Chị Phượng thừa nhận chế tác cây chuối gặp nhiều khó khăn. Đây là sản phẩm gồm nhiều chi tiết, từ quả, buồng, lá (lá non, già, khô), thân và bẹ. Do chưa tìm hiểu kỹ, chị làm sai chi tiết buồng có lá non.