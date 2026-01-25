Cô dâu xinh đẹp, sáng làm đám cưới còn tối "chạy show" nhận bằng khen

Hoàn tất đón khách đến ăn cỗ cưới tại nhà gái, Cầm Thị Hà Duyên (sinh viên Khoa Tiểu học - Mầm non, Đại học Tây Bắc) cùng chồng và người bạn thân di chuyển 1 tiếng từ xã Mường Chanh về phường Chiềng Sinh (tỉnh Sơn La) để nhận danh hiệu "sinh viên 5 tốt" cấp tỉnh.

Theo Hà Duyên, ban ngày, gia đình tất bật thực hiện các lễ nghi trong đám cưới truyền thống của người dân tộc Thái, bày biện cỗ bàn đãi khách. Buổi tối, cô có mặt ở chương trình để không bỏ lỡ khoảnh khắc quan trọng của cuộc đời sinh viên.

Hà Duyên tích cực tham gia các hoạt động ở trường khi còn là sinh viên (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Ngày cưới đã được gia đình chọn cách đây 2 tháng. Tôi không ngờ ngày nhận danh hiệu "sinh viên 5 tốt" trùng với ngày cưới. Đó là kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời", cô gái cho biết.

Hình ảnh buổi sáng Hà Duyên làm cô dâu, tối đi nhận bằng khen được chia sẻ trên mạng xã hội nhận về nhiều lượt tương tác. Các ý kiến bình luận dành lời khen cho cô gái vừa xinh đẹp lại tài năng, nhiều người nói vui "cô dâu vất vả vì phải chạy show liên tục trong ngày".

Theo Hà Duyên, cô sinh ra trong gia đình có bố mẹ là người Thái nên các phong tục lễ cưới vẫn được giữ như truyền thống.

Trong đám cưới của người Thái, đầu tiên sẽ là lễ tằng cẩu - tục búi tóc đặc trưng - đánh dấu bước ngoặt từ thiếu nữ sang người phụ nữ đã có chồng. Sau đó, nhà gái tổ chức lễ cưới chính và lễ lấy "rượu đồ" - bố mẹ trao của hồi môn cho con gái. Phía nhà trai sẽ đến nhận và trải qua một số thử thách của nhà vợ đưa ra, cuối cùng là lễ rước dâu.

“Do lễ cưới có nhiều công việc phải lo liệu, ban đầu tôi khá lo lắng, sợ không kịp đến nhận danh hiệu "sinh viên 5 tốt". May mắn là buổi lễ diễn ra lúc 20h, vợ chồng vẫn kịp sắp xếp để có mặt đúng giờ”, cô gái quê Sơn La chia sẻ.

Hà Duyên nhận danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp tỉnh Sơn La (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Được biết, từ khi còn là học sinh, Hà Duyên đã mơ ước trở thành giáo viên, hy vọng giúp các em ở những vùng còn khó khăn có tương lai tốt đẹp hơn. Sau khi tốt nghiệp THPT, cô chọn thi vào ngành Giáo dục tiểu học của Đại học Tây Bắc.

Ngoài việc nỗ lực học tập, nữ sinh viên thường xuyên tham gia các hoạt động ngoại khoá. Hà Duyên là chủ nhiệm Câu lạc bộ khiêu vũ của trường.

Hà Duyên từng đạt danh hiệu "sinh viên 5 tốt" của Đại học Tây Bắc, có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm học 2024-2025.

Lễ cưới của Hà Duyên và chồng là Văn Ngọc được tổ chức sau 5 năm tìm hiểu. Cô dâu cho biết, hai vợ chồng cảm thấy đây là thời điểm phù hợp để về chung một nhà.

Cô dâu và chú rể quen nhau tình cờ qua mạng xã hội hồi năm 2021. Trước đó, sống cùng một xã nhưng Hà Duyên và Văn Ngọc không quen nhau.

"Ban đầu, tôi không muốn mở lòng với anh ấy. Theo thời gian, sự chân thành và tốt bụng, hiền lành của chồng đã chinh phục được trái tim tôi", Hà Duyên bày tỏ.

Cô Dâu Hà Duyên và chồng đã có 5 năm yêu nhau trước khi tổ chức lễ cưới (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trải qua 5 năm yêu nhau, điều ấn tượng nhất với Hà Duyên là chồng luôn chiều chuộng, yêu thương và quan tâm. Đối với cô, tình cảm mặn nồng giữa hai người chính là động lực để quyết định kết hôn ở thời điểm chuẩn bị ra trường.

Sau khi tốt nghiệp, Hà Duyên dự định tiếp tục theo nghề dạy học mà bản thân đã mơ ước từ thuở nhỏ.