Chàng trai ở Sài Gòn có người yêu đồng tính nhờ nhặt được ví đánh rơi

Dân trí Lúc mới biết Mai Tuấn Vinh (tên thường gọi là Wine, con lai 2 dòng máu Việt - Thái) và Tháng Hoàng Hải (người gốc Quảng Đông, Trung Quốc) yêu nhau, bố dượng của Wine đã không chấp nhận.

Dẫu vậy, sau tất cả họ đã cố gắng gây dựng niềm tin cho ba mẹ và vượt qua mọi trở ngại để tiếp tục yêu thương nhau mỗi ngày.

Tỏ tình dưới những tia pháo hoa đón giao thừa

Wine làm công việc liên quan lĩnh vực nghệ thuật ca hát, diễn xuất, còn Hải là chuyên viên Marketing, cả hai đều đang sống và làm việc tại Sài Gòn.

Cả hai cùng thuộc thế hệ 9X, dẫu sinh ra và lớn lên ở những đất nước khác nhau song họ đều có những điểm chung đặc biệt từ khi còn rất nhỏ.

Chuyện tình của cả hai ban đầu không nhận được sự ủng hộ của gia đình. (Ảnh: NVCC).

Trước khi đến với nhau, cả hai đều trải qua những mối tình với người đồng giới nhưng đều không tìm được tiếng nói chung. Chỉ đến khi có mối duyên định mệnh ở Sài Gòn, cả 2 mới chính thức tìm được một nửa mảnh ghép còn thiếu của cuộc đời mình.

Một ngày cuối năm 2018 khi đang đi thể dục trên đường Wine vô tình nhặt được một chiếc ví tiền, bên trong bao gồm giấy tờ tùy thân của Hải. Lần mò theo địa chỉ, cậu chủ động đem trao trả tận tay người đánh rơi.

Gặp Hải, Wine đứng hình mất vài giây bởi sự hiền lành, cùng vẻ bề ngoài khá dễ thương.

Mến nhau sau lần đầu gặp mặt, cả hai trò chuyện nhiều hơn. Họ không ngại bộc bạch cho nhau hiểu về cuộc sống và cả những tâm tư tự đáy lòng trước đến nay chưa từng thổ lộ.

Sau 60 ngày nói chuyện qua lại, cả hai đều cảm nhận được điều đặc biệt trong ánh mắt, để rồi họ muốn cùng nhau tiến xa hơn trong mối quan hệ yêu đương nghiêm túc.

Giao thừa năm đón năm mới 2019, khi cả bầu trời tràn ngập sắc màu lung linh của pháo hoa, Wine quỳ gối trao nhẫn ngỏ lời tỏ tình với Hải ngay dưới những tia pháo rực rỡ. Trong thời khắc chuyển giao thiêng liêng của đất trời, tất cả những người xung quanh đều được chứng kiến giọt nước mắt hạnh phúc của cặp đôi.

Hải là người đam mê nấu nướng nên ngày nào cũng vào bếp nấu những món ăn ngon để cả hai cùng thưởng thức.

Những ngày qua, khi Sài Gòn đang là tâm dịch của cả nước, Wine và Hải cũng như rất nhiều người đang phải thực hiện giãn cách xã hội. Dù bị ảnh hưởng rất nhiều tới công việc cũng như sinh hoạt hằng ngày song với đôi trẻ coi đây là dịp để cùng nhau cố gắng vượt qua khó khăn, giúp gắn kết và có cùng nhau thêm những trải nghiệm mới trong cuộc sống.

Wine tâm sự: "Hiện tại mình đang phải tạm hoãn lại tất cả các dự án nghệ thuật và truyền thông. Nhưng may mắn Hải vẫn có thể tiếp tục công việc với phương án làm việc tại nhà. Trải nghiệm ở bên nhau cả ngày 24 tiếng trong nhiều tháng đã mang đến cho cả hai những kỷ niệm mới khá đặc biệt. Trong những ngày thành phố giãn cách, chúng mình cùng nhau trồng trọt từng cây rau cọng giá, đến việc cùng nhau chăn nuôi một số thú cưng mới.

Không những thế, thời gian ở nhà phòng dịch, Wine đã được thưởng thức những món ăn mới lạ từ chính tay Hoàng Hải nấu. Dẫu món ăn không cầu kỳ, không sang trọng, không hẳn ngon xuất sắc nhưng mình cảm thấy rất vui, hạnh phúc".

