Người dùng iPhone sắp được sử dụng Siri tích hợp AI mới

iOS 27 được kỳ vọng sẽ có nhiều nâng cấp đáp ứng kỳ vọng người dùng (Ảnh: Yahoo Tech).

Dưới đây là những tính năng mới được giới chuyên môn và người dùng kỳ vọng nhất trên phiên bản hệ điều hành này.

Đầu tiên là trợ lý ảo Siri được dự báo sẽ trải qua đợt nâng cấp lớn nhất từ trước đến nay. Việc tích hợp nền tảng trí tuệ nhân tạo Google Gemini hứa hẹn cung cấp sức mạnh cho một hệ sinh thái tính năng AI hiện đại.

Các nguồn tin rò rỉ cho thấy, Siri mới sẽ sở hữu ứng dụng độc lập trên màn hình chính với khả năng tương tác tự nhiên; cùng với đó giao diện iPhone sẽ được tối ưu hóa không gian hiển thị và thông báo khi kích hoạt (Dynamic Island).

Phiên bản iOS 27 được kỳ vọng nâng cao năng lực xử lý dữ liệu để cạnh tranh trực tiếp với các trợ lý AI đối thủ, hỗ trợ thực hiện chuỗi hành động phức tạp chỉ với một câu lệnh duy nhất và cho phép tích hợp sâu các tiện ích mở rộng AI từ các nhà phát triển độc lập (bên thứ ba).

Sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ giúp Siri chuyển mình từ một trợ lý ảo cơ bản thành một công cụ AI thực thụ, tối ưu hóa trải nghiệm ngữ cảnh cá nhân và nhận diện thông tin trên màn hình.

Một tính năng khác là thị giác máy tính với khả năng quét trực tiếp nhãn dinh dưỡng trên bao bì thực phẩm để tự động đồng bộ dữ liệu vào ứng dụng Sức khỏe (Health).

Thay vì phải phụ thuộc vào các ứng dụng theo dõi calo của bên thứ ba, người dùng iPhone sắp có một công cụ chính chủ từ Apple.

Đi kèm với khả năng quét nhãn, ứng dụng Sức khỏe cũng được bổ sung các công cụ phân tích chuyên sâu về chế độ ăn uống, giúp việc quản lý dinh dưỡng hàng ngày trở nên chính xác và tinh giản hơn.

Sau một năm ra mắt trên iOS 26, ngôn ngữ thiết kế Liquid Glass sẽ được Apple tinh chỉnh trong phiên bản mới nhằm khắc phục những điểm bất tiện về trải nghiệm người dùng.

Nâng cấp đáng giá nhất tập trung vào cơ chế hiển thị thanh tab (tab bar) trên các ứng dụng mặc định như Apple Music và Podcasts.

Thay vì tự động thu nhỏ khi cuộn trang gây bất tiện cho việc điều khiển, iOS 27 được cho là sẽ bổ sung một thanh trượt tùy chỉnh toàn hệ thống, giúp duy trì các nút chức năng cốt lõi (như bỏ qua bài, dừng nhạc) một cách cố định và trực quan.

Apple còn cho phép Siri truy cập sâu vào cơ sở dữ liệu của ứng dụng Ghi chú (Apple Notes).

Trợ lý ảo giờ đây không chỉ trả lời câu hỏi mà còn có thể tự động phân loại, tóm tắt và trích xuất dữ liệu để lưu thẳng vào các thư mục ghi chú mới hoặc hiện có theo yêu cầu của người dùng.

Đối với những người thường xuyên làm việc với văn bản và dữ liệu trên iPhone, đây là một cải tiến mang lại giá trị thực tế cao.

Cuối cùng là tính năng phụ đề được tạo tự động mới, video có thể hiển thị bản ghi âm giọng nói một cách tự động ngay cả khi chưa có phụ đề bao gồm cả các video được quay bằng iPhone, nhận từ bạn bè và gia đình hoặc phát trực tuyến.

Tính năng này giải quyết triệt để nhu cầu tiếp nhận thông tin trong các môi trường đặc thù như khi người dùng đang nghe dở một tệp âm thanh khác hoặc ở nơi công cộng cần sự yên tĩnh mà không có tai nghe.