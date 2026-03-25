OpenAI bất ngờ thông báo dừng ứng dụng Sora

OpenAI bất ngờ thông báo “khai tử” Sora khiến nhiều người dùng bất ngờ (Ảnh: Getty).

“Chúng tôi xin nói lời tạm biệt với ứng dụng Sora. Gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã sáng tạo cùng Sora, chia sẻ và xây dựng cộng đồng xung quanh nó. Những gì các bạn đã tạo ra với Sora rất có ý nghĩa, và chúng tôi biết tin này sẽ khiến nhiều người thất vọng.

Chúng tôi sẽ chia sẻ thêm thông tin sớm, bao gồm lộ trình cho ứng dụng cũng như chi tiết về việc bảo tồn các tác phẩm của bạn”, nhóm phát triển Sora cho biết trên mạng xã hội X.

Sora là công cụ AI cho phép người dùng tạo video từ văn bản mô tả, được OpenAI giới thiệu lần đầu vào tháng 2/2024. Công cụ này có khả năng tạo ra các cảnh quay phức tạp với nhiều nhân vật và bối cảnh chi tiết.

OpenAI từng cho biết Sora có thể mô phỏng các yếu tố trong thế giới thực để tạo video có mức độ chân thực cao, tùy thuộc vào nội dung mô tả của người dùng.

Đến tháng 11 năm ngoái, phiên bản nâng cấp Sora 2 được giới thiệu với khả năng mô phỏng chuyển động vật lý tốt hơn, đồng thời hỗ trợ tạo âm thanh và giọng nói theo yêu cầu.

Sora 2 cũng cho phép tạo ra âm thanh và lồng thêm tiếng nói theo yêu cầu của người dùng. Giọng nói trên video hỗ trợ nhiều ngôn ngữ khác nhau, bao gồm cả tiếng Việt. Gương mặt của các nhân vật trong video có khả năng mấp máy môi để phù hợp với tiếng nói của họ.

Những video hội thoại bằng tiếng Việt do Sora 2 tạo ra (Video: FBG).

Việc OpenAI thông báo dừng ứng dụng Sora khiến cộng đồng người dùng chú ý, trong bối cảnh công cụ này từng được đánh giá cao về khả năng tạo video bằng AI.

Đại diện OpenAI cho biết việc điều chỉnh định hướng Sora nhằm giúp công ty tập trung vào các dự án ưu tiên khác.

“Do nhu cầu tính toán ngày càng tăng, nhóm nghiên cứu Sora vẫn sẽ tiếp tục tập trung vào nghiên cứu mô phỏng thế giới thực nhằm phục vụ các lĩnh vực như robot và tự động hóa”, một phát ngôn viên của OpenAI cho biết.

OpenAI cũng cho biết công ty cần đưa ra các quyết định phân bổ nguồn lực đối với những sản phẩm có chi phí vận hành cao.

Theo The Wall Street Journal, OpenAI đang ưu tiên phát triển các công cụ AI phục vụ khách hàng doanh nghiệp, thay vì các sản phẩm hướng đến người dùng phổ thông.

Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh ngày càng nhiều công cụ AI có khả năng tạo video từ văn bản xuất hiện trên thị trường, làm gia tăng mức độ cạnh tranh trong lĩnh vực này.

Bản thân OpenAI cũng đang phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng mạnh từ Anthropic, nhà phát triển của công cụ AI Claude với khả năng lập trình ấn tượng và công cụ AI Gemini của Google.