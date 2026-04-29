Trải nghiệm LG PuriCare AeroMini: Máy lọc không khí cho những căn phòng nhỏ

+ Ưu điểm:

- Thiết kế đa năng.

- Dễ dàng thay thế lõi lọc.

- Vận hành êm ái.

+ Hạn chế:

- Thiếu các tính năng chuyên biệt.

- Không phù hợp để sử dụng ở phòng có diện tích rộng.

+ Lời khuyên từ Biên tập viên:

LG PuriCare AeroMini sẽ phù hợp với nhóm người dùng cá nhân đề cao tính thẩm mỹ, cần tìm kiếm một giải pháp làm sạch không khí cơ bản cho không gian nhỏ như phòng ngủ, góc làm việc hoặc phòng trẻ em.

Trong khi đó, những gia đình có không gian sống rộng lớn hoặc nuôi thú cưng nên cân nhắc các dòng máy có công suất và tính năng cao cấp hơn.

Thiết kế và khả năng kết nối

PuriCare AeroMini là giải pháp lọc không khí nhỏ gọn nhất được LG công bố trong khuôn khổ sự kiện Innofest 2026 diễn ra vào đầu tháng 4 tại Hàn Quốc. Dòng sản phẩm này hướng tới nhu cầu sử dụng ở không gian nhỏ gọn, đồng thời trở thành một món đồ nội thất trang trí trong gia đình.

So với dòng sản phẩm PuriCare 360 HIT, PuriCare AeroMini có kích thước nhỏ gọn hơn đáng kể nhờ khả năng tối ưu 37% diện tích sàn và 30% chiều cao. Thiết kế này cho phép người dùng có thể linh hoạt bố trí sản phẩm trên sàn nhà, bàn làm việc hoặc kệ tủ mà không chiếm nhiều diện tích.

Thiết bị không đi theo xu hướng thiết kế dạng trụ tròn hoặc hình hộp chữ nhật như phần lớn máy lọc không khí phổ thông trên thị trường. Thay vào đó, PuriCare AeroMini có thiết kế dạng tháp, tạo nên đặc điểm riêng biệt và dễ dàng kết hợp với nhiều phong cách nội thất khác nhau.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất trên thiết kế của máy nằm ở khả năng tùy biến đa dạng. Mặt sau có một khu vực để người dùng có thể tùy chỉnh lắp đặt thêm các phụ kiện trang trí. PuriCare AeroMini hiện là một trong số ít máy lọc không khí hỗ trợ khả năng này.

Người dùng có thể cá nhân hóa máy lọc khí thành một món nội thất phù hợp với không gian sống. Thông qua các phụ kiện đi kèm trong hộp, người dùng có thể gắn thêm quai xách cầm tay, giá cắm hoa hoặc giá đỡ mặt bàn.

Thiết kế này mang lại trải nghiệm mới lạ hơn trong cách người dùng sử dụng sản phẩm hàng ngày. Thiết bị không chỉ là một sản phẩm gia dụng đơn thuần, mà đã trở thành một món đồ trang trí nội thất tạo nên điểm nhấn trong căn phòng.

Là một sản phẩm thuộc phân khúc phổ thông, các thành phần cấu tạo của mẫu máy này tương đối đơn giản. Toàn bộ thân máy được hoàn thiện từ nhựa nhám. Nắp thay lõi lọc được bố trí khéo léo ở phần đáy, góp phần tạo nên tổng thể liền mạch, gọn gàng và tối giản.

Phía trên bố trí các phím điều khiển cảm ứng và đèn báo tín hiệu chất lượng không khí. Chỉ báo này bao gồm 4 mức khác nhau lần lượt là đỏ, cam, vàng và xanh lục, tương ứng với chất lượng không khí từ rất xấu cho đến tốt.

Thiết bị cũng được tích hợp sâu vào hệ sinh thái thông minh của LG thông qua ứng dụng LG ThinQ. Người dùng có thể điều khiển từ xa, theo dõi chất lượng không khí theo thời gian thực, từ đó chủ động kiểm soát môi trường sống ngay trên điện thoại thông minh.

