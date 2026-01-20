Cô gái Việt từ bỏ thịt lợn, mặc “kín cổng cao tường” khi lấy chồng Hồi giáo

6h, Phương Linh (37 tuổi, Hà Nội) thức dậy và bắt đầu một ngày mới. Khác với hình ảnh trước đây thường gắn liền với những bộ trang phục năng động hay những chiếc váy ngắn, áo hở vai, giờ đây Linh lựa chọn cho mình bộ quần áo dài.

Cô mở tủ, lấy ra một chiếc khăn dài rồi chậm rãi quấn lên đầu, khéo léo che đi mái tóc dài của mình. Đứng trước gương, nhìn hình ảnh kín đáo từ đầu đến chân, Linh bất giác mỉm cười khi nhớ lại những ngày đầu tập quấn khăn theo phong tục Hồi giáo của gia đình chồng. Khi ấy, cô loay hoay rất lâu mới quấn được chiếc khăn vừa ý, còn giờ chỉ mất vài phút là đã sẵn sàng.

“Thời gian đầu tôi khá bỡ ngỡ, thậm chí có lúc nóng đến muốn xỉu. Nhưng dần dần, việc quấn khăn trở thành thói quen, thậm chí mang lại cho tôi cảm giác thú vị”, Phương Linh chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Linh và Sam quen nhau qua ứng dụng hẹn hò (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nên duyên từ ứng dụng hẹn hò trên mạng xã hội

Phương Linh và chồng là anh Sam (37 tuổi, quốc tịch Pakistan) quen nhau qua một ứng dụng hẹn hò trên Facebook. Ban đầu, Linh nghĩ đơn giản tìm một người trò chuyện cho vui. Thế nhưng, càng nói chuyện, cô bị cuốn hút bởi sự đồng điệu trong suy nghĩ và cách nhìn nhận cuộc sống của người đàn ông đến từ một nền văn hóa khác.

“Thú thật, ấn tượng ban đầu của tôi về Sam không quá mạnh mẽ, bởi ảnh đại diện khi đó anh nặng hơn 100kg”, Linh kể.

Sau nhiều lần trò chuyện qua điện thoại và cảm thấy hợp, cô mới quyết định gặp mặt. Buổi gặp đầu tiên khiến Linh khá bất ngờ, bởi Sam ngoài đời trông gầy và rắn rỏi hơn nhiều so với trong ảnh. Chỉ khi trò chuyện, cô mới biết anh đã giảm hơn 20kg trước đó.

Cuộc gặp gỡ để lại ấn tượng tốt đẹp cho cả hai. Linh thừa nhận đã rung động ngay từ lần gặp đầu tiên, song việc yêu và tiến tới hôn nhân với một người nước ngoài khi đó vẫn nằm ngoài suy nghĩ của cô. Linh chọn cách đi chậm, dành thời gian lắng nghe và cảm nhận.

Những cuộc gọi, tin nhắn kéo dài từ ngày này sang ngày khác giúp cả hai dần mở lòng, chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống và bắt đầu nghiêm túc nghĩ đến một mối quan hệ lâu dài.

Linh luôn mong muốn tìm được một người bạn đời thực sự đồng điệu, nên dù ngoài 30 tuổi, cô vẫn chưa lập gia đình. Điều này từng khiến bố mẹ lo lắng, nhưng cô sẵn sàng chấp nhận cuộc sống độc thân nếu không gặp được người phù hợp.

Cả hai kết hôn theo phong tục của người Hồi giáo (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sự xuất hiện của Sam, với Linh, giống như một món quà. Hai người có nhiều điểm tương đồng từ tính cách, sở thích, thói quen ăn uống cho đến quan điểm về hôn nhân và gia đình. Hơn hết, Sam là người đàn ông chín chắn, biết nhường nhịn và luôn mang lại cho cô cảm giác được che chở, bảo vệ.

