29 năm mất liên lạc, cô gái ở châu Âu gặp lại mẹ Việt đúng dịp Tết

Máy bay hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, Hélène Marchal (sống ở Pháp) - tên Việt Nam là Nguyễn Thị Hồng Loan - cùng bạn trai lên chuyến xe khách hướng về phường Pleiku (tỉnh Gia Lai).

Với cô gái người Pháp gốc Việt, đây là chuyến đi đặc biệt trong cuộc đời. Trải qua hành trình kéo dài gần 10 tiếng, cô sẽ được gặp mẹ đẻ là bà B.V. sau 29 năm xa cách.

“Tôi ngổn ngang tâm trạng, căng thẳng khi ngồi trên xe nhưng vẫn cố gắng chợp mắt một chút. Đến khi được gặp lại gia đình, tất cả chúng tôi đều vỡ òa cảm xúc”, Hồng Loan chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Nguyễn Thị Hồng Loan trở về quê hương sau 29 năm xa cách (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sự trở về này của Hồng Loan là kết quả của cuộc liên lạc giữa cô với tòa soạn báo Dân trí.

Khoảng trống vắng trong tim suốt 29 năm

Theo giấy tờ còn lưu giữ, Hồng Loan chào đời năm 1997, tại Pleiku (tỉnh Gia Lai cũ), mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Hoa. Ít ngày sau sinh, cô bị bỏ lại ở trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi Sao Mai.

Gần một tháng tuổi, bé Loan chuyển về Long Xuyên (An Giang), được bà Huỳnh Thị Thăng nhận chăm sóc. Không lâu sau đó, cô bé tiếp tục được một cặp vợ chồng người Pháp nhận làm con nuôi và sang châu Âu sinh sống.

Hồng Loan lớn lên ở miền Đông nước Pháp, gần biên giới Đức. Trước khi đưa cô bé về Pháp, bố mẹ nuôi đã có một con trai sinh năm 1987.

"Đứa con thứ hai của bố mẹ qua đời năm 1995 nên gia đình mong muốn nhận tôi làm con nuôi", cô kể.

Trong vòng tay của bố mẹ nuôi, cô lớn lên bằng tất cả tình yêu thương và sự chở che. Sống trong gia đình hạnh phúc nhưng từ trong sâu thẳm trái tim, Hồng Loan luôn cảm nhận một khoảng trống vắng.

Từ khi cô còn là một đứa trẻ, bố mẹ không giấu chuyện Hồng Loan là con nuôi đến từ Việt Nam. Suốt nhiều năm, cô bé không chấp nhận sự thật này.

Hình ảnh Hồng Loan khi còn bé ở Pháp (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hồng Loan không oán trách người mẹ đã bỏ rơi mình khi mới được vài ngày tuổi. Theo thời gian, cô càng mong muốn được biết mẹ đẻ là ai, vì sao cuộc đời của mình lại rẽ sang một hướng khác.

"Mẹ nuôi khuyên tôi không nên buồn hay giận mẹ đẻ. Việc phải cho đứa con mà mình dứt ruột đẻ ra là quyết định vô cùng khó khăn với một người mẹ", cô tâm sự.

Nhiều đêm, trong căn phòng yên tĩnh, Hồng Loan cố gắng xâu chuỗi các thông tin trên tệp hồ sơ do bố mẹ nuôi trao lại. Cô cố gắng tìm trên mạng Internet các thông tin về Pleiku, Long Xuyên... nhưng kết quả đều không được như kỳ vọng.

Rời ngôi nhà của bố mẹ nuôi, Hồng Loan chuyển đến sinh sống ở Paris. Giữa nhịp sống sôi động của thủ đô nước Pháp, cô gặp gỡ nhiều người gốc châu Á, trong đó có những người Việt Nam.

Chưa một lần được gặp mẹ đẻ, Loan luôn tin rằng trong cơ thể mình có dòng máu của mẹ đang chảy. Trong từng bước chân, suy nghĩ, hành động, cô cảm nhận có mẹ song hành.

