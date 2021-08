Công an Ninh Thuận hỗ trợ hai thanh niên không tìm được xe về quê

Dân trí Khi thấy hai thanh niên lang thang trên đường, không tìm được xe về quê, người dân TP Phan Rang - Tháp Chàm đã chỉ đến công an thành phố xin giúp đỡ.

Ngày 21/8, Thiếu tá Lê Minh Tuấn - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông, trật tự Công an thành phố Phan Rang - Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận), cho biết: Công an TP vừa tiếp nhận một trường hợp trình báo khá đặc biệt, không hề liên quan đến an ninh trật tự.

"Sáng 21/8, cán bộ trực ban gọi báo có hai thanh niên đến trình báo họ lỡ đường, xin giúp đỡ về quê", anh Tuấn cho hay.

Theo thiếu tá Tuấn, sau khi thăm hỏi được biết hai thanh niên là Võ Văn Tín (sinh năm 1981, ngụ TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) và Lê Minh Trung (sinh năm 1991, ngụ huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa).

Hai anh làm nghề bốc vác ở cảng Cà Ná (huyện Thuận Nam, Ninh Thuận). Vì ảnh hưởng dịch không có việc, không tiền ăn, trả tiền trọ nên họ quyết định về quê.

Ngày 20/8, hai anh đón xe buýt vào TP Phan Rang để về quê, nhưng khi ra tới Quốc lộ 1 chờ đón xe không ai cho đi nhờ.

Biết tin, Hội Thiện nguyện PUN Ninh Thuận đã tặng quà cho 2 anh về quê.

Trao đổi cùng phóng viên Dân trí, anh Tín kể cùng với người em vô Cà Ná đi biển nhưng không có việc nên phải xuống cảng làm bốc vác mấy tháng nay, song gần đây cũng không có việc. Do không đủ tiền mướn nhà trọ nên anh về quê.

"Tôi đứng đón xe cả ngày mà không có xe nào cho đi nhờ. Tối đó tụi tôi cũng không tìm ra nhà nghỉ, phải lang thang suốt đêm", anh Tín chia sẻ.

Đến sáng hôm sau, hai anh hỏi người dân địa phương cách về quê. Người dân đọc báo được biết công an thành phố hay giúp đỡ mọi người nên chỉ hai anh lên trụ sở.

Theo thiếu tá Lê Minh Tuấn, khi biết hai thanh niên này đến trụ sở công an để xin giúp về quê khá bất ngờ.

Được sự đồng ý của cấp trên, để hỗ trợ 2 thanh niên về quê, Thiếu tá Tuấn nhờ một phòng khám giúp làm xét nghiệm Covid-19 miễn phí, nhờ một nhóm thiện nguyện hỗ trợ các phần quà, còn anh em đồng nghiệp góp tiền hỗ trợ họ.

CSGT sau đó đón và gửi xe để 2 thanh niên về Khánh Hòa an toàn trong chiều 21/8.

Thiếu tá Lê Minh Tuấn giải thích và vận động các bác tài chở giúp hai thanh niên lỡ đường về quê.

Đức An