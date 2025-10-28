Cụ ông 81 tuổi bị 7 con pitbull cắn nguy kịch, chủ bầy chó nộp đơn kêu oan

Truyền thông Mỹ đưa tin, người đàn ông 81 tuổi tên Jamie Boyd đã bị 7 con chó tấn công dữ dội khi đang đi đến hộp thư trước cửa nhà (bang Alabama, Mỹ) để lấy thư.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, số chó này thuộc sở hữu của vợ chồng William Mitchell (53 tuổi) và Lacey Mitchell (50 tuổi) - hàng xóm của nạn nhân.

Vụ việc xảy ra hồi tháng 9. Khi thấy chồng bị tấn công, vợ ông Boyd - người đang phải dùng khung tập đi - đã cố gắng chạy ra cứu ông, nhưng bà lại bị ngã.

Địa điểm xảy ra vụ chó tấn công cụ ông 81 tuổi (Ảnh: People).

Ông Carl McMillan - Cảnh sát trưởng thành phố Brent - cho biết, ông đã nổ súng về phía một trong các con chó đang có dấu hiệu muốn lao vào tấn công bà Boyd.

“Tôi không chắc có trúng hay không, những con chó không kêu lên, nhưng sau đó cả đàn chạy tán loạn”, ông kể lại.

Sau vụ việc, vợ chồng Mitchell bị khởi kiện và bị truy tố vào hôm 3/10 theo “Đạo luật Emily” - quy định trách nhiệm hình sự đối với chủ nuôi nếu chó tấn công người khác gây thương tích nghiêm trọng. Cả hai bị cáo buộc tội danh quản lý động vật nguy hiểm.

Theo hồ sơ vụ kiện, ông Boyd bị lột da đầu, 50% mô cơ trên cơ thể bị mất và rơi vào tình trạng nguy kịch, đang được theo dõi tại phòng hồi sức tích cực của Bệnh viện UAB.

Ông Paul Patterson - luật sư của gia đình nạn nhân - cho biết: “Ông ấy đang đối mặt nguy cơ phải cắt cụt tay, thậm chí cả chân, để ngăn chặn nhiễm trùng lan nhanh. Gia đình mong nhận được lời cầu nguyện và sự ủng hộ của cộng đồng”.

Đôi vợ chồng là chủ của bầy chó trong vụ tấn công (Ảnh: People).

Theo ông Patterson, bầy chó là giống pitbull và pitbull lai. Chủ nhân của chúng đã biết rõ giống chó này có tính hung dữ. Hồ sơ tòa án cho thấy cả hai bị cáo đều nộp đơn kêu oan và xin miễn phiên luận tội.

“Đây là một trong những vụ chó cắn người bi thảm nhất mà tôi từng xử lý trong suốt nhiều năm hành nghề”, ông Patterson nói. Ông cũng kêu gọi cơ quan lập pháp xem xét sửa đổi “Đạo luật Emily”, để tăng hình phạt đối với những chủ nuôi coi thường an toàn của người khác.

“Theo luật hiện hành, nếu con chó chưa từng bị tòa tuyên là nguy hiểm trước đó, hình phạt dành cho chủ nuôi vẫn chưa đủ sức răn đe”, ông bổ sung.

Cả 7 con chó hiện bị bắt giữ và được đưa đến Trung tâm động vật hạt Bibb. Vợ chồng Mitchell đã được tại ngoại sau khi nộp tiền bảo lãnh 5.000 USD (khoảng 131 triệu đồng) mỗi người. Phiên tòa xét xử dự kiến diễn ra đầu tháng 12 tới.