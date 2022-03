EZVIZ ra mắt camera C6: Giải pháp mới cho chăm sóc thú cưng

Hậu Covid, số lượng thú cưng trong gia đình Việt Nam không ngừng tăng, nhu cầu về việc chăm sóc vật nuôi từ xa cũng ngày một gia tăng. Với sự giúp sức camera an ninh, dù thời gian eo hẹp, nhiều chủ vật nuôi vẫn có thể thường xuyên nắm được tình hình của "các boss" tại nhà chỉ với vài thao tác đơn giản. Là thương hiệu hàng đầu trong mảng smarthome cũng như camera an ninh, EZVIZ cho ra mắt camera an ninh C6 vào tháng 3/2022, với mong muốn trở thành trợ thủ đắc lực cho các chủ thú cưng thời đại 4.0.

Được hỗ trợ bởi công nghệ trí tuệ nhân tạo, C6 sẽ gửi cảnh báo cho người dùng khi phát hiện các sự kiện khác nhau, cho dù là người đi ngang qua, hành vi bất thường của vật nuôi hay đối tượng khả nghi đột nhập, thậm chí một tiếng động lớn đột ngột cũng được thông báo đến bạn để đề phòng nguy hiểm cho boss. Với EZVIZ, bạn luôn có thể quan sát ngôi nhà và vật nuôi từ xa, thậm chí trò chuyện hay ra lệnh cho thú cưng trực tiếp thông qua tính năng đàm thoại 2 chiều, nhận thông báo trên điện thoại hoặc kiểm tra bất kỳ khoảnh khắc nào trên lịch sử ghi hình của thiết bị.

Với C6, bạn luôn có thể quan sát thú cưng từ xa, thậm chí trò chuyện hay ra lệnh cho các bé thông qua tính năng đàm thoại 2 chiều (Ảnh: EZVIZ).

C6 có thể dễ dàng bắt trọn hình ảnh toàn cảnh ngôi nhà của bạn và hiển thị rõ nét từng chi tiết với độ phân giải 2K+. Với thuật toán AI hiện đại từ EZVIZ, C6 có thể nhận biết và ghi lại những hoạt động nhất định của người và vật nuôi, sau đó chọn lọc và thông báo tự động đến điện thoại, tránh việc người dùng phải thường xuyên kiểm tra video. Nhờ AI, C6 có thể phát hiện và theo dõi vật thể chuyển động, ghi lại và lưu trữ mọi khoảnh khắc, bao gồm những hành động thú vị của thú cưng đang ở nhà, hoặc những khoảnh khắc khác trong ngày dài không có bạn bên cạnh.

Khả năng quay video 25 hình/giây giúp các chuyển động nô đùa hay chạy giỡn của vật nuôi đều được ghi lại rõ nét. C6 còn có thể thu các tiếng động lớn đột ngột như tiếng kêu lớn hoặc tiếng vật dụng đổ vỡ để cảnh báo về các nguy hiểm có thể xảy ra.

C6 bắt trọn toàn cảnh ngôi nhà đồng thời hiển thị rõ nét từng chi tiết với độ phân giải 2K+.

Để đảm bảo sự riêng tư, EZVIZ thiết kế một nắp ống kính có thể điều chỉnh trên vỏ camera. Nắp đậy này có thể cuộn lại để chắn tầm nhìn, do đó người dùng có thể đặt camera ở mọi vị trí cần thiết mà vẫn có thể bảo vệ các khu vực nhạy cảm, riêng tư. Thiết kế này giúp tăng tính linh hoạt trong việc lắp đặt camera, đồng thời vẫn đảm bảo quá trình quan sát diễn ra hiệu quả.

Sở hữu thiết kế thân thiện, tinh tế kết hợp với các tính năng được chọn lọc kỹ lưỡng theo nhu cầu của các gia đình, C6 hứa hẹn là giải pháp lý tưởng cho các chủ vật nuôi thời 4.0.

Tìm hiểu thêm sản phẩm C6 tại: https://www.ezviz.com/vn/product/c6/40029