Tập đoàn Mỹ sẽ quản lý vận hành Best Western Plus Ha Long Bay Hotel

Quảng Ninh:

Khách sạn kiểu căn hộ của Cty CP Khách sạn Trí Đức (Cty Trí đức thuộc Tập đoàn trí Đức) có chiều cao 143,4m gồm 34 tầng nổi và 01 hầm, với 466 căn hộ khách sạn sang trọng, sẽ được đưa vào vận hành vào quý 2 năm 2020. Buổi ký kết được diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp và chuyện nghiệp tại khách sạn Wyndham, cách khu đất vàng đang xây dựng tổ hợp khách sạn của Cty Trí Đức chỉ vài trăm mét.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Thành Long, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Cty Trí Đức khẳng định: “Mong muốn đưa dự án trở thành một nơi lưu trú đẳng cấp theo tiêu chuẩn nghỉ dưỡng cao cấp quốc tế, năm 2017, Cty đã ký kết hợp đồng quản lý toà tháp 28 tầng với Doubletree by Hilton và ngày hôm nay, chúng tôi tiếp tục ký kết hợp đồng quản lý tháp căn hộ khách sạn với Best Western, tập đoàn quản lý khách sạn Hoa Kỳ với hơn 70 năm kinh nghiệm quản lý vận hành khách sạn trên toàn thế giới, Top 10 công ty có kinh nghiệm và uy tín nhất thế giới trong lĩnh vực quản lý khách sạn, khu nghỉ dưỡng. Với sự chuyên nghiệp và danh tiếng sẵn có của Best Western sẽ mang lại 1 sản phẩm nghỉ dưỡng cao cấp có một không hai tại Hạ Long”.

Ông Trường Thành Long đang ký hợp đồng với đối tác Mỹ.

Tại buổi lễ, đại diện Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh khẳng định việc Cty Trí Đức thuê các đối tác nước ngoài quản lý, vận hành tổ hợp khách sạn tại Hạ Long là rất cần thiết, thể hiện bước chuyển mình trong định hướng kinh doanh chuyên nghiệp. Lãnh đạo ngành du lịch thành phố biển cũng gửi lời tri ân đến lãnh đạo và cán bộ, người lao động của Cty Trí Đức vì đã mang đến Hạ Long một tổ hợp khách sạn, căn hộ xứng tầm quốc tế.

Ông Olivier Berrivin, Giám đốc quản lý của Best Western International phát biểu: “Chúng tôi rất hào hứng được làm việc với Trí Đức về dự án condotel có 1 không 2 này, chúng tôi luôn tìm kiếm các đối tác chuyên nghiệp, có uy tín và tiềm lực mạnh để hợp tác. Trí Đức đã chứng tỏ được tầm nhìn cũng như khả năng của mình bằng việc xây dựng Best Western Plus Ha Long Bay Hotel, một dự án nổi bật mà sẽ nâng tầm Hạ Long. Chúng tôi mong đợi được làm việc với trí đức để mang tầm nhìn của Trí Đức vào cuộc sống”.

Theo dự kiến, tổ hợp khách sạn, căn hộ của Cty Trí Đức sẽ chính thức đón khách vào quý 2 năm 2020. Theo nhiều chuyên gia ngành khách sạn, du lịch, vị trí và thiết kế tòa Condotel của Cty CP khách sạn Trí Đức mang đẳng cấp 5 sao - quy tụ hàng loạt các dịch vụ tiện ích thời thượng như: Bể bơi vô cực view toàn Vịnh Hạ Long, pool deck, khu tiệc ngoài trời, khu vườn thư giãn trên cao, trung tâm thương mại, khu ẩm thực, khu vui chơi trẻ em, khu giải trí, Gym, Spa, phòng Sinh hoạt cộng đồng, Casino... Đến với Best Western Plus Ha Long Bay Hotel là đến với phong cách sống thời thượng, nơi hội tụ tinh hoa cuộc sống, đem lại những trải nghiệm nghỉ dưỡng khó quên cho du khách trong và ngoài nước…

Phương Linh