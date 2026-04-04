Con gái Angelina Jolie đóng video gợi cảm, đẹp giống hệt mẹ thời hoàng kim

Shiloh vừa đảm nhận vai chính trong MV What’s a Girl to Do của ca sĩ Hàn Quốc Dayoung, dự kiến phát hành ngày 7/4. Với hình ảnh nữ tính, khác biệt so với phong cách trước đây, cô nhận nhiều lời khen từ người hâm mộ.

Khán giả để lại nhiều bình luận như: “Cô ấy thừa hưởng gen trội từ mẹ”, “Shiloh giống Angelina Jolie thời trẻ” hay “Cô bé có tiềm năng trở thành mỹ nhân trong tương lai”.

Shiloh Jolie xuất hiện trong MV "What’s a Girl to Do" (Ảnh: Page Six).

Đây không phải lần đầu Shiloh được nhận xét có ngoại hình tương đồng với mẹ. Trước đó, cô từng gây chú ý khi để kiểu tóc gợi nhớ đến hình tượng trong phim Tomb Raider - vai diễn gắn liền với tên tuổi Angelina Jolie.

Shiloh Jolie (SN 2006) là một trong 6 người con của Angelina Jolie và Brad Pitt. Ngoài cô, cặp đôi còn có 5 người con khác, gồm cả con ruột và con nuôi.

Angelina Jolie và Brad Pitt gắn bó từ năm 2005 và kết hôn vào năm 2014. Tuy nhiên, đến năm 2016, nữ diễn viên đệ đơn ly hôn, khép lại cuộc hôn nhân kéo dài nhiều năm. Sau thời gian tranh chấp, cả hai hoàn tất thủ tục ly hôn vào năm 2024.

Sau biến cố gia đình, cuộc sống của các con cũng có nhiều thay đổi. Trong đó, Shiloh là người nhận được sự quan tâm đặc biệt từ truyền thông.

Dù là con của 2 ngôi sao hàng đầu Hollywood, Shiloh không đặt điện ảnh làm mục tiêu chính. Thay vào đó, cô theo đuổi đam mê vũ đạo và dành nhiều thời gian tập luyện.

Angelina Jolie sở hữu nhan sắc cuốn hút thời trẻ (Ảnh: Getty).

Trong vài năm qua, Shiloh thường xuyên xuất hiện trong các video nhảy lan truyền trên mạng xã hội. Cô được đánh giá là có năng khiếu và tinh thần tập luyện nghiêm túc.

Thầy dạy nhảy của Shiloh nhận xét cô là người chăm chỉ, cầu tiến và không dựa vào danh tiếng của gia đình. Bạn bè cùng lớp học cũng cho biết cô hòa đồng, giản dị và ít sử dụng mạng xã hội.

Tháng 6/2025, Shiloh thử sức với vai trò biên đạo múa dưới nghệ danh Shi Jolie tại một sự kiện thời trang ở Los Angeles (Mỹ).

Năm 2024, Shiloh từng gây xôn xao khi nộp đơn xin bỏ họ “Pitt” và sử dụng tên Shiloh Jolie. Quyết định này được cho là liên quan đến mối quan hệ không còn gắn bó với cha sau khi bố mẹ ly hôn.

Cô cũng từng vướng tin đồn hẹn hò với bạn nhảy Keoni Rose, song chưa từng lên tiếng xác nhận. Cặp đôi được cho là bắt đầu mối quan hệ thân thiết từ năm 2024.

Shiloh từng theo mẹ tham dự các sự kiện của làng giải trí thế giới (Ảnh: Getty).

Trước những thông tin về đời tư của con gái, Angelina Jolie được cho là giữ thái độ cởi mở. Nữ diễn viên nhiều lần chia sẻ rằng, cô tôn trọng lựa chọn cá nhân của các con và đóng vai trò là người đồng hành, thay vì áp đặt.

Trái lại, tài tử Brad Pitt được cho là khá lo lắng. Các nguồn tin cho biết Brad Pitt không bận tâm đến việc Shiloh có quan hệ đồng giới nhưng anh lo lắng con gái đang phải chịu những ảnh hưởng bất lợi.

Tài tử trách cứ Angelina Jolie không để anh gần gũi các con hay tư vấn về cách nuôi dạy con. Các nguồn tin xác nhận Brad từng lo ngại Shiloh trôi dạt vô định vì không có sự hướng dẫn của người lớn.

Shiloh theo đuổi phong cách nam tính (Ảnh: Backgrid).

Một nguồn tin thân cận cho biết, Shiloh là người khá kín tiếng và hiếm khi phát biểu công khai về việc lớn lên trong gia đình nổi tiếng. Tuy vậy, qua những chia sẻ gián tiếp từ người thân và bạn bè, có thể thấy cô không thoải mái với sự chú ý của truyền thông, đồng thời không quá mặn mà với hào quang Hollywood.

Shiloh được cho là luôn mong muốn được nhìn nhận như một cá nhân độc lập, thay vì gắn liền với danh tiếng của cha mẹ. Vì vậy, trong quá trình theo đuổi đam mê vũ đạo, cô thể hiện sự nghiêm túc và nỗ lực, không dựa vào lợi thế gia đình để nổi bật.

Bản thân Angelina Jolie cũng từng cho biết các con của cô được tự do lựa chọn cuộc sống riêng, không bị ép phải theo con đường nghệ thuật, qua đó phần nào lý giải cho lối sống kín đáo và độc lập của Shiloh hiện tại.