Vượt qua nhiều khó khăn, cả hai dần chứng mình cho mọi người thấy tình cảm chân thành dành cho nhau. (Ảnh: NVCC).

Bị đánh, đuổi ra khỏi nhà vì yêu bạn đồng giới

Để có được tình yêu như hiện tại, Wine cùng người yêu đã trải qua rất nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Ngày biết Wine yêu Hải, bố dượng của Wine vì không thể chấp nhận mối quan hệ yêu đương trái với lẽ thường nên đã giáng xuống 2 người những trận đòn roi đầy đau đớn.

Chính Hải đã vô tình nhận trúng một đòn đánh để đến giờ mỗi khi nhớ lại cả hai vẫn cảm thấy ám ảnh.

Wine kể: "Lúc 2 đứa yêu nhau bị gia đình phát hiện, mẹ mình chưa hoàn toàn vui vẻ, còn bố dượng thì tỏ thái độ không chấp nhận. Mình quyết định dọn ra ngoài sống chung với Hải vừa để mẹ và dượng không phải liên tục cãi nhau vì mình, vừa để cho mẹ thấy được sự trưởng thành và nghiêm túc từ đứa con trai của mẹ".

Đôi trẻ có kế hoạch mở một cửa hàng kinh doanh để cả hai cùng dành dụm, làm bước đệm tiến đến một bước xa hơn. (Ảnh: NVCC).

Ðể được gia đình tin tưởng, Wine và Hải chăm chỉ làm việc và chuẩn bị cho kế hoạch tương lai. Wine không ngừng học hỏi và tập luyện để theo đuổi công việc liên quan lĩnh vực nghệ thuật ca hát, diễn xuất. Ngoài ra cậu còn tích cực tham gia với vai trò là KOL (người có sức ảnh hưởng) cho những địa điểm ăn uống cà phê cho giới trẻ.

Wine còn thể hiện có trách nhiệm với người thân bằng việc thường xuyên chuyển tiền biếu mẹ. Tranh thủ những lúc dượng vắng nhà, cậu lén dẫn Hải về thăm gia đình, chẳng cần nói nhiều, dần dần Hải chính thức chiếm trọn cảm tình từ mẹ của bạn trai. Hiện tại, dù dượng của Wine chưa thực sự đón nhận song cậu tin thời gian sẽ cảm hóa được mọi mối quan hệ.

Về phía Hải, ngoài giờ làm việc ở công ty, cậu dành trọn thời gian ở bên chăm sóc cho Wine.

Chứng kiến cái cách mà các con quan tâm nhau, sự quyết tâm không bỏ cuộc của cả hai khiến gia đình Hải thật sự cảm động và đã chào đón Wine, xem cậu như một thành viên trong nhà.

Theo Wine, cách để giúp người thân đón nhận mối quan hệ đồng giới một cách nhẹ nhàng nhất chính là việc bản thân hãy là một người con ngoan, bởi khi là đứa con mà ba mẹ tin tưởng thì mọi quyết định của bản thân sẽ khiến ba mẹ yên tâm.

Trước khi "come out" thì nên là một người có công việc ổn định. Chưa hết, mỗi cá nhân thuộc cộng đồng LGBT cũng nên từ từ "gieo" những thông tin về LGBT để người thân hiểu như LGBT họ là gì, họ yêu như nào, họ có sống tốt được hay không. Từ đó xem xét phản ứng của người thân về những điều đó và tính toán đâu là thời điểm thích hợp để come out.

Hơn một tháng qua, cả hai hầu hết chỉ quanh quẩn trong nhà. Mỗi ngày trôi qua, họ luôn dành cho nhau những nụ hôn tạm biệt, lời chúc ngủ ngon đầy dễ thương vào buổi tối. Hình ảnh Hải nấu ăn mỗi ngày và cả những chăm chút mà Wine dành cho người yêu đều khiến cả hai chẳng thể quên. Cặp đôi quan niệm, hạnh phúc là khi được ở bên, chăm sóc nhau mỗi ngày.

Nói về kế hoạch trong tương lai, cặp đôi cho biết sẽ cố gắng theo đuổi công việc để phát triển sự nghiệp. Đôi trẻ có kế hoạch mở một cửa hàng kinh doanh để cả 2 cùng dành dụm, làm bước đệm tiến đến một bước xa hơn. Họ dự định 3 tới 5 năm nữa khi đã vững chãi hơn trong công việc và cuộc sống sẽ tổ chức đám cưới.

Thảo Đan