Bên trong nhà máy chỉ mất 28,5 giây để ra đời một chiếc smartphone

AI hỗ trợ các bước sản xuất

Bài kiểm tra đánh giá khả năng chống bụi và nước trong nhiều điều kiện sử dụng thực tế, đảm bảo thiết bị vẫn hoạt động ổn định khi tiếp xúc với môi trường khác nhau (Ảnh: HONOR).

Khu công nghiệp sản xuất thông minh Pingshan tại Thâm Quyến là nơi sản xuất điện thoại thông minh HONOR.

Được khai trương năm 2021, cơ sở này vận hành theo mô hình kết hợp giữa con người và máy móc: nhân sự phụ trách điều khiển, giám sát, trong khi hệ thống tự động đảm nhận các công đoạn phức tạp trên dây chuyền.

Nhà máy này được đánh giá đạt cấp độ 4 CMMM (Capability Maturity Model for Intelligent Manufacturing-Mô hình trưởng thành năng lực sản xuất thông minh), là mức cao nhất trong đánh giá độ trưởng thành sản xuất thông minh tại Trung Quốc.

Tiêu chuẩn này cho phép điều chỉnh dây chuyền linh hoạt theo từng dòng sản phẩm và rút ngắn thời gian chuyển đổi so với các mô hình truyền thống.

Dây chuyền sản xuất tại đây đạt tỷ lệ tự động hóa 85%. Trong đó, hơn 60% thiết bị tự động, bao gồm nền tảng HIEP, được đội ngũ R&D phát triển nội bộ.

Việc tự phát triển thiết bị giúp nhà máy chủ động hơn trong kiểm soát chất lượng, đồng thời tạo nền tảng để cung cấp giải pháp sản xuất cho các doanh nghiệp khác trong ngành di động.

Nhờ hệ thống tự động hóa, dây chuyền có thể hoàn thiện một chiếc smartphone sau mỗi 28,5 giây.

Hệ thống tự động hóa tiên tiến giúp mỗi 28,5 giây một chiếc smartphone hoàn thiện rời khỏi dây chuyền (Ảnh: HONOR).

Nhờ ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các khâu khắc mã QR truy xuất nguồn gốc, tính toán lượng gel tản nhiệt và tự động bắt vít, quy trình kiểm soát chất lượng được đẩy nhanh đáng kể, đồng thời nâng cao độ chính xác và tỷ lệ sản phẩm đạt chuẩn lên tới 99,99%, theo công bố của hãng.

Trong môi trường sản xuất thông minh vận hành chủ yếu bằng robot, quy trình kiểm tra giao diện người-máy (MMI) tại điểm cuối dây chuyền là bước quan trọng để xác nhận chất lượng cảm quan của sản phẩm.

Con người là chốt chặn cuối cùng

Mặc dù các thông số kỹ thuật như tần số âm thanh hay độ sáng màn hình được đo bằng hệ thống tự động, 3 nhân viên chuyên trách vẫn thực hiện đánh giá trực tiếp từng thiết bị. Họ chụp ảnh, nghe nhạc và quan sát màn hình dưới nhiều điều kiện ánh sáng nhằm kiểm chứng hiệu quả trải nghiệm thực tế.

“Máy móc có thể đo chính xác pixel, màu sắc và âm thanh nhưng chưa thể đánh giá trải nghiệm tổng thể. Chỉ con người mới xác định được ảnh có tự nhiên, âm thanh có dễ chịu và màu sắc hiển thị đúng mong đợi hay không”, đại diện nhà sản xuất cho biết.

Dù trong nhiều công đoạn robot thực hiện hiệu quả hơn, nhưng cuối cùng sản phẩm vẫn cần con người đánh giá trực tiếp.

Bên trong nhà máy chỉ mất 28,5 giây để ra đời một chiếc smartphone (Nguồn: HONOR).

Dòng HONOR 600 Series, gồm bản tiêu chuẩn và bản Pro, trang bị màn hình OLED với độ sáng tối đa 8.000 nits, camera chính 200MP, pin dung lượng lớn cùng các tính năng AI hỗ trợ chụp ảnh, xử lý dữ liệu và tối ưu hiển thị đang được sản xuất. Theo các nguồn tin, mẫu điện thoại này sẽ ra mắt tại Việt Nam vào tháng 6.