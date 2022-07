Bảo hiểm Bảo Minh ghi nhận hơn 171 tỷ lợi nhuận trước thuế sau 6 tháng

Tham dự hội nghị có toàn thể lãnh đạo tổng công ty cùng các giám đốc đơn vị thành viên trên toàn hệ thống Bảo Minh.

Ban lãnh đạo Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (Ảnh: Bảo hiểm Bảo Minh).

Tại hội nghị, ông Vũ Anh Tuấn - Tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh - đã tổng kết công tác kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022. Theo đó, kết thúc 6 tháng đầu năm 2022, tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm của Bảo Minh đạt 2.832,2 tỷ đồng tăng trưởng 14,54% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 2.538,3 tỷ đồng, tăng trưởng 14,89% so với cùng kỳ; doanh thu nhận tái bảo hiểm (bao gồm doanh thu nhận tái P&I) đạt 293,96 tỷ đồng, tăng trưởng 11,58% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, doanh thu đầu tư bao gồm chênh lệch tiền gửi trong kỳ đạt 122,3 tỷ đồng, đạt 88,68% so với cùng kỳ; doanh thu cho thuê nhà bất động sản đạt 6,16 tỷ, đạt 95,19% so với cùng kỳ. Tổng kết sau nửa đầu năm, Bảo Minh ghi nhận lợi nhuận trước thuế 171,4 tỷ đồng, đạt 50,42% kế hoạch cả năm 2022 do đại hội đồng cổ đông giao và đạt 100,79% so với lợi nhuận trước thuế cùng kỳ.

Ông Vũ Anh Tuấn - Tổng giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh - phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Bảo hiểm Bảo Minh).

Lãnh đạo các phòng, ban chức năng của tổng công ty lần lượt báo cáo chi tiết những kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 của đơn vị mình, đánh giá những thuận lợi trong hoạt động, đồng thời trình bày những khó khăn vướng mắc gặp phải trong quá trình hoạt động. Các đơn vị cũng đề xuất những biện pháp phối hợp tháo gỡ khó khăn, nhằm đẩy mạnh hiệu quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 6 tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được đại hội đồng cổ đông giao phó.

Trên cơ sở những kết quả kinh doanh đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022, ông Vũ Anh Tuấn đã phân tích, đánh giá những mặt thành công cũng như những mặt còn hạn chế trong hoạt động kinh doanh của toàn bộ hệ thống, đưa ra các ý kiến chỉ đạo cụ thể về việc triển khai nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2022.

Ông Đinh Việt Tùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị - phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Bảo hiểm Bảo Minh).

Phát biểu tại hội nghị, ông Đinh Việt Tùng - Phó tổng giám đốc SCIC, Chủ Tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh - cho rằng, kế hoạch kinh doanh, phát triển của Bảo Minh đang thực hiện tốt. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh không được bỏ qua mục tiêu đưa thu nhập của cán bộ nhân viên Bảo Minh tiệm cận những đơn vị có doanh thu hàng đầu, bảo đảm đời sống của cán bộ nhân viên toàn hệ thống.

Kết thúc hội nghị, ông Vũ Anh Tuấn động viên toàn thể cán bộ nhân viên cùng các đại lý của Bảo Minh không ngừng nỗ lực, cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa để đạt kết quả thật tốt, góp phần nâng cao đời sống cá nhân, giữ vững và nâng cao vị thế của Bảo Minh trên thị trường bảo hiểm trong nước cũng như quốc tế.