Từ lúc có bạn trai, khát khao tìm nguồn cội lại càng trở mạnh mẽ. Tình yêu khiến cô suy nghĩ nhiều hơn về một mái ấm nhỏ, mong muốn kể cho con cháu về gia đình bên ngoại.

"Sau nhiều năm sống với nỗi trống vắng, tôi nghĩ đã đến lúc phải tìm mẹ và cội nguồn của mình", cô chia sẻ.

May mắn hành trình tìm mẹ của cô nhận được sự ủng hộ của bố mẹ nuôi và bạn trai. Vì vậy, Hồng Loan chưa bao giờ cảm thấy cô đơn trên con đường mình đang đi.

Thông qua một vài lời giới thiệu, Hồng Loan đăng tải thông tin lên mạng xã hội, nhờ cộng đồng ở Việt Nam hỗ trợ tìm mẹ đẻ. Kết quả đến nhanh hơn cô tưởng tượng nhưng số phận trớ trêu, đó là một cú sốc.

Một người phụ nữ chủ động liên hệ, tự nhận là người mẹ từng nuôi cô ở Long Xuyên. Sau khi kiểm chứng, Hồng Loan bàng hoàng nhận ra tất cả chỉ là lời bịa đặt.

Thất vọng và tổn thương, cô quyết định không từ bỏ. Mong muốn tìm lại mẹ ruột ở Pleiku, Hồng Loan liên hệ với phóng viên Dân trí, nhờ hỗ trợ lan tỏa thông tin.

Ít ngày sau, một người phụ nữ nhắn tin, nhận là em gái của bà B.V (sống ở phường Pleiku) do nhận thấy câu chuyện của Hồng Loan có nhiều chi tiết trùng khớp. Tên Nguyễn Thị Hoa trên giấy khai sinh là tên giả.

Tia hy vọng một lần nữa được thắp lên nhưng cô gái không dám tin tưởng đó là sự thật.

“Từng bị một người khác lừa dối, tôi muốn làm xét nghiệm ADN trước khi cho phép mình nghĩ nhiều hơn về một cuộc đoàn tụ”, cô chia sẻ.

Những ngày sau, thông tin từ Pleiku liên tục gửi sang Pháp. Giữa dòng cảm xúc dâng trào, Hồng Loan cố giữ nhịp sống thường ngày bằng cách đi làm, gặp gỡ bạn bè, trò chuyện để không bị suy nghĩ quá nhiều.

“Tôi sợ những hy vọng mong manh hóa thành thất vọng giữa một trạng thái có nhiều cung bậc cảm xúc”, cô nói.

Ngày 29/1, phía Trung tâm xét nghiệm ADN gọi điện báo kết quả, khẳng định cô và bà B.V. có mối quan hệ huyết thống mẹ - con. Với Hồng Loan, sự thật như một giấc mơ khiến cô vỡ òa cảm xúc.

Lần đầu tiên nói chuyện với mẹ đẻ qua màn hình video, cô gái sống ở Pháp không giấu được xúc động.

Mang nỗi day dứt trong lương tâm gần 30 năm, bà B.V. bật khóc nghẹn ngào, liên tục xin lỗi con gái.

"Tôi rất thương và tôn trọng quyết định của mẹ vào thời điểm đó. Việc mẹ để tôi ở trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi chính là trao cơ hội cho con có cuộc sống hạnh phúc như bây giờ", Hồng Loan xúc động nói.

Được biết, trước khi sinh con gái, bà B.V. quen một chàng trai rồi nảy sinh tình cảm. Khi biết bà mang thai, người đàn ông chối bỏ trách nhiệm, để lại bà đối diện với những tháng ngày thai nghén một mình.

Sau khi sinh con, trong hoàn cảnh khó khăn và chênh vênh của tuổi trẻ, người mẹ trẻ bỏ rơi đứa con trước cửa trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi. Đó là quyết định đau đớn nhất cuộc đời, khi bà phải rời xa đứa con mới chỉ vài ngày tuổi.

"Mẹ còn mang nỗi day dứt trong lòng nhưng tôi hoàn toàn tha thứ. 29 năm trước, đó là giải pháp tốt nhất mà mẹ có thể làm", cô gái trải lòng.

