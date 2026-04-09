Mẫu đồng hồ giá hơn 1 tỷ đồng của cầu thủ Duy Mạnh có gì đặc biệt?

Ngày 7/4, cầu thủ Duy Mạnh bất ngờ đăng tải bài viết thông báo bị mất chiếc đồng hồ cao cấp. Đây là mẫu Royal Oak Offshore Selfwinding Chronograph đến từ thương hiệu Audemars Piguet - một trong những biểu tượng của phân khúc đồng hồ thể thao xa xỉ trên thế giới.

Mẫu đồng hồ có đường kính 43mm, phù hợp với cổ tay nam giới. Phiên bản của Duy Mạnh sử dụng vỏ thép không gỉ kết hợp vành bezel bằng ceramic (gốm sứ) - vật liệu cao cấp giúp tăng khả năng chống trầy xước.

Duy Mạnh thông báo thất lạc đồng hồ đeo tay thương hiệu Audemars Piguet (Ảnh: FB nhân vật).

Kính sapphire chống lóa cho phép quan sát rõ mặt số và bộ máy bên trong, trong khi dây đeo cao su mang lại sự thoải mái, phù hợp với các hoạt động thường ngày.

Dòng Royal Oak Offshore nổi bật với thiết kế góc cạnh, kích thước lớn và phong cách mạnh mẽ, hướng đến nhóm khách hàng yêu thích sự năng động nhưng vẫn đề cao giá trị chế tác cơ khí.

Bên trong đồng hồ là bộ máy tự động Calibre 4401 do Audemars Piguet phát triển, tích hợp chức năng bấm giờ liên tục mà không cần dừng.

Trên thị trường, mẫu Royal Oak Offshore Selfwinding Chronograph có giá dao động khoảng 1-1,5 tỷ đồng. Không chỉ là phụ kiện thời trang, sản phẩm còn được xem như một tài sản giá trị cao, được giới sưu tầm và người nổi tiếng ưa chuộng.

Cận cảnh chiếc đồng hồ đeo tay của Duy Mạnh (Ảnh: News).

Trong thế giới đồng hồ cao cấp, Audemars Piguet được xem là biểu tượng của sự đổi mới và dòng Royal Oak Offshore là minh chứng rõ nét cho tinh thần này.

Ra mắt vào năm 1993 như phiên bản táo bạo của Royal Oak nguyên bản, thiết kế Offshore nhanh chóng định hình chuẩn mực mới cho đồng hồ thể thao xa xỉ với phong cách mạnh mẽ, kích thước lớn và tính công nghiệp rõ rệt.

Nhà phê bình đồng hồ Aurel Bacs từng nhận định Offshore là một trong số ít dòng sản phẩm có thể “thay đổi cách nhìn về đồng hồ thể thao cao cấp” nhờ sự kết hợp giữa kỹ thuật cơ khí phức tạp và thiết kế đương đại.

Trong khi đó, tạp chí Hodinkee đánh giá mẫu Royal Oak Offshore là “một trong những dòng đồng hồ hiếm hoi duy trì sức hút qua nhiều thập kỷ mà không đánh mất bản sắc”, đặc biệt trong bối cảnh xu hướng thiết kế thay đổi nhanh chóng.

Mẫu Royal Oak Offshore của thương hiệu Audemars Piguet có thiết kế mạnh mẽ, phù hợp với phong cách nam tính (Ảnh: Audemars Piguet).

Trên thị trường thứ cấp, dòng sản phẩm này thường có giá từ 25.000 đến hơn 60.000 USD (khoảng 700 triệu đến 1,5 tỷ đồng), tùy thuộc vào chất liệu, phiên bản và độ hiếm. Một số mẫu giới hạn hoặc đã ngừng sản xuất thậm chí đạt mức giá cao hơn tại các phiên đấu giá.

Theo giới sưu tầm, giá trị của dòng Royal Oak Offshore không chỉ nằm ở vật liệu hay bộ máy, mà còn ở câu chuyện thiết kế và vị trí của dòng sản phẩm trong lịch sử đồng hồ thể thao xa xỉ.

Mẫu đồng hồ này hướng đến nhóm khách hàng trẻ, ưa cá tính và sự nổi bật, nên thường xuất hiện trên cổ tay của nhiều nhân vật nổi tiếng trong thể thao và giải trí như nam diễn viên người Mỹ Arnold Schwarzenegger.

Ngôi sao Hollywood Arnold Schwarzenegger cũng yêu thích thương hiệu đồng hồ Audemars Piguet, mẫu đồng hồ của ông từng được bán đấu giá 300.000 USD (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, một số nhà sưu tầm truyền thống cho rằng kích thước lớn và thiết kế hầm hố của Offshore phần nào làm giảm sự tinh tế đặc trưng của đồng hồ Thụy Sĩ. Dù vậy, chính sự khác biệt này lại giúp dòng sản phẩm duy trì sức hút, đặc biệt khi tính cá nhân ngày càng được đề cao.