Đặt trước iPhone 17 Series và iPhone Air với loạt ưu đãi hấp dẫn

Đặt trước hôm nay, nhận nghìn ưu đãi trong tầm tay

Thế hệ iPhone mới nhất mang đến những nâng cấp đột phá về hiệu năng, camera và thiết kế, hứa hẹn tái định nghĩa trải nghiệm người dùng. Khẳng định vị thế là đối tác cao cấp của Apple tại Việt Nam, Thế Giới Di Động mang đến chương trình đặt hàng trước với những ưu đãi độc quyền và thiết thực nhất, được thiết kế để đảm bảo quyền lợi tối đa cho khách hàng.

Thế Giới Di Động mang đến chương trình đặt hàng trước với những ưu đãi độc quyền (Ảnh: Thế Giới Di Động).

Chính sách ưu đãi tài chính và cam kết vượt trội

Để giúp người dùng dễ dàng sở hữu sản phẩm công nghệ mới nhất, hãng triển khai các chính sách tài chính linh hoạt và cam kết giao hàng.

Cam kết giao hàng, trễ hẹn tặng 1 triệu: Tự tin về quy trình và nguồn hàng, Thế Giới Di Động cam kết thời gian giao hàng dự kiến (sẽ được thông báo qua tin nhắn). Trong trường hợp giao trễ hơn so với lịch hẹn, khách hàng sẽ được tặng ngay 1 triệu đồng.

Trả chậm dễ dàng 0% lãi suất: Người dùng có thể sở hữu iPhone thế hệ mới chỉ với khoản trả trước từ 10%. Phần còn lại được hỗ trợ trả chậm trong 6-12 tháng với lãi suất 0% qua thẻ tín dụng và các công ty tài chính uy tín.

Thu cũ giá cao, trợ giá đến 3 triệu đồng: Nâng cấp lên iPhone mới một cách tiết kiệm nhất với chương trình "Thu cũ giá cao". Thế Giới Di Động không chỉ thu mua lại thiết bị cũ của khách hàng với mức giá hàng đầu thị trường mà còn trợ giá thêm đến 3 triệu đồng.

Giảm trực tiếp khi thanh toán: Tiết kiệm thêm đến 2,5 triệu đồng khi khách hàng thực hiện thanh toán qua các loại thẻ ngân hàng và ví điện tử đối tác.

Ưu đãi hệ sinh thái và quà tặng kèm giá trị

Khi đặt trước iPhone 17 (gồm iPhone 17 thường, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max) và iPhone Air, khách hàng còn có cơ hội xây dựng và hoàn thiện hệ sinh thái Apple của mình với chi phí tối ưu.

Cụ thể, khách hàng mua kèm iPad giảm 2 triệu đồng; mua kèm MacBook giảm 3 triệu đồng; mua kèm Apple Watch giảm 600.000 đồng; mua kèm AirPods giảm 500.000 đồng; tặng phiếu mua hàng đến 500.000 đồng để mua sắm các sản phẩm phụ kiện khác (không áp dụng cho phụ kiện Apple). Thế Giới Di Động tặng phiếu mua hàng 200.000 đồng mua SIM MobiFone gói 6MWG125 (tận hưởng 8GB data tốc độ cao mỗi ngày trong 6 tháng).

Bên cạnh đó, người dùng có thể an tâm sử dụng với gói bảo hành và dịch vụ toàn diện. Thế Giới Di Động giảm giá cho gói bảo hành mở rộng và gói bảo hiểm rơi vỡ, chỉ từ 990.000 đồng giúp khách hàng hoàn toàn an tâm trong suốt quá trình sử dụng. Thế Giới Di Động hỗ trợ chuyển đổi SIM vật lý sang eSIM nhanh chóng, tiện lợi cho cả 3 nhà mạng lớn: Viettel, MobiFone và VinaPhone.

Tùy chọn màu sắc và dung lượng đa dạng

Thế hệ iPhone mới nhất mang đến đa dạng lựa chọn về màu sắc và dung lượng, đáp ứng mọi nhu cầu và cá tính người dùng.

Thế Giới Di Động mang tới cơ hội trải nghiệm công nghệ từ iPhone 17 Series và iPhone Air cho người dùng Việt (Ảnh: Thế Giới Di Động).

Thế Giới Di Động là hệ thống bán lẻ được Apple ủy quyền chính thức và là đối tác cao cấp của hãng tại Việt Nam, chuyên cung cấp các sản phẩm iPhone chính hãng cùng nhiều thiết bị Apple khác.

Với mạng lưới hàng nghìn cửa hàng phủ khắp cả nước, khách hàng dễ dàng tìm thấy iPhone chính hãng tại Thế Giới Di Động, an tâm về nguồn gốc sản phẩm, giá niêm yết rõ ràng và dịch vụ hậu mãi tận tâm, chu đáo. Đây là lựa chọn đáng cân nhắc cho mọi tín đồ công nghệ muốn sở hữu iPhone chính hãng một cách thuận tiện và bảo đảm.

Khách hàng đăng ký Pre-Order ngay tại Thế Giới Di Động để nhận trọn bộ ưu đãi độc quyền và sẵn sàng chào đón sản phẩm iPhone.