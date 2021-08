Chiến sĩ CSGT vượt sông, băng đồng mang quà đến người khó khăn ở vùng dịch

Dân trí Mặc dù đang làm nhiệm vụ trực chốt kiểm soát phòng dịch nhưng thấy người dân ở khu phong tỏa gặp khó khăn, một chiến sĩ CSGT Công an tỉnh Sóc Trăng đã vận động quà rồi đến trao tận tay người dân.

Những ngày qua, nhiều người dân đang ở trong khu vực phong tỏa trên địa bàn thị trấn Phú Lộc (huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng) rất bất ngờ và xúc động khi nhận được quà của Thượng úy Phạm Tư Duy, chiến sĩ CSGT Công an tỉnh Sóc Trăng, cùng đồng nghiệp trực tiếp đến nhà trao tặng.

Thượng úy Phạm Tư Duy (trang phục CSGT) cho biết, làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 thuộc địa bàn thị trấn Phú Lộc (huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng), thấy có nhiều hộ dân nghèo cuộc sống vốn đã khó khăn, nay lại khó khăn hơn khi bị phong tỏa. Để chia sẻ với bà con, anh đã báo cáo và được lãnh đạo Phòng CSGT cùng chính quyền địa phương đồng ý cho anh giúp bà con nghèo.

Thông qua người thân, Thượng úy Phạm Tư Duy đã vận động được hàng chục phần quà gồm gạo và nhu yếu phẩm cần thiết cho cuộc sống của người dân hiện nay, giúp họ vượt qua những ngày khó khăn vì dịch bệnh.

Để trao những phần quà nghĩa tình tới tay người dân, Thượng úy Phạm Tư Duy và đồng nghiệp phải vượt qua nhiều đoạn đường khó đi. Có nơi các anh di chuyển bằng vỏ lãi (một loại phương tiện đi lại trên sông nước) vượt sông.

Có nơi các anh vác từng bao gạo, xách quà đi bộ trên những con đường đất nhỏ hẹp, có nhiều đoạn đi men theo bờ ruộng... mới vào được nhà người dân.

Dù có khó khăn, vất vả nhưng các anh vẫn vui vẻ đi tới nơi với mong muốn những phần quà này trực tiếp đến tay người dân.

Người dân được nhận quà chia sẻ: "Những ngày sống trong khu vực phong tỏa, lúc đầu bà con cũng lo lắm vì không được ra bên ngoài. Bây giờ thì yên tâm ở nhà vì được Nhà nước lo, các chú công an quan tâm rồi".

"Các chú công an vừa lo việc giữ an ninh trật tự lại vừa tham gia phòng, chống dịch, mà còn biết quan tâm đến cuộc sống của bà con nghèo chúng tôi nữa. Chúng tôi cảm ơn các chú công an nhiều lắm", bà Lê Thị Chánh (một người dân) bày tỏ.

Đại tá Phạm Minh Khả, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Sóc Trăng, cho biết: "Nhiều cán bộ, chiến sĩ của đơn vị vừa bảo vệ trật tự an toàn giao thông, trật tự an ninh xã hội, vừa chống dịch, vừa góp phần chăm lo đời sống cho nhân dân. Trong đó, việc làm của Thượng úy Phạm Tư Duy được mọi người ủng hộ, đó là một hành động đẹp, thể hiện tinh thần vì nhân dân phục vụ của người chiến sĩ Công an nhân dân".

Cao Xuân Lương