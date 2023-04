Cuộc thi "Ý tưởng xã hội - Twenties' Projects For Social Innovation 2023" được tổ chức bởi "Tôi 20 - Twenties", VCA Impact Foundation, bảo trợ hoạt động bởi quỹ Startup Vietnam Foundation và sự đồng hành của các đơn vị Race Vietnam, Stay Strong Saigon, Savico Megamall, YBOX.

Chung kết cuộc thi "Ý tưởng xã hội" 2023 vừa diễn ra tại Savico Megamall Long Biên, Hà Nội (Ảnh: BTC).

Ba dự án xã hội được cấp quỹ 50 triệu đồng để triển khai thực tế

Theo ban tổ chức, 3 dự án thuyết phục hội đồng cố vấn và giành các giải cao nhất của cuộc thi là: Trường làng trong phố, Chuyện của Bim, Stand by me.

Trường làng trong phố

Để giải quyết bài toán về khoảng cách địa lý, thay vì bị động chờ đợi những người trẻ tiềm năng tìm tới các làng nghề, "Trường làng trong phố" chọn cách tiếp cận chủ động: đem làng nghề "lên phố" để tới gần hơn những người trẻ. Theo đó, dự án đề xuất mô hình workshop học nghề, kết hợp với sự kiện talkshow - đối thoại cùng nghệ nhân và trưng bày sản phẩm.

Khách ghé thăm không chỉ được ngắm nhìn, tìm hiểu về những giá trị văn hóa, lịch sử hình thành của sản phẩm mà còn được tham quan quá trình sản xuất, tự tay ghi dấu ấn cá nhân lên thành phẩm cuối cùng.

Trong năm đầu đi vào hoạt động, dự án dự kiến hợp tác với bốn làng nghề ở vùng ven Hà Nội: chuồn chuồn tre Thạch Xá, thêu Quất Động, nón chuông Chương Mỹ và quạt Chàng Sơn. Đây là những làng nghề với sản phẩm độc đáo, thú vị, chứa nhiều giá trị văn hóa nhưng lại chưa được nhiều người biết đến.

Chuyện của Bim

"Chuyện của Bim" là một dự án phi lợi nhuận, lấy chủ đề xoay quanh về bộ phận sinh dục nữ. Dự án mong muốn mở ra một thế giới mới - một thế giới không có những lời phán xét về giá trị cơ thể của con người. Dự án được kỳ vọng sẽ cung cấp các thông tin hữu ích và những thông điệp tích cực về việc chăm sóc sức khỏe, nâng cao ý thức bảo vệ cơ thể của phụ nữ. Dự án với nhiều hoạt động đa dạng sẽ được tổ chức online (mạng xã hội, websites) và offline (workshop, talkshow).

Stand by me

"Stand by me" là dự án nhằm tuyên truyền, nâng cao ý thức về việc hoạt động và sử dụng mạng xã hội, các nền tảng truyền thông một cách văn minh hơn. Từ đó, hạn chế tối đa các vấn nạn: body shaming (miệt thị ngoại hình), chỉ trích theo hiệu ứng đám đông... trên không gian mạng.

"Stand by me" dự kiến sẽ có nhiều hoạt động như: hội thảo tại các điểm trường học về an toàn và văn minh trên không gian mạng; những buổi chia sẻ đến các cá nhân yếu thế: trẻ em mồ côi, lớp học tình thương, gia đình có ba mẹ lao động nghèo, trẻ em khuyết tật...

Bên cạnh đó là cuộc thi Truyền thông sạch "Stand by me - Để sự tử tế nở hoa", đây là nơi những "người làm truyền thông sạch" lan tỏa góc nhìn, câu chuyện của mình đến xã hội, cộng đồng và ít nhất là vòng bạn bè trên các nền tảng mạng xã hội.

Sự kiện "Stand by me" dự kiến sẽ ra mắt những bộ tranh truyền tải thông điệp, kết hợp với các bạn trẻ có khả năng vẽ điện tử tạo nên những bộ tranh nhẹ nhàng, tích cực. Cùng với đó là hoạt động của đại sứ truyền cảm hứng và đại sứ truyền thông học sinh, sinh viên với những cá nhân có sức ảnh hưởng trong cộng đồng được chọn lọc kỹ càng cho vai trò truyền tải thông điệp tích cực, văn minh,...

Theo ban tổ chức, sau chung kết, 3 dự án sẽ tiếp tục quá trình tinh gọn ý tưởng, đào tạo kỹ năng cùng hội đồng cố vấn chuyên môn thông qua chuỗi "Bootcamp training" chuyên sâu kéo dài trong một tháng trước khi được "Tôi 20" cấp quỹ và triển khai trong thực tế. Ba dự án sẽ được cấp quỹ lên tới 50 triệu đồng và hỗ trợ triển khai trong mùa hè 2023.

"Tôi 20" là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập vào tháng 9/2013, điều hành bởi một nhóm sinh viên và du học sinh Việt Nam.

Trong những năm hoạt động, "Tôi 20" vẫn trung thành với sứ mệnh tìm kiếm và hiện thực hóa những ý tưởng, dự án xã hội có sức mạnh góp phần thay đổi cộng đồng.

Vì thế, hàng năm, "Tôi 20" tổ chức cuộc thi "Ý tưởng dự án xã hội" để bồi dưỡng những đội ngũ nhân tài và ý tưởng đột phá, hứa hẹn tác động tích cực lên cộng đồng trẻ và hiệu quả truyền thông rộng rãi. Cuộc thi cũng sẽ là một sân chơi thú vị, mang đến những cơ hội giao lưu, gặp gỡ và sẻ chia kinh nghiệm giữa những bạn trẻ có cùng niềm đam mê, mong muốn tạo ra những thay đổi tích cực cho xã hội và những huấn luyện viên kinh nghiệm.