Hành trình tìm mẹ Việt của cô gái Pháp: Manh mối mong manh từ tờ giấy cũ

Đêm cuối trước khi đáp chuyến bay từ Hà Nội về Paris, Melisande Jacquet (SN 1994) ngổn ngang tâm trạng, khó chợp mắt. Cô gái nhiều lần mở lại hình ảnh chụp bản giấy khai sinh đã cũ, cố gắng tìm manh mối nhưng bất lực.

Trong khoảnh khắc đó, Melisande nhận ra, sau 32 năm bị bỏ rơi, hành trình tìm mẹ đẻ người Việt Nam vẫn còn dang dở.

Melisande trở về Việt Nam 3 lần, cô gái vẫn nuôi hy vọng tìm được mẹ đẻ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Tôi tiếc nuối vì chưa có bất cứ thông tin nào về mẹ đẻ. Tôi sẽ không từ bỏ hy vọng, dù biết hành trình này không dễ dàng", Melisande chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Hy vọng mong manh từ mảnh thông tin ít ỏi

Đây là lần thứ 3, Melisande trở về Việt Nam trong vòng gần 1 năm qua. Sau chuyến về quê hương lần đầu tiên, cô gái cảm thấy Hà Nội thân thuộc, luôn chào đón bằng sự ấm áp và hiếu khách.

Những ngày ở Hà Nội, Melisande nhận được sự giúp đỡ của vài người bạn, hỗ trợ tìm kiếm theo các thông tin trên tờ giấy khai sinh. Hành trình trở về không chỉ có nỗ lực tìm mẹ đẻ, mà còn là cách cô đối diện với những giằng xé sâu thẳm trong nội tâm.

Melisande sinh ngày 11/9/1994 tại Trung tâm Y tế Từ Liêm, Hà Nội với tên khai sinh là Chu Thị Hoà, phần thông tin của bố mẹ bị bỏ trống. Sau đó, cô bị mẹ đẻ bỏ rơi rồi được chuyển về một trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi.

Hình ảnh cô bé Hoà khi còn sơ sinh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Không có bất cứ thông tin nào về người mẹ chính là rào cản khiến hành trình này của tôi chìm trong vô vọng", cô gái buồn bã nói.

Mới đây, Melisande tìm gặp được người đứng ra khai sinh cho mình. Người đàn ông này không cung cấp được thêm bất cứ thông tin nào về câu chuyện năm xưa. Mọi hy vọng mong manh nhanh chóng tan biến, để lại trong lòng cô nỗi trống vắng, hoang mang.

"Tôi chỉ biết mẹ đẻ ngày đó là cô gái trẻ, vào viện sinh con rồi lặng lẽ rời đi. Không biết lý do gì khiến bà làm như vậy, có lẽ vì hoàn cảnh khó khăn hoặc lầm lỡ của tuổi mới lớn", Melisande nói.

Hơn 2 tuần tuổi, Chu Thị Hoà được bố mẹ nuôi ở Pháp đón về Paris. Sang nước bạn, cô bé có tên mới là Melisande.

Tuổi thơ của cô là những ngày êm đềm bên bố mẹ nuôi. Họ không thể sinh con nên dồn hết tình thương cho Melisande.

Từ lúc còn nhỏ, cô bé đã được bố mẹ nuôi tiết lộ mình là con nuôi. Tuy nhiên, Melisande không bận tâm về câu chuyện này.

Tờ giấy khai sinh Melisande luôn mang theo bên mình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Mãi đến lúc bước vào cấp 2, cô gái gốc Việt bắt đầu đối mặt với những khoảng trống trong trái tim mình, nhận ra sự khác biệt về ngoại hình, màu tóc so với các bạn trong lớp.

"Bước qua 18 tuổi, tôi suy nghĩ nhiều hơn, luôn thấp thỏm nỗi lo bị bỏ rơi một lần nữa. Suốt nhiều năm, tôi tự đối diện với nghịch cảnh, động viên mình phải cố gắng vượt qua", cô trải lòng.

Ở tuổi 31, Melisande làm việc trong lĩnh vực bất động sản, sống một mình tại Paris. Khi đủ chín chắn trong suy nghĩ, cô nhận ra khát khao tìm mẹ đẻ ở Việt Nam mãnh liệt hơn bao giờ hết.

