Chàng trai bại não vượt lên số phận, tỏa sáng nhờ bộ môn thể hình

Khi mới chào đời, Tiểu Vĩ Hùng bị dây rốn quấn quanh cổ dẫn đến thiếu oxy não. Các bác sĩ đã chẩn đoán cậu bé bị bại não. 5 tuổi, cậu bé hoàn toàn không thể đi lại và nói chuyện.

Dù có thể bập bẹ hai tiếng "bố", "mẹ", nhưng Vĩ Hùng không thể đi lại, phải nhờ bố mẹ dìu dắt. Năm 12 tuổi, cậu vẫn cần người nhà chống đỡ để đi, đến 13 tuổi mới có thể tự đi lại một mình.

Căn bệnh bại não khiến cơ bắp của Tiểu Vĩ Hùng co cứng, co thắt, hạn chế khả năng vận động các khớp. Do mắc chứng động kinh, anh phải thường xuyên dùng thuốc điều trị.

Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của gia đình, chàng trai quyết không khuất phục trước số phận. Anh nỗ lực cải thiện sức khỏe bằng cách tập luyện thể hình và nhờ đó gặt hái thành công trên sân khấu thi đấu, tự vẽ cho mình một cuộc đời rực rỡ.

Tiểu Vĩ Hùng (thứ ba từ trái qua), cùng mẹ và Ban lãnh đạo Đoàn Thanh niên Đài Bắc (Ảnh: Orientaldaily).

Bà Trương Mỹ Lan cho biết có hai con trai, trong đó Vĩ Hùng là con trai cả, bị bại não và động kinh từ nhỏ. Anh cần dùng thuốc và theo dõi định kỳ tại bệnh viện, đồng thời điều trị vật lý trị liệu liên tục.

"Ban đêm, con trai tôi thường xuyên lên cơn co giật, được đưa đến phòng cấp cứu", bà Lan kể.

Để cải thiện sức khỏe và tăng cường hệ miễn dịch cho con trai, người mẹ đã đưa Vĩ Hùng đi học yoga nhưng anh không hứng thú với bộ môn này. Sau đó, bà Lan đưa anh đến trung tâm thể hình và chính nơi đây đã đem lại hi vọng cho anh.

Vĩ Hùng chia sẻ lần đầu tiếp xúc với thể hình ở tuổi 12, anh không biết phải làm gì trong năm đầu tiên, nhưng không nản lòng. Anh học từ từ, hi vọng sẽ giúp cơ thể mạnh mẽ và giảm bớt sự cứng đờ của cơ bắp.

"Năm 2019, khi thấy một tấm hình về cuộc thi tại trung tâm thể hình, tôi nảy ra ý tưởng muốn tham gia, để vượt qua các rào cản và giới hạn thể chất của mình", Hùng kể.

Vĩ Hùng đã tham gia 4 cuộc thi thể hình tự nhiên trong năm nay và giành được 5 huy chương, cúp và chứng chỉ, truyền cảm hứng cho anh tiến xa hơn trong tương lai.

Ngày 16/6, anh đã tham gia cuộc thi thể hình quốc tế quy mô lớn do Hiệp hội thể hình tự nhiên thế giới tại Ma Cao tổ chức và giành được giải "Tinh thần thể hình" ở hạng mục thể hình trẻ nam, đồng thời anh cũng là người khuyết tật duy nhất tham gia.

Vĩ Hùng thẳng thắn cho biết việc giành được 5 huy chương chỉ là khởi đầu. Anh mong muốn đạt được những đỉnh cao mới trong tương lai và hi vọng sẽ nhận được thêm sự hỗ trợ từ các nhà tài trợ.

Chàng trai chăm chỉ rèn luyện và vượt qua những rào cản thể chất (Ảnh: Orientaldaily).

Năm 2022, anh được mời biểu diễn tại một cuộc thi thể hình. Kể từ đó, anh đã nỗ lực hơn trong việc tập luyện thể hình, tự học về thể hình thông qua YouTube và tuân theo chế độ ăn uống của chuyên gia dinh dưỡng.

Anh không bao giờ dùng đồ ăn nhanh, chỉ ăn trứng luộc, ức gà và rau luộc vào các ngày trong tuần để tiêu thụ lượng protein cao.

Kể từ khi đến với thể hình, cân nặng của anh dần được cải thiện. Từ 20kg năm 13 tuổi, anh tăng lên 40kg lúc 16 tuổi và 44kg vào năm ngoái. Cũng chính thể hình đã giúp chứng động kinh của anh không tái phát.

Lãnh đạo Đoàn Thanh niên Đài Bắc hi vọng câu chuyện của Tiểu Vĩ Hùng sẽ khuyến khích các bạn trẻ dũng cảm theo đuổi ước mơ của mình.

"Ở Vĩ Hùng, chúng ta thấy được tinh thần kiên trì. Bất kể áp lực tinh thần hay những hạn chế về thể chất, cậu ấy đều có thể vượt qua từng chút một và tiến lên dũng cảm", vị lãnh đạo nói.

Trung Hiếu