Hiệu suất hoạt động và các tính năng

LG PuriCare AeroMini được trang bị công nghệ lọc 360 độ, cho phép làm sạch và phân bổ không khí đến mọi hướng. Đây được xem là một điểm cộng trong phân khúc bởi nhiều mẫu máy lọc khí phổ thông vẫn sử dụng cơ chế lọc với chỉ một mặt hút khí ở phía trước.

Dù vậy, máy vẫn hoạt động theo cơ chế truyền thống. Ban đầu, không khí sẽ được hút thông qua các lỗ xung quanh thân máy. Sau quá trình lọc, không khí sạch sẽ được đẩy lên trên và lan truyền ra môi trường xung quanh.

Thiết bị không tích hợp quạt để đẩy không khí sạch ra xa. Cơ chế hoạt động này sẽ mang lại hiệu quả tối ưu nhất khi người dùng ngồi gần thiết bị hoặc sử dụng trong những căn phòng có diện tích không quá lớn, khoảng 15-25 mét vuông.

PuriCare AeroMini sở hữu bộ lọc với thiết kế all-in-one (tất cả trong một), giúp việc thay mới trở nên dễ dàng và nhanh chóng trong suốt quá trình sử dụng. Bộ lọc HEPA H13 có khả năng loại bỏ 99,999% các hạt bụi siêu mịn có kích thước nhỏ tới 0,01 micromet, đồng thời giảm thiểu nhiều tác nhân gây hại trong môi trường trong nhà như vi khuẩn, virus và bào tử nấm mốc.

Thiết bị được tích hợp hệ thống cảm biến đa tầng có khả năng đo lường chính xác, giúp phát hiện và xử lý ô nhiễm kịp thời. Thử nghiệm di chuyển thiết bị từ trong phòng ngủ ra gần vị trí cửa sổ phòng khách (khu vực gần mặt đường có nhiều xe cộ di chuyển), cảm biến có thể nhận diện tình trạng không khí chỉ sau vài giây và chuyển đèn báo hiệu xanh lá sang màu cam.

Tuy vậy, khá đáng tiếc khi thiết bị không hỗ trợ bộ phát ion hay những tính năng chuyên biệt như lọc mùi hay lông thú cưng.

LG PuriCare AeroMini vận hành tương đối êm ái với độ ồn tối thiểu chỉ 25dB ở chế độ ngủ và tối đa 48dB, phù hợp cho không gian nghỉ ngơi hoặc làm việc cần sự yên tĩnh.

Trong quá trình sử dụng hàng ngày, người dùng hầu như sẽ không nghe thấy bất cứ âm thanh nào phát ra từ thiết bị, ngay cả khi sử dụng ở mức quạt gió cao nhất. Điều này đặc biệt quan trọng khi sử dụng trong những căn phòng nhỏ hoặc ở phòng ngủ của trẻ nhỏ.

Tổng kết

Tại thị trường Việt Nam, LG PuriCare AeroMini được bán ra với mức giá 4 triệu đồng. Thiết bị cạnh tranh trực tiếp với một số đối thủ trong cùng phân khúc như Levoit Core 300s, Sharp FP-J40E-W và Philips AC0850.

LG PuriCare AeroMini cho thấy xu hướng của các nhà sản xuất khi biến các thiết bị gia dụng thông minh trở thành một món đồ nội thất trang trí trong không gian căn phòng. Sản phẩm này tập trung và sự nhỏ gọn và tối ưu cho không gian cá nhân.

Thiết bị sẽ phù hợp với nhóm người dùng cá nhân đang tìm kiếm một giải pháp làm sạch không khí cho không gian nhỏ như phòng ngủ, góc làm việc hoặc phòng trẻ em. Đây cũng là lựa chọn cho những ai yêu thích sự tối giản, đề cao tính thẩm mỹ trong bày trí nội thất và có nhu cầu lọc không khí ở mức cơ bản.

Do tập trung vào sự nhỏ gọn, thiết bị không phù hợp để làm sạch không khí cho các không gian có diện tích rộng như phòng khách lớn hay cả căn hộ. Thêm vào đó, nếu gia đình có nuôi thú cưng, bạn nên lựa chọn các dòng máy có công suất và tính năng cao cấp hơn.