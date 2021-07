Công an An Giang tặng 36 tấn gạo đến người nghèo, người bán vé số

Dân trí Thấu hiểu nỗi khó khăn của bà con lao động nghèo, nhất là những hộ bán vé số khi dịch bệnh kéo dài, Công an An Giang vận động 36 tấn gạo để tặng những hộ khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19, đời sống của người dân trên địa bàn tỉnh nói chung và trên địa bàn thành phố nói riêng gặp phải nhiều khó khăn, nhất là các hộ dân mua bán nhỏ lẻ, các hộ nghèo và cận nghèo,…

Thấu hiểu và cảm thông với những mảnh đời còn nhiều cơ cực, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cùng lãnh đạo Công an TP Long Xuyên đã vận động được 36 tấn gạo trị giá khoảng 540 triệu đồng để trao tặng cho người dân trên địa bàn.

Trưa ngày 2/7, Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang cùng cán bộ, chiến sĩ Công an TP Long Xuyên trao tặng tay những suất gạo nghĩa tình đến những người dân đang gặp khó khăn trên địa bàn TP. Long Xuyên.

Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang và Trung tá Nguyễn Đức Hậu - Trưởng Công an TP Long Xuyên trao tặng tay những suất gạo nghĩa tình đến bà con đang gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 (Ảnh: Nghiêm Túc).

Ông Huỳnh Văn Châu, người dân phường Mỹ Xuyên tâm sự: "Bà nhà tôi bị tai biến, con tôi cũng không được tỉnh táo, tôi nay đã ngoài 70 vẫn làm thuê làm mướn mà dịch bệnh diễn biến phức tạp quá, cuộc sống khó khăn mà nhận được phần quà như vậy mừng và quý lắm!".

Ông Nguyễn Thanh Quang - Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Long Xuyên phấn khởi cho biết: "Hôm nay đến để cùng phát gạo, thấy mọi người vui tôi cũng rất vui".

Theo quan sát của PV, tại mỗi điểm phát có lực lượng cán bộ chiến sĩ công an và đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân đứng giãn cách, rửa tay, sát khuẩn trước khi vào nhận gạo. Những người dân đến nhận gạo ai cũng rất vui mừng.

Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã vận động thêm 10 tấn gạo để trao tặng đến người đang gặp khó khăn ở huyện Châu Thành và huyện An Phú (Ảnh: Nghiêm Túc).

Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã vận động hỗ trợ hai huyện Châu Thành và An Phú thêm 10 tấn gạo nhằm phần nào kịp thời sẻ chia với những địa phương đang chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Nguyễn Hành