Đón Tết ở Việt Nam

Sau cuộc gọi video đầu tiên với mẹ, đầu tháng 2, Hồng Loan quyết định đặt vé máy bay về Việt Nam cùng bạn trai. Trên chuyến bay kéo dài hàng chục tiếng đồng hồ, cô gần như không chợp mắt, hồi hộp khi nghĩ đến khoảnh khắc đoàn tụ với mẹ đẻ.

Sau hơn 10 tiếng ngồi xe khách, cô về phường Pleiku, tỉnh Gia Lai - nơi mẹ đang sinh sống. Ở đầu ngõ, những người thân trong gia đình đã chờ đợi từ sáng sớm. Một bữa cơm được chuẩn bị tươm tất, ấm cúng để bù đắp lại gần 30 năm xa cách.

“Mọi người chờ đợi và nấu một bữa ăn thịnh soạn để chào đón tôi. Lần đầu tiên được ôm mẹ, tôi nói không nên lời dù trước đó cô tưởng tượng ra mọi tình huống”, Hồng Loan nhớ lại.

Hồng Loan chụp ảnh cùng mẹ tại Pleiku (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khoảnh khắc nhìn thấy bà B.V., cô cất tiếng gọi “mẹ” lần đầu tiên trong đời. Bất đồng ngôn ngữ khiến hai mẹ con chưa trò chuyện được nhiều nhưng Hồng Loan cảm nhận tình mẫu tử thiêng liêng xóa nhòa ranh giới của sự xa cách.

Gần 2 tuần ở Việt Nam, cô và mẹ trò chuyện cùng nhau thông qua một người thân hỗ trợ phiên dịch. Hồng Loan cho rằng, hành trình kết nối vẫn cần nhiều thời gian, bởi sợi dây tình cảm chưa thể hàn gắn trong ngày một ngày hai.

"Tôi cảm nhận mẹ vẫn còn day dứt về quyết định năm xưa nên cả hai đều cảm thấy khó xử. Tình yêu thương giữa các thành viên trong gia đình và thời gian sẽ giúp xóa nhòa những nỗi buồn trong quá khứ", cô cho biết.

Trở về quê hương vào dịp Tết Nguyên đán, Hồng Loan cảm nhận rõ bầu không khí rất khác trong dòng người hối hả mua sắm và sắc hoa rực rỡ trên những con đường.

Khi còn ở Paris, cô từng nhìn thấy sự rộn ràng của các chương trình đón năm mới Âm lịch tại khu phố đông người châu Á sinh sống. Với Loan, Tết ở Việt Nam đặc biệt hơn, bởi đó không chỉ là một ngày quan trọng trong năm mà còn có khoảnh khắc sum vầy, đoàn tụ.

Hồng Loan thừa nhận, cuộc đoàn tụ bất ngờ với mẹ đẻ khiến cuộc đời của cô bước sang một trang mới và những dự định về tương lai hoàn toàn thay đổi.

Hơn 1 tháng qua, cô gái ngỡ mọi chuyện như giấc mơ. Càng tiếp xúc với gia đình bên ngoại, Hồng Loan như được hồi sinh sau những năm tháng mắc kẹt với những câu hỏi về nguồn gốc và cội nguồn.

Nói về dự định trong thời gian tới, cô gái và bạn trai sẽ học tiếng Việt để trò chuyện với người thân.

"Bây giờ, tôi muốn dành toàn bộ thời gian để tận hưởng không khí ngày Tết và cảm nhận tình yêu thương của họ hàng bên ngoại", cô bày tỏ.

Cô bày tỏ sự cảm ơn với báo Dân trí đã hỗ trợ tìm kiếm, lan tỏa thông tin, nhờ đó tâm nguyện tìm mẹ đẻ hoàn thành sớm hơn dự định.

"Xin cảm ơn báo Dân trí đã giúp đỡ tôi. Cả đời này, tôi sẽ biết ơn và trân trọng sự hỗ trợ này", Hồng Loan bày tỏ.