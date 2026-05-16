Tài khoản Gmail mới tạo có thể không nhận được 15GB lưu trữ miễn phí

Trước đây, mỗi khi đăng ký một tài khoản Gmail mới, người dùng sẽ được cung cấp miễn phí 15GB dung lượng lưu trữ đám mây. Mức dung lượng này vừa đủ để đáp ứng các nhu cầu sử dụng cơ bản của người dùng. Tuy vậy, điều này có vẻ như sắp thay đổi.

Người dùng được thông báo về việc cần cập nhật số điện thoại để nhận được 15GB dung lượng lưu trữ đám mây (Ảnh: Android Authority).

Trong một bài đăng trên diễn đàn Reddit, tài khoản sungusungu chia sẻ một hình ảnh cho thấy Google chỉ cung cấp 5GB dung lượng lưu trữ miễn phí đối với tài khoản Gmail mới tạo. Để nhận được 15GB dung lượng lưu trữ như trước đây, người dùng cần phải cung cấp thêm thông tin số điện thoại.

Động thái này của Google đang gây ra không ít phản ứng trái chiều. Một số người dùng nhận định đây là cách khác để Google thu thập dữ liệu từ người dùng. Trong khi đó, một số ý kiến khác lại cho rằng giải pháp trên có thể giúp ngăn chặn thư rác.

Trong một tuyên bố mới nhất, Google xác nhận công ty đang thử nghiệm tính năng mới. Công ty cho biết họ đang khuyến khích người dùng mới thêm số điện thoại để tăng cường bảo mật.

"Chúng tôi đang thử nghiệm chính sách lưu trữ mới cho các tài khoản mới được tạo ở một số khu vực nhất định. Điều này sẽ giúp chúng tôi tiếp tục cung cấp dịch vụ lưu trữ chất lượng cao cho người dùng, đồng thời khuyến khích người dùng cải thiện bảo mật tài khoản và khả năng khôi phục dữ liệu", Google cho biết.