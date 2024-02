Dở khóc dở cười khui giỏ quà Tết: 7 phần vỏ hộp, 3 phần bánh kẹo rởm

Trong dịp Tết Nguyên đán, gia đình chị Nguyễn Kim Thoa (Nam Định) nhận được nhiều quà tặng là các giỏ quà Tết. Các giỏ quà được trang trí đẹp mắt, cầu kỳ, có giỏ quà cao tới nửa mét. Trước sự háo hức của các con, tối mùng 6 Tết, chị Thoa đã khui một giỏ quà.

Trái với vẻ hào nhoáng bên ngoài, những loại bánh kẹo chứa bên trong giỏ quà khiến bà mẹ hai con đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

"Số bánh kẹo không thấm vào đâu so với kích thước các loại hộp, một giỏ quà thì có tới 7 phần là vỏ hộp, giấy gói. Nhìn kỹ ra thì thấy, các loại bánh kẹo đều được làm nhái các thương hiệu nổi tiếng", chị Thoa kể.

Những hộp bánh vỏ một đằng, ruột một nẻo khiến người mở hụt hẫng (Ảnh: Thuydiemha).

Chia sẻ lên mạng xã hội đoạn clip quay cảnh khui quà Tết đầy bất ngờ của gia đình, tài khoản mạng Lê Chi cũng khiến nhiều người chú ý bởi giỏ quà chị Chi mở ra bên trong hầu hết đều là bánh quy.

Chị Chi chia sẻ hình ảnh giỏ quà được làm từ nhiều hộp bánh có nhãn mác khác nhau. Có loại in hình sản phẩm của một hãng bánh quy bơ Pháp nổi tiếng, có hộp màu vàng in hình bánh vừng bắt mắt, một hộp màu xanh khác thì in nhiều chữ Hàn Quốc với hình bánh làm từ lá trà màu xanh….

Chị Chi ngỡ sẽ được thưởng thức các loại bánh với nhiều hương vị khác nhau nhưng khi mở hết hộp này đến hộp khác, chị Chi té ngửa khi bên trong hộp nào cũng là một khay nhựa chia ngăn đựng lèo tèo vài gói bánh nhỏ như hộp diêm giống hệt nhau. Có chiếc hộp bánh rất to nhưng bên trong chỉ có 4 gói bánh.

Chị Chi gọi đó là "hộp bánh lừa đảo" bởi với vẻ bề ngoài như vậy, chắc chắn người mua phải bỏ ra số tiền từ 300.000 đến 400.000 nghìn đồng mới mua được.

Tuy nhiên, nếu tính giá trị bên trong, số bánh quy này có giá không đến 50.000 đồng bởi số lượng quá ít và không có tem mác, nhãn hàng rõ ràng.

Được nhận một giỏ quà Tết màu xanh có nhiều chữ tiếng Nga, tiếng Anh, chị Hoàng Kim Uyên (Hà Đông, Hà Nội) khá tò mò về chất lượng bên trong.

Chị Uyên cho biết, nhìn vào giỏ quà mọi người sẽ nghĩ đó toàn bộ là các sản phẩm nhập khẩu. Hộp quà còn được trang trí khá tỉ mỉ với các loại hoa nhựa, hoa khô, tượng lộc phát, đồng tiền mạ vàng… Với kinh nghiệm mua sắm của mình, chị Uyên phỏng đoán, hộp quà này có giá không dưới 500.000 đồng.

Tuy nhiên, khi mở từng thành phần bên trong, chị Uyên không khỏi thất vọng. Hộp kẹo trang trí mấy quả berry màu đỏ bên trong chỉ có 5 chiếc kẹo. Mấy hộp bánh to hơn dù bên ngoài có chữ tiếng Nga, tiếng Anh khác nhau nhưng cũng chứa chung một loại bánh quy.

"Tôi không rành ngoại ngữ nên cũng không rõ các loại bánh được sản xuất từ đâu, có phải từ nước ngoài hay không. Tuy nhiên, quan sát cách đóng gói bên trong, tôi thấy không khác gì những gói bánh giá rẻ mua ngoài chợ", chị Uyên nói.

Giỏ quà in nhiều chữ ngoại nhưng bên trong chỉ lèo tèo vài chiếc kẹo (Ảnh: MXH).

Anh Nguyễn Anh Đạt (Khoái Châu, Hưng Yên) cho biết đã bỏ ra 700.000 đồng mua một giỏ quà Tết đẹp về để cúng gia tiên.

Tuy nhiên, ngày mùng 7 Tết, khi đem mở giỏ qua, anh cảm thấy như bị lừa khi chai rượu vang chua loét không thể uống được phải đổ bỏ, kẹo hoa quả thì cứng nhắc không nhai nổi. Các loại ô mai đựng trong nhiều túi bóng có mùi ẩm mốc.

Hộp bánh thị trường bán với giá 300.000 nghìn đồng bên trong không có hộp nhôm mà là khay nhựa mỏng dính. Anh Đạt nhìn kỹ mới nhận ra hộp bánh thực chất là hàng nhái, nhập nhèm hai chữ M và N so với thương hiệu chuẩn.

"Tôi đành vứt bỏ giỏ quà gần 1 triệu đồng, vừa tiếc tiền vừa trách mình không quan sát thật kỹ khi mua hàng", anh Đạt nói.

Cứ sau mỗi dịp Tết, nhiều người lại chia sẻ về những giỏ quà Tết có bề ngoài sang chảnh nhưng bên trong chỉ có vỏn vẹn một vài túi bánh, kẹo nhỏ. Nhiều người cảm thấy như mình bị lừa khi chủ hàng tung chiêu trò "treo đầu dê bán thịt chó" với những giỏ quà kém chất lượng.

Từng một năm bị "dính" giỏ quà rởm, chị Vũ Thu Hoài (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: "Công nghệ làm giả, làm nhái hàng hóa ngày một tinh vi. Nhiều người bán thường làm nhái các sản phẩm bánh kẹo nổi tiếng, in vỏ hộp, mẫu mã như các thương hiệu lớn nhưng chỉ sai đi một, hai chữ.

Có nơi thì trà trộn dùng cả hàng xịn và hàng rởm để nhập nhèm, qua mắt người tiêu dùng. Vậy nên, tôi thường chọn mua quà Tết ở những cửa hàng uy tín, có nhãn mác, xuất xứ, hạn sử dụng rõ ràng. Có năm rảnh rỗi, tôi tự mua các gói bánh, chai rượu về nhà rồi sắp xếp thành từng giỏ quà đem biếu tặng".