Ba thanh niên dùng ô tô đi trộm hai cây mai

Ngày 2/3, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh ba nam thanh niên đi ô tô đến cửa hàng điện thoại để trộm 2 cây mai, khiến cư dân mạng ngao ngán.

Ba thanh niên hợp sức trộm hai cây mai (Ảnh cắt từ clip).

Sự việc xảy ra khoảng 19h ngày 25/2, tại tiệm điện thoại di động Anh Thái (Ngã ba Mai Châu, phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh). Toàn bộ sự việc đã được camera an ninh quay lại.

Theo anh A.T. (chủ tiệm điện thoại Anh Thái), thời điểm xảy ra sự việc, tiệm điện thoại của anh đã đóng cửa.

Lúc này, một ô tô biển số 51K-350... bất ngờ vào khu vực sân trước. Tài xế nhìn ngó xung quanh rồi bước xuống, di chuyển phía sau xe mở cốp, lấy thanh sắt dài nhổ cây mai.

Sau đó, hai thanh niên khác đi cùng cũng xuống xe, phối hợp trộm thêm cây mai đựng trong chậu kế bên. Khi nhổ được hai gốc mai, cả ba hợp sức nhét vào phần cốp xe rồi tẩu thoát, để lại phần chậu và đất vương vãi trên nền sân.

Sáng hôm sau, chủ tiệm điện thoại đến và phát hiện hai cây mai biến mất nên kiểm tra camera an ninh, đồng thời trình báo cho cơ quan công an.

Chỉ sau một ngày trình báo, lực lượng chức năng Công an phường Trảng Bàng đã phối hợp với Công an phường An Tịnh và Công an thị xã Trảng Bàng điều tra, lấy lại được tài sản cho anh A.T..

Chủ nhân đã nhân lại được 2 cây mai bị lấy trộm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Lấy lại được tài sản là mừng rồi, còn danh tính của ba thanh niên kia tôi chưa nghe cơ quan chức năng thông báo. Có lẽ tôi sẽ chờ xem lực lượng chức năng xử lý thế nào", anh A.T. trình bày.

Đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút hàng nghìn lượt xem và bình luận của cư dân mạng. Họ lo sợ trước hành vi trộm cắp táo tợn trên.

Tài khoản C.D. bình luận: "Trộm cướp bây giờ quá manh động, còn đi cả… ô tô đến trộm tài sản thì không thể tưởng tượng nổi".

Trong khi đó, chủ tài khoản C.L.H. mỉa mai rằng, những người này quá xem thường pháp luật. Đi trộm rõ biển số xe, bản thân không thèm đeo khẩu trang.

"Không thể xem thường các đối tượng này được. Họ dám lái ô tô đến trộm chắc chắn trên xe có hung khí", tài khoản Q.M. cảnh báo.