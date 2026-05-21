Samsung được cho là đang phát triển một phiên bản Galaxy S27 hoàn toàn mới có tên gọi Galaxy S27 Pro. Đây sẽ là mẫu điện thoại cao cấp thứ tư, bên cạnh ba phiên bản quen thuộc gồm Galaxy S27, Galaxy S27+ và Galaxy S27 Ultra.

Một báo cáo của ETNews cho biết Galaxy S27 Pro sẽ được trang bị màn hình OLED với kích thước 6,47 inch. Kích thước này lớn hơn so với phiên bản Galaxy S27 tiêu chuẩn và nhỏ hơn so với Galaxy S27+.

Năm ngoái, Samsung đã giới thiệu mẫu Galaxy S25 Edge như một phiên bản thứ tư của dòng sản phẩm Galaxy S. Sản phẩm sở hữu thiết kế mỏng nhẹ và hướng tới nhóm người dùng yêu thích thời trang.

Tuy nhiên, thiết bị này lại không đạt được doanh số như kỳ vọng. Thậm chí, một số tin đồn khẳng định hãng đã ngừng kế hoạch phát triển thế hệ Galaxy S26 Edge. Do đó, Galaxy S27 Pro có thể sẽ tiếp cận người dùng theo một hướng khác.

Một số thông tin cho biết Galaxy S27 Pro sẽ chia sẻ hầu hết các thông số kỹ thuật tương tự phiên bản Ultra. Tuy nhiên, mẫu máy này sẽ không hỗ trợ kết nối với bút S Pen. Khác biệt này vừa giúp hãng phân cấp các thiết bị trong dải sản phẩm, vừa giúp tối ưu chi phí sản xuất.

Có thể thấy, định hướng này tập trung vào nhóm khách hàng muốn trải nghiệm phần cứng cùng các công nghệ cao cấp, nhưng không thoải mái với kích thước quá khổ của dòng Ultra hiện tại.