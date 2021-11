Cây dầu 800 tuổi ở Trà Vinh thu hút nhiều người tới chiêm ngưỡng

Dân trí Cây có tán rộng khoảng 1.000m2, cao khoảng 25m, gốc cây có bề hoành khoảng 7m. Cây dầu dù có tuổi thọ hơn 800 năm được xem là biểu tượng tâm linh của người dân Trà Vinh.

Cây dầu 800 tuổi tọa lạc trên đường Sơn Thông, phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Cây có tán rộng khoảng 1.000m2, cao khoảng 25m, gốc cây có bề hoành khoảng 7m. Cây dầu dù có tuổi thọ hơn 800 năm tuổi được xem là biểu tượng tâm linh của người dân Trà Vinh (Ảnh: Bảo Kỳ).

Những người dân sống gần cây dầu dù kể lại, cây dầu này khoảng 800 năm tuổi có tán tròn và đều như cây dù nên mọi người hay gọi là cây dầu dù.

Bà Nguyễn Ngọc Hạnh (58 tuổi, TP Trà Vinh) nhà cạnh cây dầu "lịch sử" cho biết: Cây dầu này có nhiều người đến tham quan và chụp hình cùng lưu niệm. Bởi cây dầu này có hình thù độc lạ và nhiều sự tích ly kỳ.

Nhiều đoạn thân cây hình xoắn ốc (Ảnh: Bảo Kỳ).

Thân cây cao lớn, xù xì 6 người ôm không xuể. Các thớ gỗ xoắn từ gốc tới ngọn, từng thớ gỗ bện chặt vào nhau lại như những sợi dây. Chỗ những nhánh cây già cỗi bị mục rơi xuống đất tạo thành hình dáng giống như vòng xoắn ốc.

Cây dầu 800 tuổi ở Trà Vinh và những huyền tích ly kỳ.

Theo quan sát của PV, bộ rễ cây dầu mọc lan đều tứ phía và nổi cộm trên mặt đất. Có một số đoạn rễ cây nổi lên mang hình dáng của loài vật như con rùa, con cóc.

Một số đoạn rễ cây dầu nổi lên mang hình dáng của loài vật như con rùa, con cóc (Ảnh: Bảo Kỳ).

Ông Dương Thành Trung- một người dân địa phương chia sẻ, mỗi năm có đến hàng trăm nghìn người cả trong và ngoài tỉnh đến chiêm ngưỡng, cúng viếng cây dầu đặc biệt này.

Bộ rễ của cây dầu mọc lan đều tứ phía và nổi cộm trên mặt đất, đoạn này trông giống hình một con rùa (Ảnh: Bảo Kỳ).

Khoảng năm 2015, có một vị giáo sư người Úc tìm tới xem xét về giống và nguồn gốc cây. Sau khi thăm cây, giáo sư này khẳng định đây là loại cây có khả năng tự tái sinh khi bị sét đánh hay bị bóc vỏ. Tuy nhiên, để bảo vệ cây dầu bà con địa phương vẫn lập bảng nhắc nhở không bóc vỏ cây.

Các thớ gỗ xoắn từ gốc tới ngọn, từng thớ gỗ bện chặt vào nhau như lại như những sợi dây (Ảnh: Bảo Kỳ).

Dù chỉ là những sự tích được tương truyền từ xa xưa trong tiềm thức của nhiều người dân Trà Vinh, cây dầu dù đã trở thành một biểu tượng tâm linh, tín ngưỡng. Bên cạnh thân cây, bà con còn lập miếu thờ ông Tà, dưới gốc cây còn rất nhiều lư hương ở các hốc cây, do người dân trong vùng thắp hương cầu xin "Cây thần" ban cho may mắn, bình an.

Ông Thạch Bồi - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh cho biết, cây dầu dù thuộc sở hữu của một hộ dân trồng đã rất nhiều năm, cây được bà con địa phương chăm sóc, bảo tồn. Cây có tuổi đời hàng trăm năm và vẻ ngoài độc lạ, thân cây cao lớn với bộ rễ xù xì rất đặc biệt. Hằng năm có nhiều du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, chiêm ngưỡng.

Bảo Kỳ