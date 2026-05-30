Chiến dịch "Ngày nhân ái": Tài trợ 100% chi phí phẫu thuật cho 50 người dị tật hàm mặt

TS.BS Hoàng Thanh Tuấn và một bệnh nhi được phẫu thuật điều trị bớt miễn phí trong chiến dịch “Thay diện mạo - Đổi cuộc đời” (Ảnh: NVCC).

Mỗi hành trình đều có một điểm khởi đầu. Hành trình nhân ái của TS.BS Hoàng Thanh Tuấn - Người sáng lập Hệ thống Thẩm mỹ Dr Hoàng Tuấn, hiện công tác tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cũng vậy. Sự tử tế ấy được nhen nhóm từ một tâm nguyện của gần một thập kỷ rưỡi trước.

Năm 2012, khi đang công tác tại Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác (Học viện Quân y), chứng kiến nhiều hoàn cảnh ngặt nghèo mang dị tật bẩm sinh hoặc di chứng bỏng sâu nhưng không có kinh tế chạy chữa, bác sĩ Tuấn cho biết khi ấy đã quyết định bán đi 3 nhà thuốc, chấp nhận trả góp máy móc để mở một phòng khám nhỏ 42m² trong một con ngõ trên đường Hoàng Quốc Việt.

"Thôi thúc tôi mở phòng khám là vì chứng kiến nhiều hoàn cảnh khó khăn bị khiếm khuyết ngoại hình nhưng không có điều kiện kinh tế. Muốn giúp thì chỉ có cách tự mình làm, để có thể phẫu thuật miễn phí cho họ", TS.BS Hoàng Thanh Tuấn.

Hành trình thiện nguyện của anh cứ thế nối dài theo năm tháng. Anh khởi dựng những “cây ATM gạo, mì tôm, trứng” nghĩa tình giữa lòng Hà Nội để san sẻ khó khăn với người lao động nghèo trong đại dịch Covid-19; xung phong lên đường, lăn xả nơi tuyến đầu tâm dịch TPHCM với vai trò trưởng đoàn quân y.

Anh cũng mang cano cứu hộ vào giúp đồng bào vùng bão lũ; hàng chục ngôi nhà tình nghĩa ấm áp được dựng xây từ Phú Thọ, Lào Cai cho đến Kon Tum, Hà Tĩnh và cả những điểm trường khang trang nơi bản làng xa xôi của Cao Bằng, Điện Biên...

Bác sĩ Hoàng Tuấn tài trợ xây dựng điểm trường Nà Kiềng (Cao Bằng) (Ảnh: NVCC).

Nhưng có lẽ điều khiến anh đau đáu nhất chính là những giọt nước mắt tủi hờn trên các khuôn mặt không trọn vẹn. Vì vậy, tiếp nối sứ mệnh nhân văn của hành trình "Thay diện mạo - Đổi cuộc đời" đã điều trị miễn phí cho hàng nghìn bệnh nhân, bác sĩ Tuấn cùng các cộng sự tiếp tục phát động chiến dịch "Ngày nhân ái".

Đây là chương trình y tế nhân đạo quy mô lớn, tài trợ 100% chi phí phẫu thuật và điều trị cho 50 bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đang phải gánh chịu các dị tật và khuyết điểm nghiêm trọng vùng hàm mặt.

Chiến dịch hướng tới việc can thiệp chuyên sâu cho 5 nhóm bệnh lý, dị tật bẩm sinh bao gồm: Sụp cơ nâng mi; sứt môi hở hàm ếch; sẹo co rút - sẹo lồi; bớt bẩm sinh; hô - móm. Với mỗi nhóm bệnh, hội đồng y khoa sẽ chọn ra 10 ca có mức độ biến dạng nặng và hoàn cảnh khó khăn nhất để tiến hành điều trị miễn phí với tần suất 2 ca mỗi tuần.

Không chỉ điều trị miễn phí, bác sĩ Hoàng Tuấn còn trao cho cô gái Phạm Thị Uyên một tương lai mới khi nhận cô vào làm việc tại chính hệ thống của mình (Ảnh: NVCC).

Chương trình được kỳ vọng sẽ trở thành một "trạm cuối" bình yên, nơi đón nhận những người đã đi qua nhiều tự ti, tưởng chừng đã buông xuôi trước định mệnh, để một lần nữa được trao cho tấm vé tái sinh cuộc đời.