Bà Bùi Thị Hương là giám khảo cuộc thi Miss Business Global 2025

Theo ông Lê Thanh Long (nghệ danh: Minh Long) (Chủ tịch Tổ chức Hoa hậu Doanh nhân Toàn cầu - Giám đốc Công ty TNHH giải trí LD), thời gian vừa qua, ông đã tìm kiếm, tìm hiểu thông tin của nhiều nhân vật có sức ảnh hưởng, có uy tín, kinh nghiệm và đa tài trong các lĩnh vực để mời đảm nhận vai trò Giám khảo tại cuộc thi Miss Business Global 2025.

Theo đó, đơn vị này vừa công bố bà Bùi Thị Hương làm Giám khảo tại cuộc thi Miss Business Global - Hoa hậu Doanh nhân Toàn cầu 2025, đồng hành cùng các thí sinh đến từ nhiều quốc gia trong suốt hành trình cuộc thi diễn ra.

Theo ban tổ chức, tại cuộc thi Miss Business Global - Hoa hậu Doanh nhân Toàn cầu 2025, bà Bùi Thị Hương cùng các giám khảo đồng hành chia sẻ thông điệp phụ nữ Việt Nam vượt khó để trở thành doanh nhân quốc tế, không thua kém phụ nữ các nước tiên tiến trên thế giới.

Doanh nhân Bùi Thị Hương từng hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Hiện tại bà sở hữu nhiều công ty hoạt động kinh doanh đa ngành nghề, đồng thời là CEO của thương hiệu Yến Helen.

Hội đồng Giám khảo của cuộc thi năm nay cũng đang dần được công bố với các vị Giám khảo chuyên môn trong các lĩnh vực như: bà Ôn Bích Hằng (Nghệ sĩ - Diễn viên điện ảnh), bà Bùi Thị Hương (Nhà giáo - Doanh nhân), ông Công Hậu (Đạo diễn - Diễn viên điện ảnh), bà Diễm Chi (Biên tập viên Đài truyền hình TPHCM), ông Trần Quốc Hoàn (Thạc sĩ - Nhà báo - Luật gia), ông Phan Văn Hữu (Nhà báo thuộc Tạp chí Văn Hiến Việt Nam), bà Thái Nhã Vân (Hoa hậu Văn hóa Thế giới 2022), bà Mariel Baltazar (Á Hậu 1 - Hoa hậu Doanh nhân Toàn cầu 2023), bà Hằng Nguyễn (Hoa Hậu Nhân Ái - Founder Lam Spa), ông Võ Tứ Cường (Thạc sĩ - Dược sĩ).

Miss Business Global - Hoa hậu Doanh nhân Toàn cầu là một cuộc thi sắc đẹp dành cho các nữ doanh nhân trên toàn cầu. Ý tưởng cuộc thi do người Việt Nam sáng lập và tổ chức đăng cai từ năm 2023.

Cuộc thi không những là sân chơi cho thí sinh, người đẹp đến từ nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới mà còn là nơi giao lưu, quảng bá văn hóa, di sản, hình ảnh, con người, du lịch của các quốc gia, giao lưu văn hóa kinh doanh và góp phần mở rộng mối quan hệ giao thương.

Được sự chấp thuận của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai (mã số giấy phép: 1236/SVHTTDL-VH), cuộc thi Miss Business Global - Hoa hậu Doanh nhân Toàn cầu 2025 sẽ đăng cai và diễn ra tại tỉnh Đồng Nai.

Trần Quốc Hoàn