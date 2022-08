Đôi mắt biết cười trở lại với hai mẹ con sau 2 năm cắt mí hỏng

Tuy nhiên bạn sẽ không khó bắt gặp những hình ảnh mí hỏng của các spa tay ngang, mí lỗi của phẫu thuật viên thiếu kinh nghiệm hay cơ sở không đảm bảo an toàn, hiệu quả thực hiện ngày càng tăng lên chóng mặt.

Câu chuyện có thật của hai mẹ con M.N tại bài viết này chính là lời cảnh tỉnh cho các chị em cần tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi thực hiện cắt mí.

Cắt mí trở thành dịch vụ thẩm mỹ được nhiều chị em ưa chuộng.

Vừa qua, trên số phát sóng của chương trình "Khỏe đẹp cùng chuyên gia" chiếu trực tiếp trên kênh truyền hình Vĩnh Long nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả về câu chuyện đầy xúc động của hai mẹ con bạn M.N sau 2 năm Cắt mí hỏng. Chương trình có sự tham gia của cố vấn chuyên môn là bác sĩ Trần Doãn Lâm - Bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ.

Khỏe đẹp cùng chuyên gia Bác sĩ Trần Doãn Lâm và khách mời M.N.

Chia sẻ xúc động về câu chuyện Cắt mí hỏng, bạn M.N cho biết:

"Mẹ em đã trải qua rất nhiều khó khăn của cuộc sống, nuôi lớn và dạy dỗ em nên người. Thấy đôi mắt mẹ ngày càng nhiều nếp nhăn, mí mắt chùng xuống, nhìn vậy em buồn lắm. Em đã dành dụm hết tiền tiết kiệm thời sinh viên để đưa mẹ đi cắt mí, với mong muốn mẹ đẹp hơn, trẻ hơn nhưng đổi lại chỉ toàn sự tổn thương trên đôi mắt của mẹ và em suốt 2 năm."

Tình trạng cắt mí hỏng của bạn M.N trước khi được sửa lại thành công.

Được biết bạn M.N cùng mẹ cắt mí tại một cơ sở spa tại Sài Gòn với mong muốn nếp mí tự nhiên, khắc phục được tình trạng mí mắt nhiều da thừa, sụp mí, mắt có tình trạng nhược cơ. Nhưng sau đó, tình trạng mí mắt trở nên tệ hơn rất nhiều so với ban đầu, như: Nếp mí to dày, đính sâu, mắt bị trợn, không nhắm kín được, thiếu thẩm mỹ. Sau hơn 2 năm tìm hiểu kỹ lưỡng các hội nhóm làm đẹp, bạn M.N lựa chọn bác sĩ Doãn Lâm giúp hai mẹ con sửa lại cửa sổ tâm hồn.

Hình ảnh trước & sau khi sửa mí của bạn M.N do bác sĩ Doãn Lâm thực hiện.

Đánh giá về trường hợp cắt mí hỏng của bạn M.N, bác sĩ Trần Doãn Lâm cho hay:

"Nguyên nhân chính dẫn đến cắt mí hỏng thường do kỹ thuật thực hiện của người thực hiện còn non yếu, không đủ khéo léo và tinh tế khi tiến hành phẫu thuật. Thêm nữa khi vết thương hồi phục, để lại sẹo, mí mắt bị kéo, lòng trắng mắt bị lộ rõ, dẫn tới bị trợn. Mí có cảm giác sưng bọng mặc dù đã làm lâu, khuôn mặt nhìn sẽ bị già, nhất là với những bạn mắt bé, mắt lồi thì những hậu quả của mí quá to càng trở nên rõ".

Cắt mí có thể gặp biến chứng sau làm nếu bạn vội vã thực hiện mà không tìm hiểu kỹ hoặc "chọn mặt gửi vàng" sai chỗ. Những biến chứng do cắt mí hỏng gây ra không chỉ khiến bạn mất thẩm mỹ trên khuôn mặt mà còn gây những stress tâm lý rất nặng nề, ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống nếu như không được khắc phục kịp thời. Vì vậy, qua bài viết này hy vọng chị em sẽ thêm kinh nghiệm, kiến thức để lựa chọn địa chỉ cắt mí an toàn, hiệu quả.