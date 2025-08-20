Amway Việt Nam nhận giải thưởng “Top 5 doanh nghiệp tiêu biểu ASEAN"

Giải thưởng là sự công nhận cho những đóng góp thiết thực cho cộng đồng và chiến lược phát triển bền vững của Amway Việt Nam, củng cố vị thế của thương hiệu tại khu vực.

Diễn đàn Kinh tế ASEAN 2025 được tổ chức tại Singapore từ ngày 15/8 đến 17/8, với chủ đề “Hội nhập kinh tế ASEAN trong kỷ nguyên vươn mình”. Đây là một diễn đàn thường niên và là cầu nối chiến lược giữa các doanh nghiệp trong khu vực, tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ, đồng thời đẩy mạnh kết nối kinh tế nội khối trong bối cảnh toàn cầu hoá và chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ.

Chương trình được tổ chức luân phiên tại các quốc gia, quy tụ hàng trăm doanh nghiệp từ Việt Nam, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Indonesia tham dự, thuộc các lĩnh vực đa dạng như tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, dầu khí, chuyển đổi số, điện tử, dược phẩm, mỹ phẩm, nông nghiệp công nghệ cao, văn hóa, du lịch, dịch vụ, y tế, xuất nhập khẩu, và vận tải kho vận (logistics).

Diễn đàn năm nay mang ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN (28/7/1995 - 28/7/2025). Đây không chỉ là dấu mốc lịch sử quan trọng mà còn là dịp để nhìn lại chặng đường hội nhập đầy nỗ lực, bản lĩnh và khát vọng vươn lên của Việt Nam trong khu vực.

Quan hệ kinh tế - thương mại của Việt Nam - ASEAN đã có sự phát triển vượt bậc, cả về bề rộng lẫn chiều sâu. Diễn đàn là kênh kết nối, trao đổi thông tin, kiến tạo cơ hội tìm hiểu, hợp tác giữa các chuyên gia kinh tế, nhà hoạch định chính sách, các doanh nghiệp. Từ đó, giúp đưa ra những chiến lược, chính sách phát triển thích ứng với tình hình mới và tạo cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam khẳng định vị thế trên thị trường khu vực, tìm kiếm đối tác, xúc tiến thương mại, đầu tư.

Diễn đàn Kinh tế ASEAN 2025 được tổ chức tại Singapore với chủ đề “Hội nhập kinh tế ASEAN trong kỷ nguyên vươn mình”.

Một trong những hoạt động trọng tâm của diễn đàn là Lễ Công bố ASEAN Award 2025, với mục đích tôn vinh những doanh nghiệp tiêu biểu của ASEAN. Những doanh nghiệp này được đánh giá và xét chọn dựa trên các tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt, bao gồm: tăng trưởng tốt, phát triển bền vững, có trách nhiệm với xã hội, có uy tín trong hội nhập, góp phần thúc đẩy kinh tế ASEAN. Giải thưởng này cũng vinh danh các thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao, được người tiêu dùng trong và ngoài nước tín nhiệm.

Ông Nguyễn Phương Sơn - Giám đốc Đối ngoại Amway Việt Nam nhận giải thưởng từ ban tổ chức.

Giải thưởng “Top 5 doanh nghiệp tiêu biểu ASEAN” là một trong những hạng mục danh giá nhất của Diễn đàn Kinh tế ASEAN 2025 lần thứ 6. Vượt qua nhiều đối thủ mạnh, Amway Việt Nam đã được ban tổ chức công nhận vì những thành tựu ấn tượng trong năm qua. Sự tăng trưởng ổn định cùng tiềm lực nội tại mạnh mẽ và đội ngũ hơn 200.000 nhà phân phối đã giúp Amway xây dựng mô hình kinh doanh hiệu quả, không ngừng mang đến những sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng.

Sự tin tưởng của khách hàng được thể hiện rõ qua việc Amway Việt Nam nằm trong “Top 10 thị trường có doanh thu cao nhất toàn cầu năm 2023”, minh chứng cho sự thành công và uy tín của thương hiệu trên thị trường.

Amway kiên định với chiến lược phát triển bền vững, lấy đổi mới sáng tạo làm trọng tâm. Công ty đã đẩy mạnh đầu tư vào khoa học dinh dưỡng, công nghệ sản xuất hiện đại, và các hoạt động nghiên cứu để đảm bảo chất lượng sản phẩm vượt trội. Amway cũng là một trong những doanh nghiệp tiên phong ứng dụng công nghệ số để phục vụ kinh doanh và quản trị.

Từ năm 2018, công ty đã đầu tư hơn 500 triệu USD để phát triển đồng bộ hệ sinh thái số (Digital Ecosystem), hỗ trợ nhà phân phối kinh doanh hiệu quả và tiện lợi hơn, góp phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Amway Việt Nam được vinh danh trong "Top 5 doanh nghiệp tiêu biểu ASEAN".

Bên cạnh các nỗ lực phát triển kinh doanh, Amway còn cam kết mạnh mẽ với trách nhiệm xã hội. Amway theo đuổi chiến lược kinh tế xanh, thể hiện qua chất lượng sản phẩm và các chương trình hỗ trợ cộng đồng. Trong những năm qua, Amway đã triển khai nhiều hoạt động truyền thông nhằm nâng cao ý thức của người tiêu dùng về sức khỏe, truyền cảm hứng, thúc đẩy người tiêu dùng xây dựng những thói quen tốt và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng từ thiên nhiên.

Tại Việt Nam, các cộng đồng người tiêu dùng của Amway thu hút sự tham gia của đông đảo nhà phân phối và khách hàng như Cộng đồng Home Party, Cộng đồng Home Beauty, Cộng đồng làm đẹp Passionista, Cộng đồng BodyKey. Amway đã kết nối thành công các cộng đồng từ mạng xã hội ra thế giới thực, tạo dựng mối quan hệ gắn kết để cùng chia sẻ những trải nghiệm mang đến cuộc sống chất lượng hơn.

Ông Huỳnh Thiên Triều, Tổng giám đốc Amway Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi tự hào khi Amway Việt Nam được vinh danh trong Top 5 doanh nghiệp tiêu biểu ASEAN. Giải thưởng này là minh chứng rõ nét cho sự cống hiến bền bỉ của toàn thể nhân viên và nhà phân phối. Không chỉ là niềm vinh dự lớn, giải thưởng còn là động lực mạnh mẽ để chúng tôi tiếp tục đầu tư, phát triển, mang đến những sản phẩm chất lượng tốt nhất, đồng thời tích cực đóng góp vào sự phát triển chung của nền kinh tế và xã hội Việt Nam nói riêng cũng như toàn khu vực ASEAN nói chung”.