Cô gái ở Hà Nội bị rơi nhẫn đính hôn bằng kim cương khi du lịch dịp Tết

Ngày 24/2, chị N.T.A. (24 tuổi, trú tại thành phố Hà Nội) cho biết, chị cùng gia đình vẫn chưa tìm được chiếc nhẫn kim cương đính hôn bị đánh rơi trong thời gian du lịch trong dịp Tết tại tỉnh Đắk Lắk.

Theo chị A., ngày 18-22/2 (mùng 2-5 Tết), chị cùng người thân du lịch ở tỉnh Đắk Lắk và chọn lưu trú tại một resort trên địa bàn phường Tuy Hòa (Phú Yên cũ).

Cô gái 24 tuổi bị rơi chiếc nhẫn kim cương đính hôn (Ảnh: Nhân vật cung cấp)..

Sáng 20/2, do chiếc nhẫn bị rộng nên chị A. bỏ cùng một vòng tay trong túi xách đeo vai để đi cà phê và tham quan một vài địa điểm. Khoảng 12h30 cùng ngày, trên xe về lại resort chị A. mở túi xách ra chỉ thấy vòng tay và chiếc nhẫn không còn.

"Dù hy vọng rất mong manh nhưng tôi mong ai tìm được chiếc nhẫn sẽ cho tôi chuộc lại. Đây là chiếc nhẫn đính hôn nên nó có giá trị tinh thần rất lớn đối với tôi", chị A. chia sẻ.

Sau khi biết mất chiếc nhẫn, chị A. đã trình bày vụ việc với đại diện resort để hỗ trợ tìm kiếm. "Do có công việc gấp ở Hà Nội nên tôi đã về luôn mà chưa đến trực tiếp cơ quan công an phường trình báo. Mới đây, tôi điện thoại cho trực ban của Công an phường Tuy Hòa để trao đổi sơ vụ việc", chị A. cho hay.

Người này đã đăng lên các hội nhóm với mong muốn sớm tìm lại được chiếc nhẫn (Ảnh: Uy Nguyễn).

Về giá trị của chiếc nhẫn kim cương, chị A. từ chối tiết lộ. Chị cũng bày tỏ nguyện vọng nếu các chủ tiệm vàng tại khu vực phường Tuy Hòa nếu thu mua lại chiếc nhẫn này có thể báo qua số điện thoại đã đăng tải trên mạng xã hội để gia đình được chuộc lại.

"Sắp tới tôi sẽ làm lễ cưới nên mong muốn sớm tìm lại được chiếc nhẫn đính hôn này", chị A. nói.

Một lãnh đạo Công an phường Tuy Hòa cho biết đang kiểm tra, nắm bắt lại vụ việc và sẽ có trao đổi với báo chí sau.