Chỉ đạo của Thủ tướng về triệt phá các website chuyên cấp phim, nhạc lậu

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký Công điện số 38 của Thủ tướng về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Theo Thủ tướng, bên cạnh những kết quả tích cực, việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn diễn biến phức tạp ở một số lĩnh vực, địa phương, tác động, ảnh hưởng lớn đến môi trường đầu tư, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, tổ chức có liên quan.

Lãnh đạo Chính phủ vì thế yêu cầu lực lượng chức năng ra quân, tập trung nguồn lực, tập trung triển khai thực hiện ngay các biện pháp cần thiết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên phạm vi toàn quốc từ ngày 7/5 đến 30/5 với tinh thần xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Trang web Xôi Lạc TV đã bị triệt phá (Ảnh: C.T.).

Bộ Công an được giao chủ trì, phối hợp xác minh, điều tra, khởi tố một số vụ án xâm phạm nghiêm trọng quyền tác giả, quyền liên quan, nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý theo quy định pháp luật.

Thủ tướng cũng đồng thời yêu cầu Bộ Công an chủ trì, phối hợp triệt phá các website và tổ chức điều hành website vi phạm bản quyền trực tuyến có lượng truy cập lớn, nhất là các website lưu trữ, cung cấp phim, âm nhạc, trò chơi điện tử di động, chương trình truyền hình lậu có dùng tiếng Việt và tiếng nước ngoài.

Thủ tướng đề nghị VKSND Tối cao, TAND Tối cao đẩy mạnh hoạt động kiểm sát, xét xử các vụ án về sở hữu trí tuệ, bảo đảm xử lý nghiêm minh, có tính răn đe, đúng quy định pháp luật; trong đó tập trung điều tra, truy tố, xét xử một số vụ án điển hình.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao tổ chức ngay các cuộc kiểm tra việc chấp hành quy định về bản quyền chương trình máy tính tại các doanh nghiệp và bản quyền phim, âm nhạc, chương trình truyền hình, trò chơi điện tử trên môi trường mạng.

Đơn vị cũng cần tập trung xử lý ngay hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền để xử lý các vụ việc vi phạm nghiêm trọng, bảo đảm số vụ việc được xử lý tăng ít nhất 20% so với tháng 5/2025.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương cùng các địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giám sát, xử lý nghiêm các vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là sở hữu công nghiệp, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, bảo đảm số vụ việc được xử lý tăng ít nhất 20% so với tháng 5/2025.

Lãnh đạo Chính phủ đồng thời yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm chế độ báo cáo nhanh hằng ngày về tình hình, kết quả phát hiện, bắt giữ, xử lý các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, gửi Bộ Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng hằng tuần hoặc khi được yêu cầu. Kết quả thực hiện phải được báo cáo ngày 31/5, theo yêu cầu của Thủ tướng.

Sau 30/5, các bộ, cơ quan, địa phương rà soát, đánh giá tình hình thực hiện và tiếp tục thực hiện giải pháp nhằm ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được thực hiện thường xuyên, liên tục, có hệ thống, trọng tâm, trọng điểm.

Thủ tướng đề nghị các bí thư tỉnh ủy, thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trên địa bàn tham gia công tác đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, bảo đảm tạo chuyển biến rõ nét và có kết quả cụ thể.

Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu các chủ tịch các tỉnh, thành khẩn trương thành lập ngay Tổ công tác liên ngành tại địa phương do chủ tịch UBND tỉnh, thành phố làm Tổ trưởng, để đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ được giao trong ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.