Chahong - Hairstylist hàng đầu Hàn Quốc đến Việt Nam

Nhằm mang đến cho cộng đồng làm tóc những xu hướng mới, tại Hà Nội và TPHCM, Công ty TNHH Sáng tạo Vẻ đẹp Toàn cầu (GBC Group) kết hợp cùng học viện Chahong đã tổ chức buổi đào tạo "Chahong - The melody of hair fashion".

Bà Cha Hong - nhà tạo mẫu tóc hàng đầu Hàn Quốc chia sẻ tại sự kiện (Ảnh: BTC).

Học viện Chahong từng gây ấn tượng mạnh mẽ trong giới giải trí xứ Hàn bởi những kiểu tóc thịnh hành, tạo nên xu hướng không chỉ ở xứ sở kim chi mà còn có sức ảnh hưởng tới khu vực châu Á và thế giới.

Do đó, sự kiện "Chahong - The melody of hair fashion" với sự xuất hiện của bà Cha Hong cùng cộng sự được kỳ vọng mở ra các cơ hội hợp tác, đưa Việt Nam đến gần hơn với các xu hướng làm tóc theo chuẩn Hàn.

Học viện Chahong gây ấn tượng bởi khả năng tạo ra các kiểu tóc xu hướng cho KOL xứ Hàn (Ảnh: BTC).

Tại sự kiện, bà Cha Hong cùng 4 chuyên gia cao cấp đến từ học viện Chahong đã mang đến những kiến thức và kỹ thuật làm tóc ấn tượng cho các nhà tạo mẫu tóc ở cả hai miền Nam - Bắc. Các chuyên gia đã trực tiếp trình diễn 3 mẫu thiết kế cắt và uốn xu hướng mới mang tên Wind Perm, Gureum Perm, Sleek Perm và một mẫu tạo kiểu Jelly Perm.

Bên cạnh việc mang đến những kỹ thuật tạo kiểu, chuyên gia từ học viện Chahong cũng chỉ ra các lỗi sai dễ mắc phải nhằm bổ sung kiến thức cho người tham gia. Cũng tại buổi đào tạo, nhà tạo mẫu Cha Hong đã chia sẻ bí quyết quản lý salon thành công, truyền cảm hứng từ chính câu chuyện của mình.

Các mẫu tóc xu hướng được học viện Chahong giới thiệu tại "Chahong - The melody of hair fashion" (Ảnh: BTC).

Có mặt tại sự kiện, nhà tạo mẫu Tuấn Hair đến từ Tuấn Hair Studio (Hà Nội) chia sẻ: "Buổi đào tạo mang đến nhiều kiến thức, truyền cảm hứng cho các nhà tạo mẫu đang tìm kiếm những phương thức quản lý và vận hành salon. Bên cạnh đó, các mẫu tóc Cha Hong mang đến có tính ứng dụng cao và hứa hẹn được nhiều bạn trẻ tại Việt Nam yêu thích".

Trong khuôn khổ "Chahong - The melody of hair fashion", bà Cha Hong - đại diện học viện Chahong cũng công bố sự hợp tác chuyển giao quyền phân phối độc quyền thương hiệu mỹ phẩm Chahong tại Việt Nam cho Công ty TNHH Sáng tạo Vẻ đẹp Toàn cầu, hứa hẹn mang đến những làn gió mới cho xu hướng thời trang tóc tại Việt Nam.

Nhà tạo mẫu Cha Hong (trái) chuyển giao quyền phân phối mỹ phẩm Chahong tại Việt Nam (Ảnh: BTC).

Cha Hong tên thật là Kim Hyo-suk, là một trong những nhà tạo mẫu tóc hàng đầu Hàn Quốc. Xuất hiện lần đầu trên truyền hình qua SBS's Star King vào tháng 2/2011, hiện nay bà thường xuyên có mặt với tư cách khách mời trên nhiều chương trình truyền hình xứ Hàn như Get It Beauty của Channel M và My Little TV của đài MBC.

Bà được yêu mến bởi việc truyền cảm hứng cho phong cách "self - hair", cùng những mẹo tự tạo kiểu tóc, các kiến thức chăm sóc tóc cơ bản, dễ dàng thực hiện tại nhà để giúp mái tóc bóng khỏe hơn. Một số kiểu tóc thịnh hành của Cha Hong bao gồm "Bebe cut", "Hush cut", "Easy perm", "Balloon perm" và "Jelly perm" đã trở thành những thuật ngữ phổ biến trong ngành.

Bà Cha Hong đã đào tạo nhiều nhà tạo mẫu tóc tại châu Á (Ảnh: BTC).

Nhà tạo mẫu Cha Hong cũng là người sáng lập và chủ sở hữu chuỗi salon làm đẹp Chahong Ardor, Chahong Room, học viện làm đẹp Chahong và hệ thống các sản phẩm mỹ phẩm an lành Chahong, cung cấp những dịch vụ làm tóc, trang điểm cho các sự kiện chụp hình tạp chí, tuần lễ thời trang.

Bà cũng đã cho ra mắt dòng sản phẩm dành riêng cho tóc của riêng mình, xem thêm tại đây.