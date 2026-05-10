Người dùng máy tính Windows 11 được nâng cấp bàn di chuột thông minh hơn

Bàn di chuột trên máy tính chạy hệ điều hành Windows sắp được nâng cấp cử chỉ (Ảnh minh hoạ: T.Thuỷ).

Microsoft chính thức phát hành các bản dựng Windows 11 Insider Preview mới trên tất cả các kênh thử nghiệm. Đây là bước đi tiếp theo trong lộ trình tái cấu trúc Chương trình Windows Insider, mang đến các cập nhật đồng bộ cho người dùng thuộc các kênh Beta, Experimental (Thử nghiệm), Experimental (26H1) và Future Platforms.

Điểm nhấn lớn nhất trong bản cập nhật lần này nằm ở việc nâng cấp hệ thống cử chỉ cho bàn di chuột cảm ứng chính xác. Thay vì chỉ dừng lại ở các thao tác cơ bản, Microsoft đã bổ sung các tính năng can thiệp sâu vào trải nghiệm cuộn và điều hướng nội dung.

Tại mục Settings > Bluetooth & devices > Touchpad, người dùng giờ đây có thể tùy chỉnh:

Tốc độ cuộn và phóng to chuyên biệt: Hai thanh trượt mới cho phép thiết lập độ nhạy riêng biệt cho từng thao tác.

Cuộn tự động tại biên: Trang web hoặc tài liệu sẽ tiếp tục di chuyển khi ngón tay người dùng chạm đến ranh giới vật lý của bàn di chuột.

Cuộn tự động theo lực nhấn: Tận dụng phần cứng hỗ trợ cảm ứng lực để duy trì thao tác cuộn khi người dùng nhấn mạnh hơn tại một vị trí cố định.

Cuộn nhanh: Tăng tốc độ di chuyển màn hình khi thực hiện các thao tác lặp lại nhanh, hỗ trợ tối ưu cho việc duyệt các tài liệu dài.

Cuộn bằng một ngón tay: Tùy chọn mới cho phép thực hiện thao tác cuộn dọc bằng cách vuốt ở cạnh trái hoặc phải của touchpad.

Lưu ý rằng, để các tính năng này hoạt động mượt mà trên toàn hệ thống, các ứng dụng dựa trên nền tảng WinUI 3 sẽ cần cập nhật lên Windows App SDK phiên bản 1.8 hoặc 2.0.

Ngoài ra, trình quản lý tệp tin File Explorer cũng nhận được những thay đổi mang tính thực dụng cao.

Thay đổi đáng chú ý nhất là việc hiển thị kích thước tệp theo các đơn vị tương ứng (KB, MB, GB) thay vì quy đổi toàn bộ sang KB như trước đây. Điều này giúp người dùng dễ dàng nhận diện dung lượng của các tập tin lớn như video hay bộ cài đặt phần mềm.

Bên cạnh đó, thanh địa chỉ cũng được tinh chỉnh để hỗ trợ tốt hơn các đường dẫn chứa dấu gạch chéo kép hoặc dấu ngoặc kép, phục vụ nhu cầu sao chép lộ trình tệp từ dòng lệnh. Các lỗi về hiển thị menu gợi ý và hiện tượng văn bản bị chọn lặp lại khi đổi tên được khắc phục triệt để.

Microsoft cũng đã loại bỏ lớp phủ toàn màn hình khi người dùng kích hoạt tính năng đọc chính tả. Thay vào đó, các hiệu ứng hình ảnh động sẽ xuất hiện trực tiếp tại vị trí phím đọc chính tả trên bàn phím ảo.

Sự thay đổi này giúp người dùng duy trì sự tập trung vào nội dung văn bản, tránh bị gián đoạn bởi các yếu tố đồ họa chiếm diện tích màn hình.

Các tính năng này đang trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng trước khi được triển khai rộng rãi trên phiên bản Windows 11 trong thời gian tới.