"Dù sống giữa tình thương của bố mẹ nuôi và sự nhộp nhịp của Paris, tôi vẫn cảm thấy thiếu một mảnh ghép trong cuộc đời, đó chính là cội nguồn", Melisande nói.

Vượt qua nỗi sợ hãi để tìm mẹ

Cô gái gốc Việt cảm thấy may mắn, vì bố mẹ nuôi luôn ủng hộ hành trình tìm mẹ đẻ. Mọi chuyện thực sự bắt đầu sau chuyến trở về Việt Nam lần đầu tiên hồi năm 2025.

Trước đó, Melisande sợ đối mặt với sự thật bị bỏ rơi trong hành trình tìm lại quá khứ. Cô né tránh những câu hỏi về nguồn cội, không muốn chạm đến những ký ức có thể khiến mình tổn thương.

Melisande cho biết, cô sẽ không từ bỏ quyết tâm tìm mẹ đẻ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhờ sự động viên và an ủi của mẹ nuôi, cô quyết tâm trở về trong chuyến du lịch kéo dài 2 tuần. Trước khi lên máy bay, Melisande bị đan xen giữa tâm trạng háo hức xen lẫn lo lắng.

"Tôi lo lắng thời gian rời quê hương đã quá lâu, không thể kết nối được với nơi mình đã sinh ra. Cuối cùng, mọi chuyện ngoài sức tưởng tượng, tôi yêu Hà Nội ngay từ những ngày đầu tiên, vì cảm giác thân thuộc rất khó diễn tả", Melisande chia sẻ.

Kết thúc chuyến đi với những trải nghiệm tuyệt vời, cô gái nung nấu dự định tìm mẹ đẻ. Về Pháp, cả gia đình có cuộc trò chuyện ấm áp tại nhà. Lần đầu tiên trong đời, cô nhìn thấy tờ giấy khai sinh được bố mẹ nuôi giữ gìn như bảo vật suốt 3 thập kỷ qua.

Cầm trên tay tờ giấy đã phai màu theo năm tháng, Melisande đọc từng dòng chữ, nuôi hy vọng về giấc mơ đoàn tụ gia đình, dù biết hành trình đó không thể một sớm một chiều.

Tháng 11/2025, cô gái trở lại Hà Nội một lần nữa để bắt đầu quá trình tìm kiếm. Melisande kết nối với Arthur Charaire - chàng đạo diễn Pháp từng được báo Dân trí giúp tìm mẹ đẻ. Hai người xa lạ xích lại gần nhau nhờ sự đồng cảm vì mang trong mình ước mong tìm lời giải cho quá khứ.

"Câu chuyện tìm mẹ với cái kết có hậu của Arthur Charaire tiếp thêm cho tôi niềm hy vọng. Nhiều lần, tôi mong mỏi mình sẽ sớm hoàn thành được tâm nguyện quan trọng này", cô gái bày tỏ.

Melisande không oán trách, chỉ mong muốn gặp lại mẹ một lần là đủ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trở lại Việt Nam lần thứ 3 sau Tết Nguyên đán 2026, Melisande kiên trì lần theo từng địa điểm, tìm gặp những con người xuất hiện trên tờ giấy khai sinh. Có lúc, cô ngỡ như mình đã chạm rất gần tới manh mối quan trọng nhưng tất cả khép lại trong sự mơ hồ.

Càng sát ngày quay lại Pháp mà chưa có bất cứ thông tin nào về mẹ đẻ, Melisande rơi vào tâm trạng buồn bã. Đêm trước khi rời Hà Nội, cô gái thừa nhận chưa biết hành trình sắp tới sẽ như thế nào, do manh mối có trong tay quá ít ỏi.

Cô gái gốc Việt mong một lần được nhìn thấy hình bóng của mẹ đẻ một lần trong đời. Melisande chưa bao giờ oán trách, bởi hành động năm xưa của mẹ đã giúp con gái có cuộc sống hạnh phúc ở Pháp.

"Lý do vì sao mẹ bỏ rơi đứa con do mình rứt ruột sinh ra không còn quan trọng nữa. Tôi chỉ mong mẹ có cuộc sống hạnh phúc, bình an", Melisande tâm sự.

Hành trình tìm lại nguồn cội của Melisande vẫn còn nhiều gập ghềnh nhưng cô luôn tin giấc mơ sẽ sớm trở thành hiện thực.