“Sam là người trưởng thành, ổn định về cảm xúc, luôn lắng nghe và khiến tôi cảm thấy an toàn, được ưu tiên trong mối quan hệ. Phụ nữ thì đôi khi cảm xúc lên xuống thất thường, nhưng những lúc "nóng lạnh" của tôi chưa bao giờ khiến anh ấy khó chịu. Ngược lại, anh luôn quan tâm và chăm sóc tôi nhiều hơn. Vì thế, tôi luôn cảm thấy mình nhận được nhiều hơn là phải hy sinh trong tình yêu này”, Linh chia sẻ.

Khi bắt đầu mối quan hệ, cả Linh và Sam không giấu gia đình việc mình quen một người nước ngoài. Hai bên gia đình thậm chí còn trò chuyện với nhau qua các cuộc gọi video, giúp mọi khoảng cách văn hóa được thu hẹp.

“May mắn cả hai gia đình đều rất vui vẻ, ủng hộ mối quan hệ của chúng tôi, không có bất kỳ áp lực hay sự phản đối nào”, Linh nói.

Cuộc sống hôn nhân cùng chồng Hồi giáo

Điều khiến Linh tự tin bước vào hôn nhân là việc cả hai đến với nhau bằng sự hòa hợp về tính cách. Chỉ sau khi nhận ra sự phù hợp ấy, họ mới cùng nhau bàn đến những vấn đề liên quan đến tôn giáo.

Với Linh, mọi chuyện diễn ra rất tự nhiên. Khi cô chủ động tìm hiểu về Hồi giáo và đặt vấn đề cải đạo, Sam không hề ép buộc mà luôn nhấn mạnh mọi thứ phải xuất phát từ mong muốn thật sự của vợ. Sau khi thưa chuyện với hai bên gia đình, Linh cải đạo và cả hai tổ chức đám cưới theo nghi thức Hồi giáo.

“Tôi may mắn khi có một người chồng luôn tôn trọng vợ. Sam chưa bao giờ ép tôi làm điều gì khi chưa sẵn sàng, nhờ vậy tôi có thời gian tìm hiểu Hồi giáo một cách nhẹ nhàng, không áp lực. Anh cũng học thêm tiếng Việt để giao tiếp với người nhà tôi”, Linh nói.

Trước đây Linh sống tự do, giao tiếp rộng rãi, từ ngày lấy chồng cô hạn chế tiếp xúc người khác giới, chủ động mặc trang phục của người Hồi giáo (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bước vào hôn nhân với người chồng theo đạo Hồi, cuộc sống của Linh thay đổi rõ rệt, đặc biệt là trong chuyện bếp núc. Từ khi lấy chồng, cô quen với việc vào bếp đều đặn ngày ba bữa, điều mà trước đây hiếm khi xảy ra. Do cả hai chỉ sử dụng thực phẩm Halal (chế độ ăn của người Hồi giáo), vợ chồng cô chủ yếu tự nấu ăn để đảm bảo, còn khi ra ngoài thì chỉ lựa chọn những nhà hàng đồ ăn Hồi giáo phù hợp.

Điều khiến Linh vừa bất ngờ vừa thích thú là chồng ăn rất khỏe nhưng lại vô cùng dễ tính. Sam không kén chọn, không chê bai, chưa từng than thừa thiếu hay ngon dở, nhờ vậy việc nấu nướng của Linh trở nên nhẹ nhàng và bớt áp lực hơn rất nhiều.

Linh cũng từ bỏ những món ăn yêu thích làm từ thịt lợn, học cách biến tấu thực đơn gia đình bằng thịt bò, gà, cá hay hải sản để vừa phù hợp với tôn giáo, vừa giữ được sự đa dạng trong khẩu vị. “Người Hồi giáo không ăn thịt lợn, nên tôi cũng bỏ hẳn món này ra khỏi thực đơn gia đình”, cô chia sẻ.

