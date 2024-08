Carlsberg tiếp tục trở thành một trong những nơi làm việc tốt nhất châu Á

Vừa qua, Tạp chí HR Asia đã công bố các doanh nghiệp xuất sắc nhận giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất châu Á". Đáp ứng xuất sắc các tiêu chí đánh giá và bình chọn, Carlsberg Việt Nam cũng góp mặt vào danh sách này.

Đội ngũ Carlsberg tại lễ trao giải của HR Asia.

"Nơi làm việc tốt nhất châu Á" (Best Companies to Work for in Asia) là giải thưởng quốc tế thường niên do HR Asia - tạp chí hàng đầu về quản lý nhân sự tại châu Á tổ chức. Giải thưởng này nhằm tôn vinh những doanh nghiệp trong khu vực có chính sách nhân sự và phúc lợi hấp dẫn, kiến tạo môi trường làm việc lý tưởng cho nhân viên.

Là một trong những công ty bia hàng đầu tại thị trường Việt Nam trong những năm gần đây, Carlsberg Việt Nam đã chứng minh chiến lược đúng đắn của mình trong việc đặt con người là trung tâm, công ty đã xây dựng môi trường làm việc nơi mỗi nhân viên đều được chào đón, quan tâm và phát triển.

Trong nửa đầu năm 2024, Carlsberg Việt Nam đã thành công trong việc chiêu mộ hàng trăm nhân tài mới thông qua nhiều kênh tuyển dụng khác nhau. Hơn 50% nhân sự được tuyển mới đến từ sự giới thiệu của chính nhân viên đang làm việc tại công ty. Điều này phản ánh chân thực mức độ hài lòng của nhân viên đối với phúc lợi và văn hóa làm việc tại Carlsberg Việt Nam.

Chính sách thu hút và đãi ngộ nhân tài của Carlsberg Việt Nam càng khẳng định con người là nguồn lực quan trọng nhất. Công ty còn đặc biệt chú trọng đến khả năng phát triển năng lực bằng việc tổ chức nhiều các khóa đào tạo từ trực tuyến đến trực tiếp, không chỉ giúp nhân viên phát triển kiến thức chuyên môn mà còn phát triển kỹ năng quản trị chuyên nghiệp.

Carlsberg Việt Nam đồng thời nhìn nhận các nhân tài trẻ là chìa khóa thúc đẩy sự đổi mới và sáng tạo không ngừng của công ty, góp phần vào các sáng kiến bền vững và đem lại tác động tích cực lâu dài. Vì thế, công ty đã tạo sân chơi thú vị giúp cho các sinh viên có cơ hội được tiếp xúc với môi trường làm việc quốc tế của tập đoàn trong khu vực, tiêu biểu là Chương trình Quản trị viên Tập sự (Carlsberg Graduate Trainee and Internship Program).

Con người là yếu tố then chốt để thúc đẩy sự phát triển và thành công của Carlsberg Việt Nam.

Theo Carlsberg Việt Nam, đối với sức khỏe tinh thần và cảm xúc nhân viên, công ty vẫn nuôi dưỡng văn hóa công nhận và khen thưởng với gần 19.000 trường hợp được ghi nhận từ tháng 8/2023 đến tháng 4/2024. Con số ấn tượng này đến từ nỗ lực của Carlsberg Việt Nam trong việc phát huy tinh thần tích cực và thúc đẩy nhân viên tiến về phía trước cùng sự tự tin và tự hào.

Công ty cũng mạnh mẽ cam kết trong việc tạo ra môi trường làm việc an toàn, điển hình là "Health & Safety Day 2024 - Safety starts with you" - Ngày hội Sức khỏe và An toàn nhằm trang bị kiến thức về sức khỏe, an toàn trong lao động, đồng thời, cũng là dịp gắn kết nhân viên của toàn công ty.

Nhân viên hào hứng tham dự sự kiện Health & Safety Day.

Carlsberg Việt Nam cũng tích cực thúc đẩy văn hóa đa dạng, công bằng và hòa nhập (DE&I), nơi mọi người đều được chào đón và đánh giá công bằng, từ việc phát động chiến dịch "Welcome you" được tổ chức thông qua loạt sự kiện: Ngày phụ nữ Việt Nam và Quốc tế, Tháng Tự Hào, Ngày của đàn ông… Bên cạnh đó, đội ngũ lãnh đạo tại Carlsberg Việt Nam có tỷ lệ nữ giới cao tại nhiều vị trí quản lý quan trọng; đồng thời đa dạng về quốc tịch cũng như văn hóa của toàn bộ cán bộ công nhân viên.

Carlsberg Việt Nam là một trong những công ty tiếp cận văn hóa DE&I một cách hệ thống và chiến lược.

Nuôi dưỡng văn hóa phát triển là một trong những yếu tố giúp Carlsberg Việt Nam được bình chọn là "Nơi làm việc tốt nhất châu Á". Đại diện doanh nghiệp cho hay, công ty đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao sức khỏe toàn diện của nhân viên. Tại Carlsberg Việt Nam, nhân viên không chỉ được tạo điều kiện để học hỏi, phát triển kỹ năng nghề nghiệp, mà công ty còn cam kết mang đến những cơ hội thăng tiến rõ ràng, minh bạch.

Giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" như tiếp thêm động lực để Carlsberg thêm vững tin vào đội ngũ đầy nhiệt huyết, tận tâm, sẵn sàng cùng công ty tiến về phía trước.

Tại Carlsberg Việt Nam, mỗi nhân viên đều được tạo điều kiện thuận lợi để phát triển toàn diện.

Theo Carlsberg Việt Nam, "Vì một Carlsberg tốt đẹp hơn mỗi ngày" là câu nói thể hiện cho cam kết của tập đoàn trong việc tạo ra một môi trường làm việc hạnh phúc. Giải thưởng Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2024 là động lực để công ty tiếp tục đầu tư và triển khai những chính sách nhân sự tốt hơn trong tương lai.