Đại gia Trung Quốc để 1.147 tỷ đồng cho vợ kém 28 tuổi, con riêng phản đối

Chuyển toàn bộ tài sản cho vợ mới, con riêng phản đối dữ dội

Một vụ tranh chấp tài sản trị giá hàng trăm triệu tệ tại thành phố Tam Á (Trung Quốc) hiện gây xôn xao dư luận nước này.

Một đại gia ngoài 60 tuổi quyết định chuyển toàn bộ tài sản trị giá 300 triệu tệ (1.147 tỷ đồng) cho người vợ trẻ kém 28 tuổi, làm dấy lên mâu thuẫn gay gắt với gia đình vợ cũ.

Khối tài sản bao gồm các biệt thự ven biển ở vị trí đắc địa của thành phố Tam Á, 2 cửa hàng nằm ở vị trí mặt tiền, toàn bộ cổ phần của một khách sạn nghỉ dưỡng, 27% cổ phần của một công ty du thuyền. Ngoài ra, người nhận tài sản còn có 47 triệu tệ (gần 180 tỷ đồng) tiền mặt gửi ngân hàng.

Theo truyền thông Trung Quốc, nhân vật chính trong vụ việc là ông Hầu (tên thật được thay đổi), 61 tuổi, sống tại thành phố Tam Á. 10 năm trước, ông tái hôn với bà Lý (hiện 33 tuổi). Người vợ thứ 2 kém ông 28 tuổi. Sau khi kết hôn, hai người có chung một cậu con trai.

Những năm gần đây, ông Hầu được chẩn đoán mắc ung thư phổi giai đoạn cuối. Ông đã trải qua 5 lần hóa trị. Trong suốt quá trình điều trị, người vợ trẻ luôn túc trực chăm sóc, đồng hành không rời.

Cảm kích trước sự tận tụy này, ông quyết định chuyển toàn bộ tài sản đứng tên mình sang tên cho vợ với mục đích để bà Lý toàn quyền quản lý. Ông mong muốn với khối tài sản này sẽ đảm bảo cuộc sống sau này cho vợ và con sau này.

Tuy nhiên quyết định trên đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ 2 người con riêng của ông Hầu với người vợ đầu tiên. Gia đình vợ cũ cho rằng, việc ông Hầu giao toàn bộ tài sản cho người vợ hiện tại là thiếu công bằng.

Hai người con riêng của ông Hầu mới đây đã cáo buộc bà Lý lợi dụng hoàn cảnh, tác động tới ông Hầu trong giai đoạn cuối đời để tranh giành tài sản. Trước đó, cả hai đã nộp đơn kiện lên tòa án địa phương, yêu cầu hủy bỏ việc chuyển nhượng tài sản với lý do ông Hầu có thể không minh mẫn hoặc bị tác động khi đưa ra quyết định.

Người vợ mới lên tiếng: "Tôi chưa từng đòi hỏi tiền bạc"

Trước những tranh cãi trong thời gian qua, mới đây bà Lý chính thức lên tiếng trước truyền thông. Người phụ nữ 33 tuổi khẳng định, từ ngày lấy và chung sống với ông Hầu, bà chưa từng chủ động đề cập tới chuyện phân chia tài sản.

Theo bà Lý, quyết định chuyển giao tài sản xảy ra vào thời điểm ông Hầu vẫn còn minh mẫn, sức khỏe và tinh thần đảm bảo. Bà khẳng định sẽ tiếp tục ở bên để chăm sóc chồng trong thời gian điều trị. Tình cảm của hai vợ chồng chưa từng thay đổi từ những ngày tìm hiểu tới khi về chung một nhà.

Phía luật sư của bà Lý cho biết, các giao dịch được thực hiện trên tinh thần tự nguyện, hợp pháp, có đầy đủ mọi bằng chứng pháp lý.

Hiện vụ việc cũng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Một số ý kiến cho rằng, với 10 năm sống chung và chăm sóc chu đáo, người vợ mới xứng đáng nhận được khoản tiền này.

Bên cạnh đó, có người nhận định, nếu các con không thực hiện tốt nghĩa vụ với bố đẻ, họ không có quyền phàn nàn và đòi phân chia tài sản từ cha.