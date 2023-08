Chụp ảnh chung với cha mẹ và khoảnh khắc lưu giữ kỷ niệm quý giá

Dưới đây là chia sẻ của Mai Hạnh (quận 12, TPHCM) về gia đình dịp lễ Vu lan.

Bạn tôi viết dòng tin nhắn kể về một kỷ niệm thuở bé. Tôi thấy cô nàng lướt tới lướt lui trong điện thoại, rồi lại lục tung đống ảnh cũ trên trang cá nhân, mặt mày đăm chiêu. Không phải vì cô không chọn được bức ảnh minh họa ưng ý cho câu chuyện của mình, mà bởi có ít ảnh chụp cùng gia đình quá. Tấm ảnh gần đây nhất là dịp tết nguyên đán, khi cô về quê thăm nhà, tức là cách đây hơn bảy tháng.

Bạn tôi cũng giống như nhiều bạn trẻ khác, một mình rời Hà Nội đến Sài Gòn lập nghiệp. Hơn bảy năm một thân một mình nơi đất khách quê người, đồng nghĩa với ngần đó thời gian xa gia đình.

Thỉnh thoảng bạn tôi cũng tủi thân vì không thể ở cạnh bố mẹ vào cuối tuần, sinh nhật hay khi gia đình xảy ra chuyện. Những bữa cơm giản đơn mà ấm cúng bên bố mẹ chỉ còn xuất hiện trong lời kể "hồi trước nhà tôi…". Nhưng bạn tôi cũng không buồn lâu vì chỉ cần một cú điện thoại, cô sẽ được nhìn thấy người thân qua màn hình. Đang ăn cơm cũng có thể gọi cho họ, coi như cả nhà đang dùng bữa cùng nhau.

Những khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình luôn là tài sản quý giá nhất (Ảnh: Pinterest).

Câu chuyện lẽ ra sẽ dừng ở đây nếu bạn tôi không phát hiện thêm một chuyện: máy bạn tôi lưu kha khá ảnh bố mẹ chụp cùng nhau mà không có mặt con gái.

Bố mẹ bạn cũng biết dùng smartphone nên thỉnh thoảng sẽ tự chụp ảnh gửi con gái xem. Bạn tôi cũng vậy. Cứ đi du lịch hay đi công tác là lại gửi ảnh cho bố mẹ. Chỉ là một kiểu cập nhật tình hình, vậy mà giờ đây nhìn số ảnh chụp một mình đó lại ước, giá như chuyến đi nào gia đình cũng bên nhau thì vui biết bao.

Bạn tôi không phải là người duy nhất có suy nghĩ như vậy. Bản thân tôi sống chung một thành phố với ba mẹ cũng chẳng mấy khi chụp ảnh cùng họ. Chủ quan mà nghĩ thì thấy điều đó không cần thiết. Lúc nào tôi cũng cho rằng quan trọng là cách mình đối xử hằng ngày với ba mẹ. Suy nghĩ đó không sai, nhưng chẳng phải ý nghĩa của những bức ảnh là lưu lại kỷ niệm đó sao?

Thế hệ trẻ chọn cách chụp hình để lưu giữ lại những kỷ niệm thanh xuân (Ảnh: Pinterest)

Tôi hay nhiều người cùng thế hệ với mình coi chụp ảnh một phần tất yếu trong cuộc sống, để ngắm nhìn mình một thuở thanh xuân, để biết mình đã trưởng thành và tiến xa đến đâu, để đánh dấu một mối quan hệ đặc biệt với bản thân. Trên hành trình ấy có bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí cả những người không mấy thân quen cũng góp mặt trong vài bức ảnh. Vậy mà thiếu vắng ba mẹ, bỗng chạnh lòng làm sao. Gương mặt và vóc dáng của ba mẹ năm 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi trông như thế nào, mình cũng chẳng còn nhớ rõ nữa.

Những ngày gần đây lướt mạng xã hội, tôi bắt gặp nhiều bộ ảnh gia đình gắn với thông điệp The Portrait of Happiness - chân dung của hạnh phúc - một dự án do studio Gạo Nâu Chụp Ảnh thực hiện. Tôi nhận ra chúng ta cứ mải miết đuổi theo thứ hạnh phúc vô hình xa tắp ngoài kia, mà quên mất rằng hạnh phúc vốn giản đơn, mộc mạc và ở ngay bên cạnh mình. Nhìn nụ cười rạng rỡ của các nhân vật mà Gạo Nâu Chụp Ảnh đăng tải, tôi lại tưởng tượng nếu gia đình mình cũng bên nhau trong khung hình đó thì sao?

Cha con nghệ sĩ Duy Phương và Lê Lộc chụp ảnh với nhau (Ảnh: Gạo Nâu Chụp Ảnh).

MC Mai Anh và gia đình rạng rỡ bên nhau sau khi trải qua nhiều sóng gió (Ảnh: Gạo Nâu Chụp Ảnh).

Nụ cười viên mãn của người mẹ bên ba cậu con trai, điều đặc biệt, một trong số họ là người thương của con trai bà (Ảnh: Gạo Nâu Chụp Ảnh).

Những khoảnh khắc chứng minh cha mẹ và con cái cũng có thể bầu bạn, làm tri kỷ của nhau (Ảnh: Gạo Nâu Chụp Ảnh).

Vậy nên tôi quyết định, lễ Vu Lan năm nay sẽ đưa ba mẹ đi chụp ảnh. Tôi thích có một tấm ảnh gia đình khổ lớn treo ở phòng khách, để thấy bản thân dù trưởng thành thế nào cũng vẫn bé bỏng trong vòng tay mẹ cha. Khoảnh khắc ấy sẽ không bao giờ trở lại, nếu bỏ lỡ thì chắc chắn sẽ là điều hối tiếc của sau này.

The Portrait of Happiness là dự án Gạo Nâu Chụp Ảnh cùng bạn tìm về hạnh phúc nguyên bản. Đó là nơi tình yêu bắt đầu và sẽ không bao giờ kết thúc: Gia đình. Mỗi câu chuyện trong dự án là một mảnh ghép xúc động, tạo nên bức chân dung vĩ đại về hạnh phúc.