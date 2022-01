CHIDO Việt Nam đồng hành cùng Á Hậu Huyền My trong chăm sóc sức khỏe mùa dịch

Á hậu Huyền My cùng các sản phẩm thiết bị y tế CHIDO Việt Nam.

Á Hậu Huyền My chia sẻ: "Các sản phẩm của CHIDO đã đồng hành cùng Huyền My trong suốt mùa dịch. Dòng sản phẩm thiết bị y tế CHIDO được sản xuất theo dây chuyền và công nghệ Nhật Bản, với giá thành thấp hơn các sản phẩm cùng phân khúc trên thị trường cùng chế độ bảo hành 24 tháng lỗi 1 đổi 1 tận nhà và miễn phí giao hàng toàn quốc nên rất yên tâm, đây là các sản phẩm có chất lượng cao, dịch vụ khách hàng tốt, CHIDO có rất nhiều sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho mọi thành viên trong gia đình nên Huyền My rất tin tưởng và chia sẻ cho bạn bè sử dụng".

CHIDO - dòng sản phẩm thiết bị y tế chính hãng uy tín công nghệ Nhật Bản

CHIDO là thương hiệu độc quyền thuộc Công ty TNHH Thương mại & Đầu tư Gia Vũ (GIAVU.INVECO), được Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu độc quyền, mang đến cho người tiêu dùng các sản phẩm thiết bị y tế bao gồm:

Nhiệt kế hồng ngoại CHIDO: Đo thân nhiệt, đo vật thể, đo nhiệt độ phòng với độ chính xác cao, có thông báo cảnh báo sốt. Việc đo thân nhiệt thường xuyên là bước kiểm tra sơ bộ để kiểm soát dịch bệnh bởi nó đơn giản, nhanh gọn và dễ dàng thực hiện. Hơn thế nữa, những bệnh nhân bị nhiễm Covid-19 thường sẽ có một vài dấu hiệu đặc trưng, trong đó có biểu hiện sốt.

Á hậu Huyền My tin dùng Nhiệt kế hồng ngoại CHIDO.

Máy đo nồng độ oxy máu SP02 CHIDO: Đây là sản phẩm nhỏ gọn, tiện lợi dễ sử dụng cho bất kỳ bệnh nhân nào gặp tình trạng hạ nồng độ Oxy máu như bị hen phế quản, viêm phổi do vi khuẩn, hội chứng ngưng thở khi ngủ, hoặc viêm phổi do Covid-19 giúp cảnh báo khi tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng.

Máy đo huyết áp CHIDO: Được sản xuất theo công nghệ INTELLISENSE tiên tiến đến từ Nhật Bản, đây là dòng máy đo huyết áp bắp tay được nhiều người ưa chuộng, giúp người dùng kiểm tra huyết áp, nhịp tim mỗi ngày với độ chính xác cao, có khả năng cảnh báo nhịp tim thất thường và rất nhiều tính năng thông minh.

Máy xông mũi họng CHIDO siêu âm cầm tay: Giúp hỗ trợ làm sạch, thông thoáng đường thở, hỗ trợ phòng ngừa và điều trị các bệnh đường hô hấp. Máy giúp hạn chế sử dụng thuốc đường uống, từ đó giảm các tác dụng phụ của thuốc.

Máy xông mũi họng CHIDO giúp Huyền My phòng chống các bệnh về đường hô hấp.

Ngoài ra Chido còn có: Máy xông khí dung, khẩu trang y tế kháng khuẩn, máy đo đường huyết, máy hút mũi cho trẻ em… Các thiết bị y tế Chido hiện có mặt tại hơn 1000 điểm bán hầu khắp các nhà thuốc, shop mẹ và bé, phòng khám, bệnh viện trên toàn quốc.

CHIDO là thương hiệu thiết bị y tế gia đình cao cấp với chất lượng sản phẩm tốt và dịch vụ bán hàng vượt trội. Nhãn hiệu "CHIDO" được đăng ký bảo hộ thương hiệu tại Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam từ 2019 và đã được cấp phép. Hiện sản phẩm đang được phân phối tại hơn 1000 điểm bán rộng khắp cả nước bao gồm các quầy thuốc, cửa hàng TBYT, shop mẹ và bé, phòng khám - cơ sở khám chữa bệnh.

Để trở thành đại lý, nhà phân phối của Chido liên hệ:

- Trụ sở chính: Số 2A, Ngõ 316 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội.

- Website: https://chido.vn/

- Hotline: 086.707.1001 / 096.784.1001

- Fanpage: https://www.facebook.com/Chidovietnam