Không chỉ ăn uống, Linh còn chủ động điều chỉnh thói quen sống. Sau khi kết hôn, cô giữ khoảng cách rõ ràng với bạn khác giới. “Phụ nữ Hồi giáo không được tiếp xúc riêng với người khác giới. Mình làm vậy không chỉ vì tôn giáo, mà còn vì sự tôn trọng dành cho chồng”, Linh nói.

Sự thay đổi rõ rệt nhất, cũng là cú sốc với Linh là cách ăn mặc. Linh vẫn nhớ kỷ niệm lần đầu quàng hijab (khăn trùm đầu) cũng chính là ngày cải đạo. Vì căng thẳng và thời tiết nắng nóng, cô đã bị choáng, chóng mặt và phải nằm nghỉ. Sau này, khi quen dần và chọn được chất liệu khăn phù hợp, việc quàng hijab trở nên dễ dàng hơn.

Thời gian đầu, cô chỉ quàng khăn khi ở bên chồng, còn đi làm vẫn ăn mặc như trước. Nhưng về sau, Linh nhận ra rằng nếu mình không giữ hình ảnh giản dị, đúng tinh thần Hồi giáo thì điều đó có thể ảnh hưởng đến hình ảnh của chồng trong cộng đồng Hồi giáo và trong mắt gia đình anh. Từ đó, dù không đi cùng chồng, cô vẫn chủ động ăn mặc kín đáo hơn, như một cách thể hiện sự tôn trọng và gắn bó.

Nhìn lại chặng đường hôn nhân, Linh cho biết điều khiến cô thấy may mắn từ khi yêu đến lúc cưới, hai vợ chồng chỉ có duy nhất một hiểu nhầm nhỏ, và nhanh chóng được hóa giải. Sam luôn chọn cách ngồi lại, nói chuyện thẳng thắn, giải quyết vấn đề dứt điểm, không để cảm xúc tiêu cực kéo dài.

“Có lẽ chính điều đó khiến cuộc hôn nhân của tôi trở nên nhẹ nhàng và thoải mái hơn, dù chúng tôi đến từ hai nền văn hóa khác nhau”, Linh chia sẻ.

Cả Linh và Sam đều cảm thấy đối phương là mảnh ghép hoàn hảo mình tìm kiếm suốt hơn 30 năm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ở chiều ngược lại, Sam chàng trai người Pakistan ấn tượng với Linh bởi sự chín chắn, thông minh và hiểu biết. “Cô ấy điềm đạm, có trái tim ấm áp và nụ cười khiến người đối diện cảm thấy dễ chịu”, anh chia sẻ.

Với Sam, điều khiến anh rung động không nằm ở ngoại hình mà ở tư duy, các giá trị sống và nội lực bên trong của vợ. Đó là một người phụ nữ chăm chỉ, coi trọng gia đình, khéo léo nhưng mạnh mẽ, sống chân thành và tử tế. Sự thấu hiểu, giao tiếp rõ ràng cùng những định hướng chung khiến anh tin đây là người bạn đời để gắn bó lâu dài, cùng xây dựng một cuộc sống bình yên.

Hôn nhân với người vợ Việt mang đến cho Sam cảm giác an yên, trọn vẹn hơn những gì anh từng hình dung. Khác biệt văn hóa chưa bao giờ là rào cản, bởi anh nhận được sự đón tiếp nồng hậu từ gia đình vợ. Ngay lần đầu ra mắt, Sam thẳng thắn chia sẻ mong muốn của mình với bố mẹ vợ và nhận lại sự tôn trọng, ủng hộ, thậm chí cảm giác được coi như con trai trong gia đình.

Điều khiến Sam ấn tượng nhất ở Việt Nam là tinh thần gia đình gắn bó, sự kính trọng dành cho cha mẹ và sự ấm áp trong các mối quan hệ.

“Trở thành một chàng rể Việt khiến tôi thêm trân trọng nền văn hóa này và biết ơn vì được là một phần của một gia đình đầy yêu thương”, anh nói.