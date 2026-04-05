Cô bé mồ côi ở Việt Nam đổi đời khi được ca sĩ nổi tiếng ở Pháp nhận nuôi

Cuộc đổi đời của cô gái mồ côi

Jade Hallyday sinh ngày 3/8/2004 tại Việt Nam. Từ khi còn nhỏ, cô bị bỏ rơi và sống tại một cơ sở chăm sóc trẻ mồ côi. Ba tháng tuổi, Jade được vợ chồng danh ca Johnny Hallyday (người Pháp) cùng vợ là Laeticia Hallyday nhận nuôi.

Lớn lên tại Los Angeles (Mỹ), Jade được chăm sóc, nuôi dưỡng trong điều kiện đầy đủ vật chất. Cô bé sớm hòa nhập với nhịp sống năng động của giới trẻ vùng duyên hải Thái Bình Dương.

Jade gây ấn tượng với vẻ ngoài cuốn hút, làn da nâu khỏe khoắn và phong cách thời trang đậm chất California với áo crop top, quần bò cho đến những bộ đồ bơi rực rỡ sắc màu.

Từ khi còn nhỏ, Jade sớm bộc lộ niềm đam mê với thời trang. Cô thường ghi lại những khoảnh khắc của mình với các bộ trang phục mang phong cách thời thượng, thể hiện gu thẩm mỹ có cá tính riêng.

Jade Hallyday trưởng thành và đang theo đuổi đam mê với thời trang (Ảnh: Elle).

Sau khi theo học tại trường song ngữ Lycée Français de Los Angeles, Jade tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật tại Otis College of Art and Design - ngôi trường danh tiếng - đào tạo nhiều tên tuổi trong lĩnh vực thiết kế thời trang.

Bước sang một chặng đường mới trong hành trình theo đuổi đam mê, ngày 29/1, Jade chính thức ra mắt bộ sưu tập thời trang đầu tay, đồng thời tiếp tục ấp ủ nhiều dự án sáng tạo tại Los Angeles và Paris.

Chia sẻ với báo chí khi đang hoàn thiện các mẫu thiết kế, Jade cho biết dự án thời trang đầu tay hợp tác cùng thương hiệu đồ thể thao Wilson là trải nghiệm đáng giá. Cô bày tỏ sự biết ơn khi có cơ hội được thử nghiệm, học hỏi và trưởng thành.

"Đó là hành trình vừa thử thách, vừa truyền cảm hứng, giúp tôi thêm hiểu lý do mình yêu công việc sáng tạo", Jade trải lòng.

Hình ảnh Jade lúc còn nhỏ, chụp với bố mẹ nuôi (Ảnh: Elle).

Bên cạnh việc học tập và theo đuổi đam mê thời trang, Jade Hallyday còn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc du lịch cùng bạn bè và gia đình tại Pháp, Mỹ cũng như nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Jade đang hẹn hò với bạn trai Aaron Thomas. Hôm 28/3, cặp đôi kỷ niệm 1 năm yêu nhau với những hình ảnh lãng mạn, hạnh phúc.

Trong khi Jade có số lượng người hâm mộ đông đảo thì Aaron khá kín tiếng. Anh ít chia sẻ hình ảnh về cuộc sống, công việc lên trang cá nhân.

Yêu thương bố nuôi

Ở tuổi 22, Jade Hallyday vẫn thể hiện tình cảm gắn bó với mẹ nuôi, thường xuyên đồng hành cùng bà trong các sự kiện.

Lúc Jade còn nhỏ, ông Johnny xăm tên cô bé lên cánh tay và dành tặng con gái nuôi ca khúc Mon plus beau Noël trong album Ma vérité.

Jade (giữa) cùng em gái Joy chụp cùng bố nuôi (Ảnh: Elle).

Trước khi qua đời, nam ca sĩ từng trải qua thời gian dài chiến đấu với bệnh ung thư phổi. Nhìn bố nuôi nỗ lực chữa trị, Jade từng đăng bài chia sẻ trên mạng xã hội để động viên.

"Bố ơi, bố thật dũng cảm. Bố là người hùng và con yêu bố", Jade động viên bố.

Một năm sau khi bố nuôi qua đời, Jade từng viết: "Bố yêu quý! Một ngày nào đó con sẽ tìm được hoàng tử của cuộc đời mình nhưng bố mãi mãi là người đàn ông số một trong lòng con".

Từ lúc Johnny qua đời, Jade luôn gìn giữ và trân trọng những ký ức về người cha quá cố.

"Không một ngày nào trôi qua mà chúng tôi không hát những ca khúc gắn liền với tên tuổi của ông", cô gái gốc Việt trải lòng trong một cuộc phỏng vấn.

Hiện, Jade và em gái Joy sống ở California, Mỹ. Mỗi khi có thời gian, cô dành thời gian về Pháp, đến viếng mộ bố nuôi ở Saint-Barthélemy.

Jade (phải) và em gái Joy được vợ chồng nam danh ca Johnny Hallyday nhận nuôi (Ảnh: Mag).

Trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình TF1 của Pháp, Jade và Joy thẳng thắn chia sẻ về những khó khăn khi trở thành con nuôi của cặp đôi nổi tiếng. Hai cô gái từng phải đối mặt với không ít lời lẽ cay nghiệt và sự phân biệt từ dư luận.

Sóng gió trong gia đình bùng lên sau khi Johnny Hallyday để lại bản di chúc được lập tại California. Trong đó, ông để lại toàn bộ tài sản cho vợ là Laeticia Hallyday cùng hai con gái nuôi, Jade Hallyday và Joy Hallyday.

Trong một tuyên bố, nữ diễn viên Laura Smet cho biết cô "sững sờ và đau lòng" sau khi biết mình không được thừa hưởng bất cứ thứ gì từ di sản của cha mình.

Năm 2020, tranh chấp cơ bản được giải quyết khi Laura Smet và anh trai đồng ý rút đơn kiện.