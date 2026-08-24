Trao đổi với phóng viên, chị T. , một nhân chứng, cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 19h ngày 22/8 tại tổ dân phố Hồi Quan, phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Thời điểm này, một phụ nữ điều khiển ô tô bán tải chở theo con di chuyển trên trục đường đi qua khu vực ao đình Hồi Quan.

Quanh ao đều có hàng rào che chắn, bảo vệ. Tuy nhiên, vì trời tối người phụ nữ đã nhìn nhầm lối xuống ao thành lối rẽ vào sân đình nên đã lao xe xuống nước. Trên xe lúc này có hai mẹ con.

Bắc Ninh: Lái xe rẽ xuống ao, người phụ nữ được người dân hỗ trợ kịp thời (Nguồn: Kim Tuyến sơ sinh).

Ít phút sau, người dân quanh khu vực nhìn thấy đã hô hoán mọi người đến cứu. Có người còn đem theo búa với ý định đập cửa hỗ trợ nạn nhân nếu cần.

Khi người dân tiếp cận chiếc xe, hai mẹ con đã thoát ra được bên ngoài qua cửa kính. Người con nhanh chóng bơi vào bờ, còn bà mẹ trèo lên nóc ô tô và chờ người dân đến hỗ trợ.

Chiếc xe được người dân cố gắng đưa vào sát bờ (Ảnh: Cắt từ clip).

"Khi được đưa lên bờ, người phụ nữ vô cùng hoảng loạn, run rẩy và bật khóc. Chị không nói được nhiều mà chỉ chia sẻ bản thân đã nhìn nhầm đường vì trời mưa và quá tối", chị T. kể lại.

Theo nhân chứng, chiếc xe lao xuống ao khá bất ngờ song những người có mặt tại khu vực nhanh chóng hỗ trợ để hai mẹ con có thể thoát khỏi tình huống nguy hiểm.

Nguyên nhân vụ việc được cho là do nữ tài xế nhìn nhầm lối rẽ (Ảnh: Cắt từ clip).

Ngay sau đó, nhiều người cũng bất chấp mưa lạnh, xuống ao để cùng nhau đẩy chiếc xe vào sát bờ với ý định tìm cách đưa xe lên sớm nhất có thể. Tuy nhiên, vì quá nặng, chiếc xe dần dần chìm. Sau đó, các lực lượng phải huy động cần cẩu trục vớt xe.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện UBND phường Tam Sơn xác nhận về vụ việc, đồng thời cho biết, hai nạn nhân đã được hỗ trợ, thoát khỏi tình huống nguy hiểm kịp thời.