CoCo Solar - Dịch vụ lắp đặt điện mặt trời tiện lợi, trả chậm dễ dàng

CoCo Solar là nền tảng tiên phong tại Việt Nam trong việc cung cấp giải pháp lắp đặt và trả chậm điện mặt trời mái nhà cho hộ gia đình, doanh nghiệp. Với mô hình tài chính trả chậm, CoCo Solar giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận nguồn năng lượng sạch mà không cần phải chi một khoản tiền lớn ban đầu. Thay vì phải bỏ ra một số tiền lớn để đầu tư, khách hàng có thể thanh toán dần dần, và vẫn tận hưởng lợi ích từ điện mặt trời ngay từ tháng đầu tiên.

Lợi ích khi lắp đặt điện mặt trời cho hộ gia đình và doanh nghiệp với CoCo Solar (Ảnh: CoCo Solar).

Thông qua hợp tác với các tổ chức tài chính lớn như BIDV, CoCo Solar giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận nguồn vốn để lắp đặt hệ thống điện mặt trời mà không phải chịu áp lực tài chính quá lớn. Điều này mở ra cơ hội cho nhiều gia đình và doanh nghiệp nhỏ, giúp họ giảm gánh nặng chi phí năng lượng, đồng thời thúc đẩy việc sử dụng năng lượng tái tạo.

Đại diện CoCo Solar cho biết, đơn vị không chỉ cung cấp hệ thống điện mặt trời chất lượng mà còn đảm bảo dịch vụ lắp đặt trọn gói, từ khảo sát, thiết kế, thi công cho đến bảo trì, giúp khách hàng yên tâm về chất lượng và hiệu suất của hệ thống.

Lắp đặt điện mặt trời mái nhà đơn giản và tiết kiệm với CoCo Solar (Ảnh: CoCo Solar).

CoCo Solar ký kết hợp tác với Huawei - Tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới

Ngày 20/2, CoCo Solar đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) với Ngân hàng BIDV, Huawei và các đối tác chiến lược trong ngành năng lượng. Huawei, một tập đoàn công nghệ dẫn đầu thế giới, sẽ cung cấp các giải pháp điện mặt trời thông minh cho CoCo Solar, tối ưu hóa hiệu suất và nâng cao độ ổn định của hệ thống.

CoCo Solar ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) với Huawei và các đối tác khác (Ảnh: CoCo Solar).

Huawei có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực công nghệ và năng lượng tái tạo. Sản phẩm của Huawei FusionSolar nổi bật với tính năng tự động hóa, giúp hệ thống điện mặt trời hoạt động hiệu quả hơn, từ đó tiết kiệm năng lượng và chi phí cho người sử dụng.

Với các sản phẩm nổi bật, Huawei mang đến những giải pháp tiên tiến như hệ thống biến tần thông minh SUN2000 kết hợp với bộ tối ưu công suất Optimizer và hệ thống lưu trữ năng lượng thông minh LUNA2000.

Những công nghệ này không chỉ giúp tăng hiệu suất của hệ thống điện mặt trời lên tới 30% mà còn giảm thiểu tổn thất năng lượng, đồng thời tiết kiệm chi phí cho người sử dụng kể cả khi trời râm hoặc mắc bóng.

Hệ thống lưu trữ năng lượng LUNA S1 của Huawei có tuổi thọ lên đến 15 năm, với hiệu suất vượt trội và khả năng bảo hành đổi mới lên đến 10 năm, đảm bảo sự bền vững lâu dài.

Công nghệ an toàn trên mái nhà sử dụng AI tích hợp bảo vệ hồ quang điện DC (AFCI) của Huawei, giúp tự động tắt biến tần trong vòng 0,5 giây khi phát hiện lỗi, đồng thời giữ cho điện áp mái nhà luôn an toàn.

Các thiết bị này còn đáp ứng tiêu chuẩn "Rapid Shutdown" theo yêu cầu của NEC 2020 khi kết hợp với Bộ tối ưu công suất Optimizer, đảm bảo an toàn cho người sử dụng, an toàn bảo vệ 5 lớp dưới mái nhà nhờ hệ thống bảo vệ an toàn năm lớp, đã đạt nhiều chứng nhận an toàn và hoạt động trong môi trường khắc nghiệt.

Với thiết kế tinh tế và mô-đun linh hoạt, việc lắp đặt các thiết bị điện mặt trời của Huawei dễ dàng và nhanh chóng. Những sản phẩm này không chỉ có hiệu suất vượt trội mà còn được thiết kế đẹp mắt, phù hợp với nhiều phong cách nội thất, tạo nên sự hài hòa giữa công nghệ và thẩm mỹ.

Trải nghiệm lối sống đẳng cấp với năng lượng xanh cùng Bộ giải pháp điện mặt trời Huawei FusionSolar (Ảnh: Huawei).

Hợp tác này không chỉ mang lại cho CoCo Solar các sản phẩm và công nghệ tiên tiến, mà còn nâng cao chất lượng dịch vụ và tính cạnh tranh trên thị trường. Việc áp dụng các công nghệ hiện đại giúp CoCo Solar tối ưu hóa quá trình lắp đặt và bảo trì hệ thống điện mặt trời, từ đó tạo ra trải nghiệm người dùng tốt hơn và hiệu quả hơn.

Huawei cam kết cung cấp các giải pháp về giám sát và điều khiển hệ thống từ xa, giúp khách hàng dễ dàng quản lý và theo dõi hiệu suất của hệ thống điện mặt trời ngay trên điện thoại thông minh.

CoCo Solar là nền tảng cung cấp dịch vụ lắp đặt và trả chậm điện mặt trời mái nhà cho hộ gia đình và doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam.

Thông tin liên hệ:

Công ty TNHH Coco Solar Việt Nam

Website: www.cocosolar.vn

Hotline: 0847.599.599

Email: support@cocosolar.vn

Địa chỉ: Tầng 3, số 477 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội