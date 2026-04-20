Microsoft chính thức vận hành trung tâm AI mạnh nhất thế giới

Ngày 16/4, Giám đốc điều hành Microsoft Satya Nadella xác nhận trên mạng xã hội X rằng trung tâm dữ liệu AI Fairwater tại bang Wisconsin, Hoa Kỳ đã chính thức đi vào hoạt động sớm hơn kế hoạch.

Đây được xem là cơ sở tính toán AI lớn và mạnh nhất thế giới hiện nay, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển hạ tầng trí tuệ nhân tạo của Microsoft.

Dự án Fairwater lần đầu được công bố vào tháng 9/2025 và nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ quy mô chưa từng có. Trung tâm này sử dụng hàng trăm nghìn chip NVIDIA GB200, thuộc kiến trúc Blackwell do NVIDIA phát triển.

Điểm đặc biệt là toàn bộ số GPU này được kết nối thành một cụm vận hành thống nhất, tạo nên một hệ thống tính toán có năng lực xử lý vượt trội.

Dự án Fairwater được Microsoft công bố lần đầu vào tháng 9/2025 (Ảnh: Wccftech).

Theo các đánh giá tại thời điểm công bố, hiệu suất của Fairwater có thể cao gấp 10 lần so với những siêu máy tính nhanh nhất trước đó. Không chỉ mạnh về phần cứng, trung tâm còn được trang bị hệ thống cáp quang với tổng chiều dài tương đương việc quấn quanh Trái Đất 4,5 vòng, nhằm đảm bảo tốc độ truyền dữ liệu giữa các thành phần luôn ở mức tối ưu.

Một trong những điểm đáng chú ý của Fairwater nằm ở hệ thống làm mát. Thay vì sử dụng không khí như các trung tâm dữ liệu truyền thống, cơ sở này áp dụng công nghệ làm mát bằng chất lỏng theo vòng khép kín.

Giải pháp này cho phép kiểm soát nhiệt độ hiệu quả cho hàng trăm nghìn chip hoạt động liên tục, đồng thời loại bỏ nhu cầu bổ sung nước sau khi hoàn tất xây dựng, một yếu tố quan trọng trong bối cảnh các trung tâm dữ liệu ngày càng tiêu tốn nhiều tài nguyên.

Bên cạnh đó, bài toán năng lượng cũng được Microsoft giải quyết bằng cách đầu tư quy mô lớn vào nguồn điện. Tổng công suất điện bổ sung cho các cơ sở AI của hãng đạt khoảng 2 Gigawatt, tương đương mức tiêu thụ của hai nhà máy điện hạt nhân cỡ trung bình.

Riêng Fairwater được cam kết vận hành hoàn toàn bằng năng lượng tái tạo, với một nhà máy điện mặt trời công suất 250 MW được xây dựng tại hạt Portage.

Để đáp ứng nhu cầu điện năng khổng lồ, Microsoft đã bổ sung tổng cộng 2 Gigawatt công suất điện cho các cơ sở AI của mình (Ảnh: Wccftech).

Microsoft cũng cho biết sẽ chủ động chi trả trước chi phí hạ tầng điện và năng lượng cho phần sử dụng riêng, nhằm tránh gây áp lực lên lưới điện địa phương và không làm tăng giá điện đối với người dân. Đồng thời, công ty cam kết bảo vệ hệ sinh thái xung quanh khu vực trung tâm dữ liệu, bao gồm đất đai, nguồn nước và các loài sinh vật bản địa.

Không dừng lại ở Fairwater, Microsoft đang lên kế hoạch mở rộng mô hình này tới hơn 70 khu vực trên khắp nước Mỹ, bổ sung vào mạng lưới khoảng 100 trung tâm dữ liệu hiện có. Đây là một phần trong chiến lược dài hạn nhằm đáp ứng nhu cầu tính toán ngày càng tăng của các dịch vụ AI thế hệ mới.