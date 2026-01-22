Người dùng sẽ phải xác thực lại sinh trắc học khi đổi điện thoại di động

Thông tư hướng dẫn việc xác thực thông tin thuê bao viễn thông di động mặt đất dự kiến có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3 (Ảnh: CTV).

Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn việc xác thực thông tin thuê bao viễn thông di động mặt đất, dự kiến có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3.

Bắt buộc xác thực lại khi thay máy mới

Theo nội dung dự thảo Thông tư hướng dẫn việc xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất, một trong những điểm đáng chú ý nhất là quy định tại Điều 3 về việc thay đổi thiết bị.

Cụ thể, trường hợp khách hàng cá nhân thay đổi thiết bị đầu cuối (điện thoại) so với thiết bị đã gắn số thuê bao lần gần nhất, người dùng bắt buộc phải thực hiện xác thực lại thông tin thuê bao.

Quy trình xác thực khi đổi máy sẽ được thực hiện tương tự như khi đăng ký hoặc kích hoạt từ số thuê bao thứ hai trở đi.

Đối với cá nhân chỉ sử dụng một số thuê bao duy nhất, mã xác thực một lần (OTP) sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại đó để phục vụ quá trình xác thực.

Việc xác thực được thực hiện theo ba phương thức chính, gồm xác thực trực tuyến thông qua ứng dụng định danh quốc gia VNeID; xác thực trực tuyến qua ứng dụng hoặc trang web của nhà mạng; và xác thực trực tiếp tại các điểm giao dịch của doanh nghiệp viễn thông.

Riêng đối với người nước ngoài hoặc người gốc Việt chưa xác định được quốc tịch, việc xác thực bắt buộc phải thực hiện trực tiếp tại các điểm giao dịch.

Tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe để chống giả mạo

Để đảm bảo tính chính xác và an toàn, dự thảo yêu cầu các biện pháp xác thực sinh trắc học khuôn mặt phải đối soát với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Thông tin phải trùng khớp tối thiểu 4 trường dữ liệu quan trọng: Số định danh cá nhân; họ và tên; ngày tháng năm sinh và dữ liệu sinh trắc học khuôn mặt.

Đáng chú ý, dự thảo cũng đưa ra các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế để phòng chống gian lận:

Công nghệ xác thực phải có tỷ lệ từ chối sai dưới 5% và tỷ lệ chấp nhận sai dưới 0,01% theo tiêu chuẩn FIDO Biometric Requirement.

Hệ thống phải có khả năng phát hiện tấn công giả mạo (Presentation Attack Detection - PAD) dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế như ISO 30107 hoặc NIST nhằm ngăn chặn việc sử dụng hình ảnh, video hay mặt nạ 3D để vượt qua hàng rào an ninh.

Thời hạn áp dụng và chế tài xử lý

Quy định này được xem là một bước đi nhằm thu hẹp các kẽ hở trong quản lý thuê bao, vốn thường bị tội phạm lợi dụng để thực hiện các hành vi lừa đảo qua mạng.

Theo lộ trình, quy định về việc tạm dừng cung cấp dịch vụ đối với các trường hợp không thực hiện xác thực sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/3.

Cụ thể, nếu thuê bao không thực hiện xác thực hoặc xác thực không thành công theo đúng quy định, doanh nghiệp viễn thông sẽ tạm dừng cung cấp dịch vụ một chiều, chỉ cho phép nhận cuộc gọi, tin nhắn và truy cập internet trong các trường hợp khẩn cấp.

Sau thời hạn quy định, nếu người dùng vẫn không hoàn thành việc xác thực, thuê bao sẽ bị tạm dừng dịch vụ hai chiều, tiến hành thanh lý hợp đồng và chấm dứt cung cấp dịch vụ.

Đối với các thuê bao đã thực hiện xác thực điện tử bằng những phương thức tương đồng trước thời điểm Thông tư có hiệu lực, kết quả xác thực vẫn được công nhận.

Doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm lưu giữ đầy đủ bằng chứng xác thực trong suốt quá trình thuê bao hoạt động để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra theo quy định.