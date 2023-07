Nhiều lần cầm gậy, dao đe dọa hàng xóm?

Sáng 21/7, trong lúc cho con và cháu ăn sáng, anh Hồ Quốc L. (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bất ngờ bị hàng xóm N.X.H. cầm hung khí lao vào nhà tấn công.

"Rất may tôi phản ứng kịp thời, thoát khỏi nguy hiểm", vẫn chưa hết hoảng loạn, người đàn ông nhớ lại phút "thoát chết gang tấc".

Anh L. cùng gia đình sống tại tầng 6, tháp B của một tòa chung cư trên địa bàn phường Trung Văn. Trong khi đó, ông H., 57 tuổi, sống một mình ở phòng bên cạnh.

Theo anh L., trước đây ông H. từng nhiều lần đe dọa, chửi bới gia đình anh nói riêng và một số hộ dân khác cùng tầng nói chung. "Người này gây nhiều sự hoang mang cho chúng tôi, thậm chí mang dao, gậy dọa đánh từ trẻ em đến người lớn", anh kể.

Khoảnh khắc anh L. bị hàng xóm cầm dao tấn công (Ảnh cắt từ video).

Đỉnh điểm sáng 21/7, anh L. mở cửa nhà, đứng trong bếp chuẩn bị đồ ăn cho các con. Lúc này, người con trai lớn tranh giành ghế ngồi với em, anh phân tích cho đứa trẻ, nhưng hơi to tiếng.

Khi anh ra cửa chuẩn bị sắp xếp lại giày dép, thì ông H. cầm dao nhọn dài khoảng 30cm lao tới đâm trực diện. Anh L. né được nhát dao, sử dụng ghế ăn trong nhà để chống trả.

Ông P., một cư dân sống cùng tầng, cũng cho hay nhiều lần chứng kiến hàng xóm có dấu hiệu bất thường, đe dọa chửi bới người khác.

"Có lần, tôi cũng suýt trở thành nạn nhân", ông P. nói, kể lại hôm đó ở nhà với các cháu, bất ngờ ông H. cầm gậy xông thẳng vào nhà. Người này đánh đập, mắng chửi, may không gây tổn thương quá nặng cho nạn nhân.

Sau sự việc, ông P. xuống tầng một báo lực lượng an ninh, nhưng nể "tình làng nghĩa xóm" nên cho qua. Theo ông, "cứ gia đình nào tiếp khách hoặc có tiếng trẻ con", ông H. lại cầm gậy la hét, dọa đánh.

Anh L. cho biết đã trình báo chính quyền địa phương. Công an phường Trung Văn đã triệu tập ông H. lên lấy lời khai. Người này sau đó được gia đình bảo lãnh đưa về nơi khác sinh sống.

Tuy nhiên, tối cùng ngày, vợ anh L. đi làm về, bắt gặp ông H. trong thang máy. Người này tiếp tục đe dọa cư dân.

Sáng hôm sau, anh L. vội đưa các con về quê. Trích xuất camera, anh thấy ông H. vẫn đi lại bình thường trong tòa nhà, miệng liên tục chửi bới và dọa dẫm, không "đưa về nơi khác sinh sống" như lời người thân ông H.

Sau sự việc tại gia đình anh Hồ Quốc L., cư dân tầng 6 rất hoang mang. Họ không dám mở cửa, không cho trẻ nhỏ ra ngoài.

Anh L. trích xuất camera, thấy ông H. vẫn đi lại bình thường trong tòa nhà (Ảnh cắt từ video).

Sống trong lo sợ vì hàng xóm "thích cầm dao"

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Hồ Thị Minh Thanh, Trưởng Ban quản lý chung cư, cho biết tầng 6 tòa B gồm 8 căn hộ, trong đó 4 hộ gia đình sinh sống, 4 căn còn lại được sử dụng vào mục đích khác. Ông H. sống một mình trong căn hộ do em gái đứng tên.

Sau khi nhận được phản ánh của cư dân, đại diện tổ dân phố đã lên gặp ông H. để hòa giải. Tại buổi làm việc, ông H. có biểu hiện không bình thường, "khi có tiếng trẻ em nô đùa, ông này nghĩ mình bị mọi người xung quanh dọa giết".

Trước đây, tại một chung cư ở quận Long Biên cũng xuất hiện một phụ nữ cầm dao đi dọc hành lang, đe dọa hàng xóm (Ảnh minh họa: Hà Phong).

Ngày 22/7, Ban Quản lý chung cư đã có đơn tố giác tội phạm gửi Công an quận Nam Từ Liêm, Công an phường Trung Văn.

Tại văn bản này, bà Thanh cho hay, ông H. đã cầm hung khí (cụ thể là con dao màu sơn đỏ) và có hành động tự ý vào nhà tấn công (đâm) hàng xóm là anh Hồ Quốc L.

"Bằng đơn tố giác này, chúng tôi đề nghị quý cơ quan bắt khẩn cấp đối với ông N.X.H. đã có hành vi dùng dao giết người nhưng không thành", văn bản nêu rõ.

Theo bà Thanh, hiện ông H. vẫn sinh sống, đi lại trong tòa nhà. Trong lúc chờ các cơ quan chức năng vào cuộc, Ban Quản lý chung cư tạm thời phân công một bảo vệ tại tầng 6 của tòa B.

"Để đảm bảo và giữ gìn an ninh, an toàn cho cư dân, chúng tôi cắt cử bảo vệ 24/24 giờ, trang bị công cụ hỗ trợ được pháp luật cho phép. Nếu ông H. có dấu hiệu bất thường, bảo vệ sẽ can thiệp, đồng thời theo dõi hành vi của người này", bà Thanh nói.