Viettel IDC nhận 3 giải thưởng quốc tế về an toàn thông tin

Cạnh tranh với hàng trăm đề cử đến từ những hãng cung cấp giải pháp an toàn thông tin (ATTT) hàng đầu trên thế giới, Viettel IDC đã được vinh danh tại Cybersecurity Excellence Awards 2025 với ba hạng mục: "MSSP of the Year" (Nhà cung cấp dịch vụ MSSP của năm), "Managed Security Service" (Dịch vụ quản trị, giám sát hệ thống bảo mật) và "Financial Services" (Dịch vụ cho lĩnh vực tài chính).

Giải thưởng "MSSP of the Year" được trao cho Viettel IDC Next-Gen Cyber Defense Solutions - hệ sinh thái MSSP (Managed Security Services Provider - Nhà cung cấp dịch vụ bảo mật) toàn diện, cung cấp bảo mật đa lớp, phòng thủ chủ động và giám sát liên tục.

Giải thưởng "Managed Security Service" được trao cho Viettel Virtual SOC - trung tâm điều hành an ninh mạng ảo (vSOC) ứng dụng công nghệ AI, Machine Learning và nền tảng OpenXDR. Trong khi đó, giải thưởng "Financial Services" được trao cho Viettel IDC Managed Cyber Defense for Finance Sector - giải pháp chuyên biệt cho ngành tài chính - ngân hàng.

Viettel IDC giành 3 giải thưởng tại Cybersecurity Excellence Awards 2025 (Ảnh: Viettel IDC).

Với những thành tựu này, Viettel IDC không chỉ khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực bảo mật mà còn ghi dấu ấn trên bản đồ công nghệ thế giới. Việc xuất hiện bên cạnh những tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như CrowdStrike, Sentinel, AT&T Business, Proofpoint, Imperva, Forescout, VMware,… khẳng định vị thế của Viettel IDC như một đối tác mang tầm vóc quốc tế trong lĩnh vực bảo mật và an ninh mạng.

Những năm gần đây, an ninh mạng trở thành một trong những vấn đề cấp thiết nhất trên toàn cầu. Do xu hướng chuyển đổi số ngày càng diễn ra mạnh mẽ, các tổ chức, doanh nghiệp phải phụ thuộc vào hệ thống mạng và dữ liệu số, kéo theo nhiều nguy cơ từ các cuộc tấn công mạng, gây ra hậu quả nghiêm trọng về uy tín và hoạt động kinh doanh.

Theo thống kê của Cybersecurity Ventures, thiệt hại toàn cầu do tội phạm mạng gây ra dự đoán sẽ lên tới 10.500 tỷ USD mỗi năm vào năm 2025, tăng hơn 3 lần so với con số 3.000 tỷ USD vào năm 2015. Sự gia tăng này phản ánh mức độ nguy hiểm ngày càng cao của các mối đe dọa an ninh mạng.

Một trong những mối đe dọa lớn nhất hiện nay chính là sự gia tăng của các cuộc tấn công có chủ đích vào cơ sở hạ tầng trọng yếu. Các hệ thống hạ tầng quan trọng như viễn thông, năng lượng, giao thông và dịch vụ công đang trở thành mục tiêu của các tổ chức tin tặc.

Đặc biệt, tài chính - ngân hàng là một trong những lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ các cuộc tấn công mạng, bởi dữ liệu ngân hàng vô cùng nhạy cảm và giá trị kinh tế của các dữ liệu tài chính rất cao. Theo một báo cáo của Accenture (2022), các tổ chức tài chính phải đối mặt với số lượng cuộc tấn công nhiều gấp 300% so với các ngành khác do giá trị kinh tế cao của các giao dịch.

Trong bối cảnh đầy thách thức đó, Viettel IDC không ngừng phát triển, mở rộng hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các tổ chức, doanh nghiệp.

Đại diện Viettel IDC cho biết Viettel IDC Next-Gen Cyber Defense Solutions là hệ sinh thái bảo mật toàn diện, cung cấp đa lớp bảo vệ từ phòng ngừa, phát hiện đến ứng phó sự cố. Viettel IDC Next-Gen Cyber Defense Solutions liên tục được cập nhật, tùy chỉnh và tối ưu hóa các tập luật nhằm bảo đảm phát hiện và ngăn chặn được các mối đe dọa mới nhất, đồng thời được xây dựng tập luật bảo mật riêng biệt cho từng khách hàng, đảm bảo giải pháp bảo vệ được thiết kế phù hợp với nhu cầu và chiến lược bảo mật của từng doanh nghiệp.

Một mảnh ghép quan trọng khác trong hệ sinh thái này là Viettel Virtual SOC (vSOC) - giải pháp SOC-as-a-service giúp doanh nghiệp giám sát an ninh mạng 24/7 mà không cần đầu tư hệ thống nội bộ. Dịch vụ có thể triển khai linh hoạt trên On-Premise, Cloud, Hybrid, tương thích với AWS, Azure, Google Cloud và Viettel Cloud.

Theo thông tin từ Viettel IDC, trong năm 2024, Viettel vSOC đã xử lý hơn 46.000 cảnh báo và hỗ trợ 120 sự cố nghiêm trọng, bảo vệ khách hàng trong ngành tài chính, y tế và giáo dục trước tổn thất hàng triệu USD.

Giải pháp vSOC giúp doanh nghiệp giám sát an ninh mạng 24/7 (Ảnh: Viettel IDC).

Viettel IDC Managed Cyber Defense for Finance Sector được phát triển dành riêng cho lĩnh vực tài chính - ngân hàng, vốn yêu cầu bảo mật cao và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp lý. Giải pháp sử dụng hệ thống thu thập thông tin tình báo hàng đầu tại Việt Nam giúp phát hiện sớm các cuộc tấn công mạng nhắm vào ngân hàng và tổ chức tài chính.

"Việc ghi danh tại 3 hạng mục giải thưởng không chỉ là minh chứng cho nỗ lực bền bỉ của Viettel IDC trong việc đầu tư nghiên cứu, phát triển sản phẩm dịch vụ an toàn thông tin đa dạng, tiên tiến, bảo vệ trực tiếp cho hơn 20.000 doanh nghiệp đang sử dụng dịch vụ trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây của công ty; mà còn khẳng định cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp Việt trên hành trình xây dựng một không gian số an toàn, vững chắc" đại diện Viettle IDC khẳng định.

Cybersecurity Excellence Awards là giải thưởng được tổ chức thường niên từ năm 2016, do tổ chức Cybersecurity Insiders hợp tác với Cộng đồng ATTT trên LinkedIn thực hiện, khai thác kinh nghiệm chuyên sâu của hơn 600.000 chuyên gia an ninh mạng trên thế giới.