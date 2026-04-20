Cuộc thi ảnh "Việt Nam trong mắt tôi": Từ góc nhìn riêng đến bức tranh chung đầy cảm xúc

“Việt Nam trong mắt tôi”: Kể câu chuyện Việt Nam từ những điều gần gũi

Cuộc thi được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026). Vì vậy, cuộc thi không chỉ mang ý nghĩa nghệ thuật mà còn gợi mở một cách nhìn lại hành trình phát triển của đất nước. Từ quá khứ đến hiện tại, Việt Nam hiện lên qua nhiều lớp ký ức và chuyển động.

Với chủ đề “Việt Nam trong mắt tôi”, ban tổ chức không đặt ra một khuôn mẫu cố định, mà để người tham gia tự do lựa chọn cách thể hiện. Có thể là một gương mặt lao động giữa đời thường, một góc phố quen thuộc, hay một khoảnh khắc rất nhỏ nhưng chứa đựng nhiều cảm xúc. Tất cả đều có thể trở thành chất liệu kể chuyện.

Các tác phẩm có thể xoay quanh con người Việt Nam với những nét giản dị, bền bỉ; thiên nhiên, cảnh sắc trải dài qua nhiều vùng miền hoặc nhịp sống đang đổi thay từng ngày.

Những điều tưởng chừng quen thuộc ấy, khi được nhìn bằng một góc nhìn riêng, lại có thể mang đến cảm nhận mới mẻ cho người xem.

Cuộc thi khuyến khích những khoảnh khắc đời thường, chứa đựng cảm xúc một cách tự nhiên nhất. Đó có thể là nụ cười, một cái nắm tay, hay một khung cảnh bình yên giữa nhịp sống vội vã, đủ để gợi lên sự đồng cảm và xây dựng kết nối cộng đồng, khơi gợi niềm tự hào dân tộc.

Thông qua từng bức ảnh, người tham gia không chỉ ghi lại hình ảnh mà còn gửi gắm câu chuyện, suy nghĩ và tình cảm của mình với quê hương. Khi những câu chuyện ấy được đặt cạnh nhau, chúng tạo thành một dòng chảy chung, góp phần khắc họa một Việt Nam gần gũi nhưng không kém phần sinh động.

Ở góc độ rộng hơn, cuộc thi cũng là dịp để cộng đồng cùng nhìn lại và chia sẻ những điều đáng trân trọng trong cuộc sống. Không cần những khuôn hình quá cầu kỳ, chính sự chân thực và cảm xúc lại là yếu tố giúp mỗi tác phẩm chạm tới người xem và lan tỏa giá trị tích cực.

Thể lệ cuộc thi: Tiêu chí rõ ràng, dễ tham gia

Cuộc thi ảnh “Việt Nam trong mắt tôi” hướng tới đông đảo công chúng, từ những người cầm máy chuyên nghiệp đến những người yêu nhiếp ảnh không chuyên, không giới hạn độ tuổi hay nơi sinh sống.

Việc mở rộng đối tượng tham gia được kỳ vọng mang lại nhiều góc nhìn khác nhau, từ đó tạo nên bức tranh đa chiều về đời sống và con người Việt Nam hôm nay.

Người dự thi gửi tác phẩm thông qua chuyên trang chính thức của báo Dân trí, kèm theo các thông tin cơ bản như họ tên, số điện thoại, email và phần mô tả ngắn. Phần mô tả này giúp người xem hiểu rõ hơn về bối cảnh, câu chuyện phía sau mỗi bức ảnh.

Sau khi hoàn tất gửi bài, tác phẩm sẽ được ban tổ chức kiểm duyệt trước khi đăng tải công khai. Khi xuất hiện trên chuyên trang, mỗi bức ảnh bắt đầu hành trình của riêng mình, tiếp cận người xem và nhận về những tương tác, bình chọn. Đây cũng là yếu tố quan trọng góp phần vào kết quả chung của cuộc thi.

Về yêu cầu kỹ thuật, ảnh dự thi cần đảm bảo định dạng JPG hoặc JPEG, dung lượng tối đa 5MB và kích thước tối thiểu 3.000 pixel. Tác phẩm có thể là ảnh đơn hoặc bộ ảnh, được sáng tác trong vòng một năm gần đây và không can thiệp chỉnh sửa làm thay đổi bản chất sự việc, nhằm giữ lại tính chân thực.

Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng đặt ra các quy định nhằm đảm bảo sự công bằng và phù hợp, như yêu cầu ảnh do chính tác giả thực hiện, chưa từng đạt giải ở các cuộc thi khác và không chứa nội dung phản cảm. Ảnh dự thi được sáng tác trong vòng 1 năm trở lại đây (15/4/2025 - 5/5/2026).

Trong trường hợp cần thiết, tác giả có thể được yêu cầu cung cấp ảnh gốc để đối chiếu.

Cơ cấu giải thưởng với tổng giá trị 60 triệu đồng được chia thành nhiều hạng mục, từ giải chính đến giải bình chọn. Cách tính điểm dựa trên lượt tương tác giúp tạo thêm động lực lan tỏa tác phẩm, đồng thời phản ánh phần nào sự quan tâm của cộng đồng đối với mỗi góc nhìn được chia sẻ.