Google triển khai tính năng trí thông minh cá nhân trên Gemini tại Việt Nam

Tính năng này có thể xử lý đồng thời văn bản, hình ảnh và video để đưa ra phản hồi chính xác cho từng ngữ cảnh (Ảnh: Google).

Tính năng này cho phép Gemini kết nối với các ứng dụng như Gmail, Google Photos và Drive, nhằm hỗ trợ xử lý thông tin cá nhân từ nhiều nguồn khác nhau.

Khả năng chính của tính năng “trí thông minh cá nhân” là xử lý và tổng hợp dữ liệu từ nhiều định dạng như văn bản, hình ảnh và video để đưa ra phản hồi theo ngữ cảnh.

Ví dụ, khi người dùng yêu cầu “tổng hợp kế hoạch du lịch Đà Lạt”, hệ thống có thể truy xuất thông tin liên quan như vé, xác nhận khách sạn từ Gmail, hình ảnh trong Photos hoặc dữ liệu tham khảo khác để hỗ trợ tổng hợp nội dung.

Theo Google, tính năng này được thiết kế với các tùy chọn kiểm soát dành cho người dùng. Cụ thể, tính năng bị tắt theo mặc định; người dùng có thể lựa chọn kết nối ứng dụng và ngắt kết nối khi cần.

Google cũng cho biết dữ liệu cá nhân vẫn được lưu trữ trong hệ sinh thái của hãng và việc sử dụng tính năng không yêu cầu chia sẻ thêm thông tin ra bên thứ ba.

Hệ thống có cơ chế hạn chế xử lý một số nội dung nhạy cảm, chẳng hạn như sức khỏe, trừ khi có yêu cầu trực tiếp từ người dùng. Google đồng thời cho biết không sử dụng trực tiếp nội dung từ Gmail hoặc Google Photos để huấn luyện mô hình; thay vào đó, dữ liệu được sử dụng ở dạng đã ẩn danh để cải thiện khả năng xử lý ngữ cảnh.

Google thừa nhận hệ thống vẫn có thể phát sinh sai sót, đặc biệt trong các tình huống phức tạp liên quan đến ngữ cảnh hoặc yếu tố xã hội.

Tính năng “trí thông minh cá nhân” hiện được triển khai cho người dùng đăng ký các gói Google AI Plus, Pro và Ultra; phiên bản miễn phí dự kiến sẽ được cung cấp trong thời gian tới.