Cá hồi Na Uy: Hành trình từ vùng biển lạnh đến bữa cơm gia đình Việt

Sự xuất hiện của cá hồi trong bữa cơm Việt

Với đường bờ biển dài hơn 3.260km cùng hệ thống sông ngòi dày đặc, cá từ lâu đã hiện diện trong hầu hết bữa cơm của người Việt. Từ những món ăn quen thuộc như cá kho, canh chua đến các món bún, lẩu, cá không chỉ là thực phẩm mà còn gắn với thói quen ẩm thực lâu đời.

Theo nghiên cứu Ipsos Deep Dive 2025, cá được đánh giá cao nhờ dễ tiêu hóa, giàu dinh dưỡng và phù hợp với nhiều lứa tuổi. Tuy nhiên, người tiêu dùng hiện nay không chỉ dừng ở việc “ăn gì” mà còn quan tâm sâu hơn đến nguồn gốc và độ an toàn của thực phẩm.

Trong bối cảnh đó, cá hồi Na Uy dần xuất hiện như một lựa chọn mới trong mâm cơm gia đình. Không thay thế cá truyền thống, cá hồi mang đến sự đa dạng với thịt mềm, ít xương, vị béo nhẹ và dễ chế biến, phù hợp từ trẻ nhỏ đến người lớn tuổi.

Bà Trần Vũ Quỳnh Như - CEO Kompa Technology chia sẻ thông tin với các đối tác trong ngành trong Hội thảo Hải sản Na Uy ngày 23/3 (Ảnh: NSC).

Bà Trần Vũ Quỳnh Như - CEO Kompa Technology, đơn vị tư vấn về xu hướng thị trường, chia sẻ: "Tỷ lệ tiêu thụ cá hồi cũng đang gia tăng rõ rệt. Nếu giai đoạn 2023-2024 chỉ khoảng 30-34,5% người tiêu dùng sử dụng thường xuyên, thì đến năm 2025, cá hồi đã trở thành thực phẩm phổ biến trong bữa ăn của nhiều gia đình, không còn giới hạn trong các dịp đặc biệt".

Nguồn gốc từ Na Uy và hệ thống kiểm soát tạo nên niềm tin cho người tiêu dùng Việt

Khác với khí hậu nhiệt đới của Việt Nam, Na Uy sở hữu môi trường biển lạnh sâu, trong lành và giàu oxy. Những vịnh hẹp đặc trưng cùng dòng hải lưu ổn định tạo điều kiện lý tưởng để cá hồi phát triển chậm, cho thớ thịt săn chắc và hàm lượng dinh dưỡng cao.

Na Uy sở hữu môi trường biển lạnh sâu, trong lành và giàu oxy (Ảnh: NSC).

Nhiệt độ nước thấp giúp hạn chế vi khuẩn, trong khi hệ sinh thái được bảo vệ nghiêm ngặt góp phần duy trì chất lượng tự nhiên của cá. Đây được xem là nền tảng đầu tiên tạo nên sự khác biệt của cá hồi Na Uy trên thị trường toàn cầu.

Hệ thống kiểm soát xuyên suốt, chặt chẽ chuỗi cung ứng từ nuôi trồng, thu hoạch đến vận chuyển (Ảnh: NSC).

Tuy nhiên, yếu tố quan trọng không chỉ nằm ở tự nhiên mà còn ở hệ thống kiểm soát xuyên suốt chuỗi cung ứng. Từ nuôi trồng, thu hoạch đến vận chuyển, các tiêu chuẩn về nhiệt độ, thời gian và quy trình xử lý đều được quản lý chặt chẽ để đảm bảo sản phẩm giữ được độ tươi và tính ổn định khi đến tay người tiêu dùng.

Theo Ipsos, phần lớn người tiêu dùng Việt tin rằng cá nhập khẩu phải trải qua kiểm định nghiêm ngặt, và điều này ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định mua hàng. Họ ngày càng chú ý đến thông tin trên bao bì, mã vạch và khả năng truy xuất nguồn gốc.

Hội đồng Hải sản Na Uy cùng với các đối tác trong Hội thảo ngày 23/3 (Ảnh: NSC).

Chia sẻ về xu hướng này, bà Åshild Nakken, Giám đốc khu vực Đông Nam Á của Hội đồng Hải sản Na Uy, cho biết nhu cầu đối với thực phẩm tươi, rõ nguồn gốc và giàu dinh dưỡng đang tăng nhanh, đặc biệt ở các gia đình trẻ tại đô thị. Người tiêu dùng không chỉ mua sản phẩm mà còn muốn hiểu rõ nó đến từ đâu và được nuôi trồng như thế nào.

Theo bà, việc dán nhãn “Seafood from Norway” đóng vai trò quan trọng trong việc giúp người tiêu dùng nhận diện nguồn gốc ngay tại điểm bán. Đây cũng là lý do các đối tác bán lẻ đang mở rộng việc sử dụng nhãn này nhằm tăng tính minh bạch và củng cố niềm tin.

Cầu nối đưa cá hồi Na Uy tới người tiêu dùng Việt

Không chỉ hiện diện trên kệ hàng, cá hồi Na Uy đang được đưa đến gần người tiêu dùng thông qua các hoạt động kết nối thị trường. Tại triển lãm Food & Hospitality Vietnam 2026 (24-26/3) tại TPHCM, Hội đồng Hải sản Na Uy đã quy tụ nhiều doanh nghiệp xuất khẩu lớn cùng các đối tác phân phối và dịch vụ ăn uống.

Các doanh nghiệp không chỉ giới thiệu sản phẩm mà còn chia sẻ kinh nghiệm về quản lý chuỗi cung ứng, tiêu chuẩn kỹ thuật và cách tiếp cận thị trường. Đây được xem là bước đi giúp thị trường Việt Nam hiểu rõ hơn về hành trình và giá trị phía sau mỗi sản phẩm.

Cá hồi Na Uy có thể được chế biến linh hoạt phù hợp với nhiều khẩu vị trong gia đình (Ảnh: NSC).

Hội thảo chuyên ngành ngày 23/3 tiếp tục mở ra cơ hội kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp Việt Nam và nhà cung cấp Na Uy. Việc rút ngắn khoảng cách này giúp sản phẩm đến tay người tiêu dùng nhanh hơn, đồng thời tăng tính minh bạch trong toàn bộ chuỗi cung ứng.

Theo bà Åshild Nakken, cá hồi đang dần chuyển từ món ăn trong nhà hàng sang nguyên liệu quen thuộc trong bữa cơm gia đình. Xu hướng này đặc biệt rõ tại Việt Nam, nơi cá vốn là thực phẩm phổ biến và dễ dàng hòa nhập vào cả món ăn truyền thống lẫn hiện đại.

Theo Ipsos, dù cá nhập khẩu có mức giá cao hơn cá nội địa, người tiêu dùng vẫn sẵn sàng lựa chọn nếu cảm thấy tin tưởng về chất lượng. Và khi những thông tin về nguồn gốc, tiêu chuẩn và cách bảo quản ngày càng rõ ràng, cá hồi Na Uy đang dần trở thành một phần quen thuộc trong bữa cơm Việt.