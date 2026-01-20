Chọn quà Tết ý nghĩa cùng Tai Thong - gửi gắm lời chúc đầu năm

Khi các điểm check-in (chụp ảnh) Tết tại TPHCM bắt đầu đông đúc từ đầu tháng Chạp, nhiều bạn trẻ không chỉ lên đồ chụp ảnh sớm mà còn chủ động chuẩn bị quà biếu. Xu hướng này cho thấy cách người trẻ tận hưởng và chuẩn bị hơn cho mùa Tết.

Tết đến sớm trong nhịp sống của giới trẻ

Không khí Tết gần đây xuất hiện sớm tại các điểm quen thuộc như chợ Bến Thành, Nhà hát Thành phố, Dinh Độc Lập hay các tuyến phố trung tâm, khu trang trí theo mùa. Check-in Tết vì thế không còn là hành động ngẫu hứng của giới trẻ mà dần trở thành một hoạt động được lên kế hoạch kỹ lưỡng hơn.

Các bạn trẻ chuẩn bị từ ý tưởng, áo dài, phụ kiện đến việc rủ nhóm bạn đi chụp ảnh sớm. Điều này giúp tránh đông đúc vào ngày cận Tết, có ảnh đẹp sớm và vẫn giữ được không khí xuân giữa nhịp sống bận rộn cuối năm.

Ông Huy Nguyễn - CEO, Co-Founder Tai Thong Bakery bên bộ sản phẩm quà Tết của thương hiệu (Ảnh: Tai Thong).

Khi Tết cận kề, nhiều đầu việc cũng được kéo sớm theo. Sau buổi check-in, không ít bạn trẻ tranh thủ đặt vé về quê, dọn dẹp nhà cửa, hẹn lịch gặp gỡ để tránh dồn mọi thứ vào những ngày cận Tết. Việc chọn và mua quà Tết cũng không còn để đến phút chót.

Chuẩn bị quà trước giúp người mua chủ động hơn, tránh tình trạng phí giao hàng tăng, đơn về chậm hoặc những mẫu được ưa chuộng hết hàng vào cao điểm. Với nhóm người trẻ quen mua sắm trực tuyến, mua sớm còn tạo điều kiện so sánh, lựa chọn kỹ và kiểm soát chi tiêu hợp lý hơn.

Quà Tết sức khỏe Tai Thong cho gia đình (Ảnh: Tai Thong).

Thói quen này phù hợp với những bạn trẻ làm việc văn phòng hoặc những ai cần chuẩn bị quà cho nhiều mối quan hệ từ gia đình đến đồng nghiệp. Khi quà đã sẵn sàng, những ngày cận Tết bớt vội vã để dành thời gian cho việc tận hưởng không khí sum họp cuối năm.

Quà sớm từ Tai Thong cho mùa Tết 2026

Nếu check-in là cách giới trẻ lưu giữ khoảnh khắc thì hộp quà Tết ngày nay lại đóng vai trò như một “đạo cụ” mang không khí xuân vào đời sống thường nhật. Từ bàn tiếp khách, góc làm việc đến những buổi họp mặt đầu năm, quà Tết không chỉ được trao đi mà còn hiện diện như một phần của trải nghiệm đón Tết.

Lý do khiến quà Tết ngày càng được người trẻ quan tâm không chỉ nằm ở việc chúng không chỉ để biếu tặng mà còn trở thành nội dung để chia sẻ. Người trẻ ngày nay có xu hướng ghi lại khoảnh khắc mở quà, xem đó như một trải nghiệm trọn vẹn thay vì chỉ là hành động mở hộp thông thường.

Trong bộ sưu tập (BST) quà Tết Mã đáo khai xuân 2026, Tai Thong tiếp cận yếu tố đó theo cách nhẹ nhàng hơn. 4 hình thái lễ hộp với thông điệp riêng giúp người tặng dễ dàng chọn lời chúc theo từng mối quan hệ.

Bộ sưu tập quà Tết Mã đáo khai xuân 2026 (Ảnh: Tai Thong).

Từ hộp Mã đáo gửi gắm lời chúc khởi đầu thuận lợi và vạn sự hanh thông đến Khai xuân gợi mở khởi đầu thuận lợi.

Khải hoàn biểu trưng cho bứt phá và thành tựu, Phồn vinh hướng đến đủ đầy và sung túc. Mỗi mẫu hộp quà được thiết kế như một lời chúc khác nhau để người tặng dễ dàng chọn lời chúc dành tặng đúng người, đúng dịp.

Bộ quà Tết Phồn vinh Tai Thong (Ảnh: Tai Thong).

Các mẫu hộp gây chú ý nhờ thiết kế mở theo từng ngăn, xếp lớp theo tầng tạo cảm giác mở đến đâu khám phá đến đó. Sự mới lạ giúp những hộp quà Tết nhà Tai Thong phù hợp chụp ảnh, quay video và lan tỏa trên mạng xã hội.

Không chỉ chú trọng hình thức, hệ sinh thái sản phẩm của Tai Thong còn được xây dựng theo tiêu chí phù hợp lối sống của giới trẻ hiện đại. Bên trong là sự kết hợp linh hoạt giữa sản phẩm nhập khẩu và đặc sản Việt, đáp ứng thói quen thưởng thức đa dạng của các gia đình trẻ.

Từ trà Twice, bánh kẹo nhập khẩu cao cấp cho những buổi tiếp khách đầu năm, cà phê Everbean cho nhịp sống năng động đến hạt dinh dưỡng Everland, yến sào Golden Nest hay đặc sản Viet Essence dành cho ba mẹ, mỗi lựa chọn đều mang tính ứng dụng. Qua đó, Tai Thong khẳng định tinh thần quà Tết không chỉ để tặng, mà còn để thưởng thức, phù hợp với cách người trẻ chọn quà vừa có câu chuyện, vừa ở lại trong sinh hoạt ngày Tết.

Hệ sinh thái sản phẩm đa dạng Tai Thong (Ảnh: Tai Thong).

Với nhiều bạn trẻ, chọn quà Tết giờ giống như chọn một lời chúc đúng tâm trạng, rõ ý và hợp người nhận.

Trong BST Quà Tết 2026, Tai Thong gợi mở nhiều hình thái lễ hộp để người tặng dễ chọn lời chúc theo từng mối quan hệ: biếu gia đình thiên về sức khỏe, an yên; tặng đối tác hay khách hàng cần nhấn bứt phá, khải hoàn; còn với đồng nghiệp, bạn bè là năng lượng khởi đầu và may mắn.

Quà Tết khai xuân gửi lời chúc khởi đầu và may mắn (Ảnh: Tai Thong).

Nhờ vậy, hộp quà Tai Thong đáp ứng được nhu cầu đẹp để chụp ảnh cùng không khí check-in sớm, hợp ý khi trao tay và dễ tạo thiện cảm trong những cuộc gặp đầu năm.

Không khó để lý giải vì sao những hộp quà Tai Thong được ưa chuộng: vừa dễ quay video hợp xu hướng check-in sớm, vừa tạo trải nghiệm mở hộp thú vị, lại có thể dùng được cho cả nhà trong những ngày sum họp.

Khi Tết không còn gói gọn trong vài ngày nghỉ mà được lên lịch từ sớm, người trẻ cũng chủ động hơn trong cách chọn quà. Tết đến sớm không ở mỗi khung hình mà còn ở một món quà trao tay, ở cách gói ghém sẵn trải nghiệm, không khí và lời chúc để Tết đến sớm nhưng vẫn trọn vẹn.